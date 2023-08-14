Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев требует от структур исполнительной власти прекратить практику незаконного совмещения нескольких должностей. Чиновничество отвечает саботажем. Позиционные бои за нетрудовые доходы по всей республике.

В прошлый четверг президент Гаглоев провел совещание с главами районов, на котором в ультимативной форме под угрозой отставок потребовал от них представить списки на увольнение незаконных совместителей, тех, кто совмещает более полутора ставок в бюджетных организациях.

По приезде в Ленингор глава районной администрации Илларион Гагиев собрал начальников отделов и глав поселковых администраций, чтобы проинформировать подчиненных о требовании президента. Говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Меаракишвили:

«Илларион Гагиев дал им сутки, чтобы представили списки многостаночников и их заявления об уходе с совмещаемых должностей. То есть совместителям дали возможность самим выбрать, на какой должности они хотят остаться. В пятницу никто из них поручение не выполнил. Сегодня глава района заявил, что сам будет их увольнять, по своему усмотрению решать, на какой должности они останутся и останутся ли вообще. То есть требования ужесточились. По словам Гагиева, к 1 сентября незаконных совместителей в районе не останется. Посмотрим, что у него получится.

– Хотя бы примерно, о каком количестве совместителей идет речь?

– Точной цифры у меня нет, но, по оценкам моих источников, в районной администрации и тех, кто раньше занимал руководящие должности в районе, около 200 человек, которые совмещают более двух ставок.

– Мертвые души входят в их число?

– Думаю, что не все. Если у какого-то чиновника член семьи числится на одной должности, то он может остаться незамеченным. Конечно, если речь не идет о бабушках и дедушках, чей возраст не позволяет работать. У нас таких служащих тоже хватает, кому хорошо за семьдесят, есть даже за девяносто.

– У вас в этом смысле особенный район.

– Я так не думаю. Конечно, у нас такой медвежий угол, и злоупотреблений у нас больше, чем в других местах, но ситуация у нас все же несильно отличается. Везде примерно одинаково».

Эти мероприятия можно считать реакцией президента на забастовки технического персонала РММЦ и водителей общественного транспорта, прошедшие в минувшую среду. Напомним: медики требовали повышения их мизерных зарплат в 17-18 тысяч рублей, а водители – погашения задолженности по зарплате за три месяца.

Эти проблемы напрямую связаны с незаконным совместительством. Ни о каком повышении зарплат не может быть и речи, пока Цхинвал не выполнит обязательств перед Москвой по оптимизации штатов. Оптимизация штатов предполагает увольнение совместителей и приведение численности бюджетных учреждений к неким разумным пределам. Невыполнение этих обязательств грозит отказом Москвы от софинансирования зарплат по тем направлениям, где условия не будут выполнены.

По соглашению с Москвой Цхинвал обязан был отчитаться о проделанной работе к 1 июля, но обещанная оптимизация не двигается с мертвой точки из-за саботажа на местах.

За время российской помощи совместительство двух, трех и даже более должностей стало одним из главных источников дохода местного чиновничества вкупе с так называемыми мертвыми душами – когда должности формально занимают родственники чиновников.

Местная бюрократия явно не готова расставаться с этой привилегией, говорит Тамара Меаракишвили:

«Люди привыкли жить на широкую ногу, многие получают по сто-двести тысяч в месяц, плюс оформляют на должности своих родственников, они просто не представляют жизни на одну зарплату и совершено искренне считают это несправедливостью, попыткой причинить их семьям зло. Зато на это очень надеются безработные и те, кто живет на одну зарплату. Потому что, если, например, числится три бухгалтера, а работает только один, значит, этот один должен работать за троих. Кроме того, многостаночники заинтересованы в хаосе, в неразберихе, чтобы их злоупотребления были непонятны, неразличимы. Из-за них жизнь становится только хуже. А еще это такие позиции, которые надо все время защищать: на ставки все время кто-то претендует, из-за них постоянные внутренние войны, интриги, подозрения… От людей требуют, чтобы они держали язык за зубами, и подозревают в стукачестве. Климат в коллективах становится невыносимый. Поэтому, конечно, навести порядок в организациях – это жизненная необходимость».

Но проблема в том, говорит Тамара, что в том же Ленингоре совместителей больше, чем безработных. В этом смысле руководство района как бы объявляет войну не отдельным нарушителям, а большей части своего населения.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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