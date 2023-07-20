Противоречивые заявления представителей «Грузинской мечты» озадачивают западных партнеров и вызывают возмущение оппонентов власти. Пока министр иностранных дел Илья Дарчиашвили в Брюсселе обсуждал перспективы предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС, в Тбилиси премьер-министр Ираклий Гарибашвили вновь выступил с антизападными и антиукраинскими заявлениями.

Надежды на удачные переговоры в Брюсселе министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили приказали долго жить после выступления премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Перед Дарчиашвили и так стояла непростая задача на встрече с еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархели – видимых продвижений в вопросе деполяризации нет, а это первый пункт в списке заданий для получения статуса кандидата в члены ЕС. Вступив в конфликт с представителями украинских властей, «Грузинская мечта» расширила его на польских врачей, приехавших под эгидой ЕС для экспертизы состояния здоровья заключенного экс-президента Михаила Саакашвили. Наконец, Бельгия исключила Грузию из списка безопасных стран. Тем не менее, судя по твиту еврокомиссара после встречи, можно было предположить – главному грузинскому дипломату удалось справиться с задачей:

«Обсудили прогресс Грузии на пути к ЕС. Министр Дарчиашвили заверил меня, что прогресс по 12 приоритетам идет полным ходом. Важно продолжить и ускорить эту работу до нашего отчета о расширении (ЕС) за 2023 год», – написал Оливер Вархели после встречи с Ильей Дарчиашвили.

Но не стал дожидаться, пока высохнут на твите чернила, пусть даже виртуальные, глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили. К антиукраинским выпадам и обвинениям в желании украинских властей развязать второй фронт в Грузии добавилось еще одно:

«Я и то знаю, что в прошлом году Украина была заинтересована в том, чтобы мы не получили статус кандидата. К сожалению, это реальность. Это мне подтвердили очень многие европейские лидеры».

Вторая тема – как Грузию обделили со статусом. Гарибашвили утверждает, что страна опережает по стандартам «14 стран ЕС и 10 НАТО», а Киев и Кишинев тем более не ровня Тбилиси:

«Не то что не отстаем, мы и сегодня, и вчера, и завтра – всегда были и будем впереди Украины и Молдовы».

И сентенции из цикла о некой глобальной партии, «жаждущей» войны в Грузии при посредничестве местного филиала «Нацдвижения» во главе с Михаилом Саакашвили, который, как утверждают в правящей силе, смог «подкупить» всех тех на Западе, кто выступает в его защиту. В том числе европарламентариев, которые принимают резолюции с призывами к грузинским властям освободить Саакашвили по гуманитарным основаниям.

«Это была позорная кампания, в которую, к сожалению, были вовлечены подкупленные ими, коррумпированные некоторые бывшие политики, европейцы – известные фамилии, не стану их повторять, для меня эти люди ничего не значат, которые ежедневно делают комментарии – они вовлечены вот в эту коррупционную кампанию, и это направленная против страны враждебная кампания».

Фамилии «европейцев», которых уничижительно не захотел перечислять Гарибашвили, действительно и так широко известны в Грузии. Анна Фотыга, Виола фон Крамон, Раса Юкнявичене, Андрюс Кубилюс и другие. Они неоднократно становились мишенями для «Грузинской мечты» из-за критических высказываний не только в защиту прав Саакашвили, но и за то, что основателя правящей партии Бидзину Иванишвили они считают олигархом, который нанес вред демократическим процессам в стране.

«Премьер-министр Грузии снова лжет и распространяет дезинформацию, цель которой – создание конфликта между украинским и грузинским народами», – ответил из Киева Гарибашвили руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия:

«Если что-то и мешает европейской интеграции Грузии, так это Россия и находящееся под ее влиянием правительство «Грузинской мечты», – написал он в соцсетях.

Во лжи по четырем пунктам обвинил премьер-министра сегодня в Facebook и Михаил Саакашвили. Он напоминает, что в Грузию приехал на пять месяцев раньше, чем в Украине началась война, и потому его никак не могли послать украинские власти для открытия второго фонта, когда в помине и первого не было. Экс-президент также напоминает, что если бы не эта война и не обращение Киева к Брюсселю о предоставлении статуса кандидата на вхождение ЕС, у Тбилиси такой возможности еще долго бы не было:

«Гарибашвили говорит, что Украина заблокировала вопрос о предоставлении Грузии статуса кандидата. Все в мире знают, что Грузию даже не упоминали бы, если бы не героическая борьба украинского народа», – пишет Саакашвили.

В «Грузинской мечте» считают, что премьер-министр сказал все правильно. Там давно уже настаивают на том, что западные партнеры предвзяты и ради симпатии к бывшему президенту и его партии препятствуют евроинтеграции страны. Это и есть коррупция, пояснял глава парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе:

«Это было заявление о том, что со стороны отдельных европарламентариев есть меркантильное отношение и имеется в виду не только финансовый интерес. Понимаете, да? Из-за меркантильного интереса поддержки Михаила Саакашвили и «Нацдвижения» они готовы лишить страну перспективы – конечно же, это называется коррупцией».

Из-за очередных антиукраинских и антизападных выпадов в «Стратегии Агмашенебели» назвали Ираклия Гарибашвили «российским ботом и агентом информационной диверсии». А депутат от «Лело» Анна Нацвлишвили посоветовала премьер-министру сконцентрироваться на выполнении 12 рекомендаций, а не заниматься «бессмысленными заявлениями», которые вредят имиджу страны:

«Власть не выполняет реформы по 12 пунктам, а выдумывает тысячи предлогов и поводов, чтобы испортить отношения Грузии с ЕС. Кто в это поверит, что в Европарламенте депутаты продаются? И как тогда миллиардер Иванишвили не смог их купить? Это очень смешное обвинение».

Власти тормозят выполнение 12 рекомендаций, заявили сегодня и профильные НПО. Особенно в части институциональных реформ в судебной системе и комплектования Высшего совета юстиции, – говорит глава НПО Ассоциации молодых юристов Нона Курдованидзе:

«Сегодня влиятельная группа может полностью контролировать систему правосудия – процесс назначения судей, их дисциплинарное наказание. В руках этой группы остается очень много рычагов, в связи с чем к сегодняшнему дню система правосудия не полностью реформирована».

Об этом говорится и в промежуточной устной оценке еврокомиссара Вархели. Так же там сказано и о невыполненной реформе избирательной системы, напоминает руководитель НПО «Справедливые выборы» (ISFED) Нино Долидзе:

«Последние изменения в правилах комплектования ЦИК, со снижением роли президента и кворумом для утверждения в парламенте, не способствуют процессу реформирования. Комиссар Оливер Вархели даже призвал отозвать эти поправки, и вернуться к утверждению главы и членов ЦИК высоким кворумом в парламенте». Но пока правящая сила не спешит пересмотреть свое решение.

Желанием всеми правдами и неправдами сохранить власть объясняет риторику и действия «Грузинской мечты» лектор ТГУ Коте Шубитидзе:

«Мы 11 лет слышим, что Европейская народная партия ЕРР – это политическая семья Саакашвили и «Национального движения», и потому они так ведут себя. Но речь идет о самом крупном политическом объединение в Европе, и оно ни в одной стране не нарушает демократические принципы. В той же Польше, когда из-за запрета абортов остро встали проблемы защиты прав человека, женщин, ЕРР выступала против польской правящей партии «Право и Справедливость», члена своего политического семейства».

Шубитидзе не боится резких оценок правящей силы, вспоминая, что 29 июня из-за гомофобных заявлений и антизападной риторики премьер-министра Ираклия Гарибашвили и других лидеров правящей партии «Грузинскую мечту» с треском лишили статуса наблюдателя ПЕС, партии, которая представлена в Европарламенте и в которую входит в числе других и политическая сила канцлера Германии Олафа Шольца:

«Потому это полное безумие. У них не осталось не одного институционального партнера. Как правящая партия может спустя 11 лет правления объяснять критические заявления западных партнеров тем, что они партнеры. Этим ведь они сами себя позорят, говорят: «мы неспособны, мы не смогли выстроить партнерские отношения». «Грузинская мечта», получается, признает свою недееспособность, тогда что им делать у власти?» – задается вопросом Коте Шубитидзе.

В Еврокомиссии оценят выполнение 12 рекомендации Тбилиси в октябре. На основании этой оценки лидеры европейских стран решат вопрос о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС в конце года.

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