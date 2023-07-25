Министр образования: в Грузии не будет «университета оккупанта»

Вслед за пресс-службой министерства образования и науки Грузии информацию о возможном открытии грузино-российского университета опроверг глава ведомства Георгий Амилахвари.

Он говорит, что в стране не будет открыт «университет оккупанта, который не отвечает интересам грузинского общества и образования».

«Это просто ущербная пропаганда и ложь. Естественно, никаких консультаций, встреч, предварительных договоренностей по этому вопросу не было и не будет. Это порочная пропаганда наших оппонентов, врагов страны, которая на основе непроверенной информации или чьей-то идеи используется против власти, системы образования, государства. В отношении этого вопроса мы, естественно, будем действовать как государство, исходя из интересов Грузии», — заявил министр образования и науки.

Ранее директор Российско-грузинского общественного центра имени Примакова Дмитрий Лорткипанидзе заявил, что в Тбилиси будет создан грузино-российский вуз. «На данном этапе мы подыскиваем подходящее место для размещения этого учебного заведения. Обучение в университете будет бесплатным – расходы по финансированию возьмет на себя Российская Федерация», – сказал он.