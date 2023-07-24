В Абхазии продолжается скандал из-за заявления президента Аслана Бжания по «земельному вопросу». Впрочем, в ходе полемики досталось и предыдущему президенту – Раулю Хаджимба. Эксперты, тем временем, анализируя заявления абхазских лидеров в годы их правления, напоминают о российском факторе.

В последние дни провластные и оппозиционные политические силы Абхазии обменялись резкими заявлениями.

21 июля Союз общественных организаций и партий РА, которым руководит Рауль Лолуа, сделал заявление в ответ на выступление экс-президента Абхазии Рауля Хаджимба от 18 июля 2023 г., в котором он, подвергая критике проект закона «О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов», выдвинул обвинения в адрес действующего руководства Абхазии. В заявлении, в частности, сказано:

«Рауль Хаджимба, находясь на посту Президента Республики Абхазия, в 2015 году публично озвучивал, что нарушение конституционной нормы не может привести к потере государства. Он же в своем высказывании 18 июля 2023 года, подменив понятия «жилье» и «апартаменты», игнорируя собственные публичные призывы продавать жилье иностранцам, искажая историческую действительность, попытался обвинить руководство Республики Абхазия. Кроме того, Рауль Хаджимба в своем высказывании 18 июля 2023 г. проводит параллель между регулированием правового статуса коммерческих помещений и проводимой при личном патронаже Л. П. Берия политики переселения жителей западных районов Грузинской ССР в Абхазию. Таким образом, Рауль Хаджимба ставит знак равенства между грузинскими поселенцами, являвшимися в тот момент точно такими же гражданами СССР, как и абхазы, и российскими туристами, которые согласно проекту закона «О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов» не могут претендовать на гражданство и иные политические права в Республике Абхазия. Эта неумная попытка манипуляции исторической болью абхазского народа выставляет в негативном свете граждан Российской Федерации – стратегического союзника Республики Абхазия, и формирует беспочвенные опасения среди ее граждан».





Также Союз напоминает, что именно под руководством Рауля Хаджимба 6 августа 2019 года было принято постановление Кабинета министров РА «Об утверждении правил стандартизации средств размещения», в статье 2.2 которых впервые дается нормативное определение понятия «апарт-отель», то есть «вид гостиниц, номерной фонд которых состоит исключительно из номеров категорий “студия” и “апартамент”». И далее:

«Стоит отметить, что в 2019 году сам Рауль Хаджимба прекрасно понимал, что апартаменты – это вид гостиниц, но сегодня он же называет апартаменты исключительно жильем! Цинизм, извращение фактов, и нежелание брать на себя ответственность прикрывается ложными обвинениями».

Союз общественных организаций и партий заявляет, что проект закона «О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов» вносит правила и ограничения в стихийный процесс застройки городов и районов Абхазии этим видом коммерческой недвижимости, формируя необходимые и полезные для народа Абхазии регуляторные механизмы. Этот законопроект ограничивает количество апартаментов, запрещает перевод обычного жилья и гостиниц в категорию апартаментов, облагает налогом владельцев апартаментов, запрещает им претендовать на получение гражданства Республики Абхазия. Но Рауль Хаджимба против этих запретов – по всей видимости, ему нужно именно бесконтрольное строительство апартаментов для реализации иностранным гражданам в виде жилья, ведь эту возможность он лоббировал, возглавляя страну.

«На сегодняшний день проект закона о правовом регулировании апарт-отелей и апартаментов поступил на рассмотрение в высший законодательный орган, Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия. Любые попытки спекуляций и подмены понятий вокруг этого законопроекта должны неукоснительно пресекаться», – говорится в заявлении, которое подписали политические партии «Амцахара», «Аитаира», «Единая Абхазия», «Народный фронт Абхазии», Коммунистическая партия РА, республиканские общественные организации «Апсадгьыл», «Абзанхара», «Наш дом – Абхазия», «Конгресс народа Абхазии», «Форум молодежи Абхазии».

С коллективным ответным заявлением оппозиция не выступила, во всяком случае пока, но один из ее представителей Ахра Бжания опубликовал сегодня пост в Фейсбуке, который начинается так:

«Если что-то и могло окончательно убедить нашу публику в том, что у лоббистов апартеизации нет аргументов по существу, так это предпринятая ими попытка поймать некоторых критиков проекта на словах. Мол, раньше публично поддерживали и продажу недвижимости, и даже апартаменты, а теперь власть другая и вы сразу против! Что ж, везде есть политики, меняющие свои взгляды. Такое может происходить из-за разных причин, в том числе конъюнктурных. Есть такие люди и в Абхазии. Ну и что? Что это меняет? Каким образом выяснение отношений между бывшими и действующими чиновниками может повлиять на медицинский факт о самоубийственном характере продвигаемого властью закона?»

Между тем, в тот же день, в пятницу, оппозиционная партия «Форум Народного Единства Абхазии» выступила с заявлением о высказывании действующего президента республики. Вот несколько фрагментов из этого текста:

«В очередной раз общественность Абхазии была шокирована циничным заявлением Бжания А.Г. о том, что «землей, принадлежащей абхазскому народу, будут пользоваться те, кто умеют ею пользоваться…». Ни один его предшественник не допускал подобных высказываний, понимая, какая тонкая и большая политика завязана на вопросе земли и землепользования. Следуя смыслу и духу сказанного, десятки тысяч крестьян, живущих на селе, ценой немалых усилий обеспечивающих свои семьи, не достойны быть хозяевами своих земель? Получается, что наши родовые участки, земельные угодья, экономически неэффективные, а, следовательно, надо найти для них новых иностранных хозяев, олигархов, экспроприаторов? Да и вообще кто сказал, что абхазы не умеют пользоваться своими землями?... О необходимости отставки Бжания А. Г. говорится в резолюции съезда нашей партии… Всем очевидно, что нынешняя команда управленцев полностью обнажила свою несостоятельность, не смогла предложить стране созидательный путь развития, какой-либо серьезный проект, основанный на реформировании всех ключевых сфер, что могло бы привести к экономическому росту и как следствие… Очевиден рост протестных настроений, которые могут вылиться в жесткое противостояние народа и власти».

Администрация президента ответила на своем сайте очень оперативно, в тот же день, текстом «Партия «ФНЕА» подвергла вольной трактовке высказывания президента Аслана Бжания на встрече в Ткуарчале». В комментарии Администрации говорится о «не соответствующих действительности измышлениях и оценочных суждениях, приписываемых» президенту. В частности, представители партии «ФНЕА» подвергли вольной трактовке смысл и контекст фрагмента его высказывания со встречи с активом Ткуарчалского района 17 июля 2023 года. В речи президента не содержится ни упоминаний, ни утверждений о «новых иностранных хозяевах, олигархах, экспроприаторах». Цитируемое утверждение является измышлением авторов заявления «ФНЕА». Более того, речь президента на совещании шла об уже работающих и развивающихся абхазских сельхозпредприятиях на территории Ткуарчалского района. В селе Кохора этого района, говорил он, предпринимателем Еланой Джопуа создано высокоэффективное плодоводческое хозяйство, в котором производится новая для Абхазии и востребованная на экспортном рынке агрокультура – голубика. В том же населенном пункте, в бывшем цитрусоводческом совхозе «Аиааира», предпринимателем Софией Бигвава произведена масштабная реанимация посадок цитрусовых, налажена переработка плодовой продукции. Эти два примера наглядно иллюстрируют высказывание Аслана Бжания о том, что «законы экономики таковы, даже у нас они работают (может не так эффективно, но они таковы), что рано или поздно земля, которая принадлежит народу Абхазии, абхазскому государству – пользоваться ею будут те, кто умеют пользоваться и извлекать из нее прибыль. Так устроена эта жизнь, и в этом ничего плохого нет».

Администрация президента настоятельно рекомендовала партии «ФНЕА» разместить опровержение своего заявления в тех же источниках, где оно было ранее опубликовано.

Впрочем, как рассуждают многие наблюдатели в Абхазии, всерьез надеяться на то, что оппозиционеры разместят опровержение на свои обвинения – это то же самое, как всерьез рассчитывать на то, что очередной действующий президент послушается резолюции очередного съезда одной из оппозиционных партий и послушно сложит полномочия…

«Эхо Кавказа» связалось сегодня с общественным активистом Нугзаром Агрба, и вот что он, прежде всего, сказал. То, что представители обоих политических лагерей в Абхазии, сменяющих друг друга у власти, привыкли обвинять оппонентов в соглашательской политике и сдаче национальных интересов, давно известно. Вот сейчас под огнем критики оказался Рауль Хаджимба, который «пытался протащить» в 2015 году закон, который бы позволил иностранцам приобретать в Абхазии жилую недвижимость. Но любой президент у нас оказывается под давлением из России. Например, его предшественник:

«Когда Анкваб не подчинился им в четырнадцатом году, его убрали… Тогда тоже сурковские дела были, тогда тоже Анкваб должен был что-то подписать, и прочее, и прочее… Выламывали ему руки. И он понимал, что он Абхазию отстоит, но придет эта толпа, воспользуется моментом, и его уберут. Он это тоже понимал. И, кстати сказать, сказать, Анкваб в той ситуации проявил себя как сын Абхазии, государственник, честный человек. Вот я тебе правду говорю. В той ситуации, когда на него нажимали, он не испугался и не согласился. И с Хаджимба потом наверняка была такая же ситуация».

Но Хаджимба, предполагает Агрба, сумел доказать московским кураторам в лице Суркова, что в Абхазии может быть слишком большой взрыв недовольства. Что касается нынешней ситуации, то сам Нугзар против апартаментов, но считает неправильным трактовать все слова Аслана Бжания так, как зачастую трактуют их оппозиционеры:

«У Бжания, у Бжания, если мы подумаем, ситуация не лучше в отношениях с Москвой. Мы ж не знаем, какие подводные течения на него давят, с какой стороны. Ему тоже сложно, и возможно, многое, что он говорит, он вынужденного говорит. Я не думаю, чтобы внук Ашхангерия знаменитого абхазского долгожителя, сын уважаемого Жоры Бжания, вот такой бы был головотяп, чтобы говорить, что все земли он готов продать, пожалуйста… Ну, не может такого быть. Но вспомним политическую борьбу внутри страны, каждая сторона любую неудачно произнесенную фразу может использовать».

Мы заговорили о поездке Аслана Бжания в Ткуарчальский район и село Кохору, про успехи там деловых абхазских женщин:

«Бигвава – знакомая, даже родственница Бжания. Она взяла в аренду в селе мандариновые плантации и неплохо работает. Она москвичка. Абхазка, но оттуда. Голубика – тоже эта девочка Джопуа хорошо работает. Это правда. Но тогда президент должен был договорить, сколько отпущено, чтобы эта голубика выросла. Девочка же это не просто так начала, а какие-то кредиты получила, деньги получила… Если бы моему дяде, у которого и так есть ферма на сто голов, который никогда у государства деньги не брал, дадут деньги, он тоже будет развиваться. Но он не возьмет денег, потому что не хочет быть в долгах… Высказывание Бжания в Ткуарчале мне тоже, впрочем, не понравилось».

Говорить руководителям в наших условиях надо так, убежден Агрба, чтобы не могло возникнуть никакого ощущения двусмысленности.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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