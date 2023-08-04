Атака морских дронов на базу российского ВМФ в Новороссийске, вопреки рапорту Минобороны, по всей видимости, оказалась успешной. Как минимум один дрон достиг цели. В результате серьезные повреждения получил БДК «Оленегорский горняк». Атаки на украинские порты и ответные удары Киева, по мнению наблюдателей, могут быть попыткой сторон усилить позиции в преддверии международной встречи в Саудовской Аравии, посвященной войне в Украине. Несмотря на то, что Москва на нее не приглашена, состав участников говорит о серьезности саммита.

Морские дроны атаковали Новороссийск. Взрыв в порту прогремел около 4 утра по местному времени. Минобороны заявило, что базу российских ВМС атаковали два надводных беспилотника, но оба были «уничтожены огнем из штатного вооружения кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда»:

«Сегодня ночью вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск. В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы».

Впрочем, чуть позже украинская сторона опубликовала видео, на котором дрон приближается к российскому военному кораблю, и за секунду до столкновения связь прерывается. Примечательно, что на кадрах не видно, чтобы с корабля пытались стрелять по нему.

А затем в соцсетях распространилось еще одно видео, на котором запечатлена буксировка Большого десантного корабля, глубоко сидящего в воде и сильно накренившегося на один борт. Сообщается, что БДК «Оленегорский горняк» получил повреждения в результате прямого попадания беспилотника в левый борт. Хоть корабль и остался на плаву, по мнению специалистов, его ремонт займет не меньше полугода.

Первый удар по российским кораблям подобными дронами был нанесен еще год назад – летом 2022 года. Однако, по словам экспертов, к сегодняшнему дню полупогруженные беспилотники стали новым этапом в эволюции морских сражений, способными стать реальным противовесом традиционным большим кораблям с мощным вооружением. Способность нести сотни килограммов взрывчатки делает их даже опаснее торпедного оружия, установленного на российских кораблях. Для сравнения, модернизированный украинский беспилотник может нести до 300 кг взрывчатки, тогда как боевая часть российской торпеды весит 250 кг.

Вкупе с недавней успешной атакой на Крымский мост морские дроны становятся серьезной проблемой для России – большой запас хода и относительная малозаметность делают их крайне опасными. Интенсификация подобных атак и, как следствие, увеличившаяся результативность, по мнению специалистов, показывают, что у Черноморского флота России явно есть уязвимые места и украинская сторона о них прекрасно осведомлена.

Москва же вынуждена тратить миллиарды долларов на военные нужды – по данным агентства Reuters, только с начала этого года Россия уже потратила на оборону свыше пяти с половиной триллионов рублей, тогда как на весь год на эти цели было заложено около пяти триллионов. Новая оценка ежегодных расходов на оборону, согласно документу, просочившемуся в прессу, составляет порядка 10 триллионов рублей, то есть более 100 млрд долларов. А это, в свою очередь, треть от общего целевого показателя расходов в 29 триллионов рублей.

Сам президент России Владимир Путин на совещании, посвященном развитию промышленности, признал:

«С чего бы ни начинали, все время получается автомат Калашникова. Вышли опять на оборонку. Никуда не деться от этого, я понимаю».

Но даже двойной рост военного бюджета пока не особо помогает. Причем атака на Новороссийск показала еще и то, что дроны не нуждаются в судах-носителях и могут действовать самостоятельно на большой дистанции. Таким образом нивелируя обвинения Москвы в том, что Киев использовал маршруты и корабли «зерновой сделки» для прикрытия и запуска беспилотников-камикадзе.

В Кремле тем временем пытаются повысить ставки в этом вопросе, не прекращая атаки на украинские порты. Причем не только черноморские, которые были задействованы в рамках «зерновой сделки», но и дунайские, через которые проходит альтернативный маршрут экспорта зерна. По мнению аналитиков британской разведки, таким образом российские власти, по всей видимости, хотят заставить международные компании приостановить экспорт и через эти порты. Важность вопроса для Москвы подтверждается тем, что Россия идет на определенный риск, нанося удары в непосредственной близости от территории НАТО – последние атаки беспилотников были зафиксированы всего в 200 метрах от румынской границы.

Впрочем, Запад продолжает ограничиваться призывами.

«Каждый член этого Совета, каждый член Организации Объединенных Наций должен сказать Москве: «Хватит». Хватит шантажировать Черное море; хватит обращаться с самыми уязвимыми людьми в мире как с рычагом воздействия; достаточно этой неоправданной бессовестной войны», – заявил на заседании Совета Безопасности ООН госсекретарь США Энтони Блинкен.

При этом в Кремле продолжают настаивать: единственный способ вернуть относительную безопасность в акваторию Черного моря – это пойти на уступки Москве:

«Американцам не нужно обеспечивать безопасность – она была предусмотрена в рамках сделки по зерну. Без американцев. Американцы должны, если они хотят внести свой вклад в выполнение той части зерновой сделки, которая причитается России, американцы должны ее выполнить, а не обещать, что они об этом подумают. Как только это будет сделано, сделка сразу будет перезаключена. Об этом много раз говорилось, в том числе и президентом Путиным», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Несмотря на то, что стороны не демонстрируют готовности к диалогу, предпочитая взаимные обвинения, в саудовской Джидде состоится еще одна попытка дипломатического урегулирования. Несмотря на то, что Россия на встречу не приглашена, шансы на определенный прогресс увеличились после того, как свое участие в переговорах подтвердил Китай. По неподтвержденной информации, именно Пекин будет представлять интересы Москвы. И, судя по словам спецпредставителя КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэя, который и будет участвовать во встрече, в китайском руководстве настроены не слишком пессимистично:

«Возможно, сейчас у сторон все еще много трудностей, чтобы сесть и договориться, но следует также понимать, что, с другой стороны, между сторонами нет полного отсутствия консенсуса. Например, Россия заявила, что она никогда не выступала против мирных переговоров и всегда поддерживала политическое решение. Украина также заявила, что желает мира. Я чувствую, что обе стороны не закрыли дверь для мирных переговоров».

О подготовке саммита о мирном урегулировании войны в Украине, который пройдет 5-6 августа, стало известно на прошлой неделе. Во встрече в Джидде примут участие представители Украины, развивающихся стран и государств Запада. А Саудовская Аравия была выбрана как место проведения саммита именно с расчетом привлечь к переговорам Китай. По мнению устроителей мероприятия, лишь Пекин сегодня обладает достаточным влиянием, способным донести до Москвы бесперспективность ее агрессивной политики.

Подписывайтесь на нас в соцсетях