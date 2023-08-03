Анкара пытается вернуть Москву в «зерновую сделку» – президенту Эрдогану, судя по всему, удалось убедить российского коллегу посетить Турцию. Если это произойдет, то поездка станет первым зарубежным визитом Владимира Путина с тех пор, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Москва, впрочем, продолжает настаивать, что готова на любого рода переговоры только при условии выполнения ее требований. В мировом сообществе все еще пытаются найти мирные пути выхода из развязанной Россией войны, однако особых надежд на прорыв в этом вопросе не испытывают.

Владимир Путин едет в Турцию – по итогам телефонных переговоров российского и турецкого лидеров стало известно о достижении договоренностей относительно визита главы Кремля. Во всяком случае, так утверждает официальная Анкара. Как говорится в сообщении пресс-службы Реджепа Тайипа Эрдогана, президент Турции заинтересован в скорейшем возобновлении «зерновой сделки»:

«Заявив, что во время российско-украинской войны не следует предпринимать шагов, которые могут привести к эскалации напряженности, президент Эрдоган подчеркнул важность Черноморской инициативы, которую он рассматривает как «мост мира». Отметив, что долгосрочное закрытие Черноморской инициативы никому не принесет пользы и что больше всего пострадают нуждающиеся в зерне страны с низким доходом, президент Эрдоган подчеркнул, что цены на зерно, которые снизились на 23 процента в течение периода реализации сделки, за последние две недели увеличились на 15 процентов. Президент Эрдоган также отметил, что Турция продолжит прилагать интенсивные усилия и дипломатию для продолжения Черноморской инициативы».

В Кремле информацию о предстоящей поездке Путина в Турцию комментируют более осторожно. В соответствующем сообщении на официальном сайте президента России говорится лишь о том, что Путин и Эрдоган договорились о продолжении контактов, включая подготовку к возможной встрече.

Что касается возвращения Москвы в «зерновую сделку», на чем настаивает Анкара, то, согласно пресс-секретарю российского лидера Дмитрию Пескову, Путин в очередной раз озвучил условия такого шага:

«Россия – и президент Путин повторял это уже сто раз – Россия готова незамедлительно вернуться к самой сделке – не только к переговорам, но к самой сделке. Незамедлительно готовы сделать это. Просто сделка должна быть реализована в той части, которая касается Российской Федерации. До сих пор этого сделано не было, как вы знаете».

Россия официально вышла из «зерновой сделки», которая позволяла безопасно экспортировать украинское продовольствие из черноморских портов, и отозвала гарантии безопасности судоходства 17 июля. После этого российские военные начали бомбить украинские порты и элеваторы.

При этом, по данным издания Wall Street Journal, одним из факторов резких шагов Москвы стала именно позиция Турции. Со ссылкой на дипломатов и аналитиков газета писала, что Россия отказалась от продления «зерновой сделки» после того, как Эрдоган «разозлил» российские власти, вернув Украине защитников «Азовстали» и одобрив вступление Швеции в НАТО. По данным издания, Путин после этого игнорировал запросы Эрдогана, предлагавшего провести переговоры о продлении соглашения.

За время, прошедшее со дня выхода Москвы из сделки, массированными ракетными атаками была серьезно повреждена инфраструктура не только черноморских портов, но и дунайских. Только в результате последнего удара по порту Измаил были уничтожены 40 тысяч тонн зерна, предназначенного для отправки в страны Африки, Китай и Израиль. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, Москва пытается максимально дестабилизировать ситуацию, чтобы добиться от оппонентов как можно больших уступок:

«Сейчас для российского государства это битва не только против нашей свободы и не только против нашего государства. Москва ведет битву за глобальную катастрофу: этим сумасшедшим нужно, чтобы продовольственный рынок мира развалился – ценовые кризисы им нужны, им нужны сбои в снабжении. Кто-то там у них думает, что сможет на этом заработать. Кто-то там в Москве надеется, что вроде бы что-то себе выручит. Это очень-очень опасные надежды».

Впрочем, как дали понять в Вашингтоне, требования Москвы в рамках соглашения могут быть выполнены только в случае безоговорочного возвращения в «зерновую сделку». Об этом сообщила официальный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд:

«Я надеюсь, что Россия придет к пониманию важности этой зерновой сделки. Они тоже выиграли от этого, и мы видели признаки того, что они могут быть заинтересованы в возвращении к обсуждениям. Так что мы подождем, чтобы увидеть, произойдет ли это на самом деле. Мы еще не видели никаких доказательств того, что они готовы вернуться к обсуждениям, но я подозреваю, что они знают, что если они хотят вывести свои удобрения на мировые рынки, хотят продолжения усилий по поиску способа оплаты, им придется вернуться к этой сделке. Я продолжаю надеяться, несмотря на то, что особо надеяться не на что».

Нет особой надежды и на то, что в ближайшей перспективе удастся усадить Москву и Киев за стол переговоров. Президент Бразилии Лула да Сильва, публично выступавший за мирные переговоры несколько месяцев назад, подтвердил, что его страна продолжает работу с целью остановить войну, но «ни Путин, ни Зеленский не готовы к миру»:

«Бразилия находится в роли страны, которая пытается искать дорогу, позволяющую нам использовать слово «мир». Пока мы не слышим, чтобы у Зеленского или у Путина появилась идея: «О, мы остановимся! Давайте договоримся». Пока они находятся в той фазе, когда твердят: «Я выиграю, я выиграю, я выиграю».

Тем не менее, по словам бразильского лидера, он и другие лидеры нейтральных государств готовят предложения, которые Украина и Россия смогут использовать тогда, когда будут готовы к переговорам. Хотя да Силва никогда не рассказывал о подробностях своих мирных предложений, он упоминал в числе тех, кто работает над их формулировками, Китай и Турцию.

По мнению наблюдателей, заявление Лулы да Силва накануне встречи в саудовской Джидде, куда Бразилия, к слову, приглашена, вряд ли могут обнадеживать. Хотя состав участников переговоров по выходу из кризиса, вызванного российским вторжением в Украину, все же дает надежду на выработку если не дорожной карты, то хотя бы первых шагов, которые могли бы заставить Москву пересмотреть свои агрессивные планы.

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