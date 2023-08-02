В Абхазии задержан подозреваемый по делу об исчезновении девушки из Гали – Натии Бахтадзе. Об этом сообщили источники «Эха Кавказа», добавив, что задержанный не сотрудничает со следствием.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Бахтадзе нашли мертвой. Мать девушки, Иамзе Агумава информацию не подтверждает.

«Натия жива, а парня, который ее похитил, посадили», – написала Агумава в соцсети.

Официальные ведомства в самопровозглашенной республике информацию пока не комментировали.

28-летняя Бахтадзе пропала в Гали 28 июля. 31 июля её мать опубликовала пост в соцсети с просьбой о помощи, обращаясь к абхазскому лидеру Аслану Бжания, омбудсмену Анас Кишмария, депутату Тимуру Шергелия и гражданам Абхазии.

«Мамы!!!! Если мы сегодня допустим несправедливость, то завтра преступлений будет намного больше, и судьба наших детей будет под угрозой», – писала она.

1 августа стало известно, что с матерью Натии Бахтадзе встретилась Уполномоченная по правам человека Анас Кишмария. Омбудсмен сообщила, что находится на связи с руководством правоохранительных органов, которые «задействовали все имеющиеся в их распоряжении силы и средства для поиска Натии».