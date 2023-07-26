Двух граждан Грузии подозревают в связи с «Исламским государством»

Двоих граждан Грузии подозревают в террористической деятельности. Их задержали сотрудники Контртеррористического центра Службы государственной безопасности Грузии в результате оперативно-розыскных мероприятий.

«В результате следственных действий изъяты флаги с символикой террористической организации «Исламское государство» и различные виды электронных носителей информации. При этом из мест жительства задержанных изъяты боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества», – говорится в сообщении СГБ.

Отметим, что спецоперация прошла одновременно в четырех местах в двух регионах Грузии.

Расследование начато по двум статьям Уголовного кодекса – статья 327 (Членство в террористической организации, участие в деятельности террористической организации, создание террористической организации или руководство ею) и статья 236 (Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).