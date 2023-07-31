Круизный лайнер с российскими туристами покинул батумский порт     

Круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами и звездами, которые известны поддержкой Владимира Путина и войны в Украине, покинул батумский порт.

Как сообщила корреспондент грузинской службы Радио Свобода, пассажиры лайнера, собравшиеся на палубе, скандировали «Россия, Россия!»

Astoria Grande совершает круиз по маршруту Сочи – Трабзон – Батуми – Амасра – Стамбул – Сочи. Он уже заходил в порт Батуми 27 июля.

С утра в батумском порту собрались студенты, оппозиционеры и гражданские активисты. Акция против прибытия корабля сопровождалась стычками с полицией. Задержано более 20 человек.