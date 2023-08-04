«1 августа уже прошло, а они все на работе»

По договоренности с Россией Южная Осетия обязалась урезать непомерно раздутые штаты бюджетников и ограничить совмещение должностей служащими не более чем полутора ставками. Соглашение предполагает поэтапное сокращение должностей до 2025 года. В случае нарушения Москва грозит сократить финансирование республики. Как исполняется это соглашение?

29 мая президент Алан Гаглоев в своем послании к народу и парламенту Южной Осетии указал на опаснейший для государства, по его определению, процесс оттока молодежи из республики и назвал причины, по которым молодые люди покидают республику навсегда:

«Даже те молодые люди, которые получили отличное образование в вузах России, затем не могут устроиться на работу в республике. Причина – в отсутствии вакансий. Молодые трудоспособные люди разочаровываются в республике и покидают ее навсегда. Этот процесс разрушительный для нашего государства, мы должны его остановить. Вижу задачу в том, чтобы дать возможность молодым трудиться и содержать семью. Первой мерой будет наведение порядка на государственной службе и в бюджетной сфере. У нас больше не будет граждан, занимающих одновременно две и более должности. Начнем с высших органов власти. Правительству республики, администрации президента, аппарату парламента, Верховному суду в месячный срок отчитаться о выполнении моего указания. Остальным руководителям государственных органов и учреждений я ставлю задачу решить проблему незаконного совместительства до 1 сентября текущего года. Предупреждаю всех руководителей: при выявлении факта невыполнения данного указания вы будете нести персональную ответственность. Таким образом мы высвободим порядка 1000 рабочих мест для нашей молодежи и безработных».

Как выполнятся поручение президента на примере Ленингорского района?

По словам гражданской активистки Тамары Меаракишвили, в исполнение президентского послания глава района Илларион Гагиев дал указание руководителям бюджетных организаций выявить сотрудников, которые числятся на двух и более должностях, и высвободить незаконно занимаемые ставки. На выполнение поручения установил срок – до 1 августа.

Сколько выявили, оставалось тайной до приезда Алана Гаглоева в район 18 июля, говорит Тамара Меаракишвили:

«Во время встречи Алана Гаглоева с ленингорцами глава района Илларион Гагиев заявил, что в районе выявлено всего лишь три человека, кто занимает две и более ставок. После этих слов в зале начали смеяться. Одна женщина подошла к сцене и показала им список примерно из пятидесяти служащих, кто, по ее информации, занимает не менее двух должностей. Этот список она передала охране президента. Позже я этот список видела, там были люди, кого она знает лично, но там не было еще полсотни совместителей, кого знаю я. То есть уже под сотню, и это только те, кого мы вдвоем можем назвать. 1 августа уже прошло, а они все на работе. Я не верю, что глава района ничего не знает или, как мне сказали вчера в администрации района, будто его обманывают те, кому он доверяет. Это невозможно. Совместители легко выявляются через платежные ведомости, через Минфин».

Счет совместителей явно переваливает за сотню, и это не считая мертвых душ, их число не меньше – это в основном члены семей цхинвальских и районных чиновников. В этом смысле показательный случай, когда начальник почты оформил на работу свою 94-летнюю маму.

В районе, говорит Меаракишвили, после объявленной президентом войны с совместительством организовалась группа людей, которые активно ищут работу: собирают информацию о многостаночниках и мертвых душах, информируют о злоупотреблениях начальства и требуют утроить их на работу.

Вакансий должно быть предостаточно даже с учетом сокращения штатов, на котором настаивает Москва. Если убрать совместителей и «фантомов» из платежных ведомостей, убеждены местные, работы хватит на всех. Но в процессе общения с чиновниками вдруг выяснилось, что по их логике не каждый многостаночник подлежит сокращению:

«Приведу пример для ясности: кассир районной администрации Мзия Мцитуридзе занимает также должность главного бухгалтера районной почты. Илларион Гагиев на это сказал, что почта не в его ведении, она подчиняется напрямую Цхинвалу, поэтому в данном случае совмещать можно. Но у нас напрямую Цхинвалу подчиняются и больница, и детский дом, и энергоресурс… Получается, любой человек может одновременно числиться в двух организациях, подведомственных Цхинвалу и районной администрации, но при этом он не будет нарушителем. Теперь понятно, почему в районе Илларион Гагиев нашел только трех совместителей».

Трудно представить, что в других районах или республиканских ведомствах положение дел диаметрально противоположное. По уверениям источников, процесс сокращения в органах государственной власти пока не начинался, будь иначе, о нем непременно отрапортовала бы официальная пресса. Очевидно, ситуация в Ленингоре отличается лишь тем, что там есть кому о ней рассказать.

Между тем до 1 сентября остается совсем немного времени. Срок, отведенный президентом для выполнения поручения, истекает, и пока все указывает на то, что выполнено оно не будет.

В свою очередь эти же условия не выполняет и сам президент, но уже перед Москвой. Уже не выполнил, если учесть, что по условиям соглашения с Россией «О содействии реализации государственной программы социально-экономического развития РЮО на 2022-2025 годы», уже к первому июля Южная Осетия должна была провести масштабные сокращения штатов.

Оптимизация должна проводиться поэтапно на протяжении трех лет. В этом году в одном только Минздраве предполагалось сократить к 1 июля триста человек, а в университете – шестьдесят девять преподавателей. Сколько необходимо сократить государственных и гражданских служащих, в открытых источниках не сообщается, но если ориентироваться на послание президента, где он говорит о высвобождении одной тысячи вакансий, то получается примерно шестьсот.

В случае невыполнения условий соглашения Москва оставляет за собой право частично или полностью приостановить оказание помощи по тем направлениям, где Цхинвал не выполняет своих обязательств. Если же будет выявлено нецелевое использования средств, – сократить размер помощи.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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