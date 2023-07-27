Круизный лайнер с российскими туристами прибыл в Батуми

Круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту прибыл в Батуми.

Напомним, что более 800 человек отправились по новому круизному маршруту из Сочи 22 июля. До прибытия в Грузию они посетили Стамбул и Амасру.

Как сообщает телеканал «Мтавари», представители оппозиционных партий «Лело» и «Единое национальное движение» выразили протест в батумском порту против визита российского круизного лайнера.

Ранее в Агентстве морского транспорта Грузии заявили, что речь идет о корабле Astoria Grande под флагом Палау, который обслуживает турецкая круизная компания Miray Cruises International. Власти Грузии говорят, что прибытие круизного лайнера Astoria Grande носит коммерческий характер, он зарегистрирован на Сейшельских островах на имя компании Goodwin Shipping Limited и не находится под международными санкциями.

Отметим, что еще один, «звездный» круиз отправится из Сочи 27 июля по маршруту Сочи–Трабзон–Батуми–Амасра–Стамбул–Сочи. На его борту будут следующие исполнители: Дмитрий Колдун, Amirchik, Те100стерон, Митя Фомин, Filatov & Karas.