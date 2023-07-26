Двух граждан Грузии подозревают в связи с «Исламским государством»

Двоих граждан Грузии подозревают в террористической деятельности. Их задержали сотрудники Контртеррористического центра Службы государственной безопасности Грузии в результате оперативно-розыскных мероприятий.
«В результате следственных действий изъяты флаги с символикой террористической организации «Исламское государство» и различные виды электронных носителей информации. При этом из мест жительства задержанных изъяты боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества», – говорится в сообщении СГБ.
Отметим, что спецоперация прошла одновременно в четырех местах в двух регионах Грузии.
Расследование начато по двум статьям Уголовного кодекса – статья 327 (Членство в террористической организации, участие в деятельности террористической организации, создание террористической организации или руководство ею) и статья 236 (Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).
- В мае прошлого года Тбилисский городской суд признал виновными обвиняемых в терроризме пятерых жителей Панкисского ущелья, задержанных в августе 2021-го в селах Дуиси и Корети.
- В декабре прошлого года предполагаемый участник террористической группировки «Исламское государство», гражданин Грузии Цискара Тохосашвили был задержан в тбилисском международном аэропорту.
- В апреле текущего года в СГБ заявили о задержании лидера одной из групп террористической организации «Исламское государство», гражданина Грузии Малхаза Паксашвили.
- 6 мая в СГБ сообщили о задержании иностранца, причастного к деятельности «Исламского государства», а 17 мая – шести человек, которые «имели связи с одним из влиятельных лидеров террористической организации «Исламское государство» и под его руководством планировали различные виды террористической деятельности в ряде стран».
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