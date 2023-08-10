Трое иностранных граждан числятся пропавшими после схода оползня в Шови

По словам главы Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темура Мгебришвили, среди пропавших без вести в Шови – двое граждан Украины и один гражданин РФ:

«На второй день (после стихийного бедствия) в список пропавших без вести лиц были внесены 36 людей, с двумя из них в скором времени была установлена связь. Были идентифицированы 33 из 34 пропавших без вести людей, а личность одного человека – Зураба Бибилеишвили, установить не удалось, в силу объективных причин», - сказал Мгебришвили.

Спустя 3 дня после схода оползня в Шови в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями заявили, что считавшийся пропавшим без вести Зураб Бибилеишвили, не находится в зоне бедствия и он «жив и здоров».

По сообщению мэра Они Серго Хидешели, на данном этапе установлены личности 19 человек из 21, погибших в Шове, в зоне бедствия ведутся поиски еще 12 человек.

«В работы включены все ведомства, министерства, более 100 единиц тяжелой техники, спецтехника… поисковые работы ведутся в 24-часовом режиме», - сообщил Хидешели.