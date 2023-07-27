Футболисты «Актобе» прилетели в Кутаиси на самолете авиакомпании SCAT

Футболисты казахстанского футбольного клуба «Актобе» прилетели в Кутаиси на матч второго квалификационного раунда Лиги конференций против «Торпедо» на самолете авиакомпании SCAT Airlines.

Напомним, что ранее у клуба возникла проблема при вылете в Грузию.

По информации Агентства гражданской авиации Грузии, рейс должна была осуществить российская авиакомпания UVT AERO, которая находится под санкциями и внесена в черный список ЕС. Кроме того, ограничения распространяются и на борт авиакомпании, говорилось в заявлении ведомства.

По информации «Актобе», документы с указанием типа и бортового номера воздушного судна выполняющего чартерную перевозку, номера рейса, принадлежности судна авиакомпании, своевременно были направлены грузинской стороне партнером клуба, туристической компанией «Санжар Тур», на протяжении последних пяти лет оказывающей услуги по авиаперевозками футбольному клубу «Актобе».

Клуб призвал болельщиков, отправившихся поддержать команду в выездном матче, «соблюдать спокойствие и нормы принятого поведения в обществе».

«Выражаем уверенность, что какие бы трудности не только футбольного характера не вставали на нашем пути, наша команда, при поддержке лучших болельщиков Казахстана, обязательно и с достоинством их преодолеет», — заявили в «Актобе».

Матч «Актобе» с «Торпедо» пройдет на кутаисском стадионе сегодня вечером, ответный поединок – 3 августа в Актобе.