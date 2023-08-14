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Политика

Москва сверхурочные не платит

Иллюстративное фото

Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев требует от структур исполнительной власти прекратить практику незаконного совмещения нескольких должностей. Чиновничество отвечает саботажем. Позиционные бои за нетрудовые доходы по всей республике.

В прошлый четверг президент Гаглоев провел совещание с главами районов, на котором в ультимативной форме под угрозой отставок потребовал от них представить списки на увольнение незаконных совместителей, тех, кто совмещает более полутора ставок в бюджетных организациях.

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Москва сверхурочные не платит
by Эхо Кавказа

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По приезде в Ленингор глава районной администрации Илларион Гагиев собрал начальников отделов и глав поселковых администраций, чтобы проинформировать подчиненных о требовании президента. Говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Меаракишвили:

«Илларион Гагиев дал им сутки, чтобы представили списки многостаночников и их заявления об уходе с совмещаемых должностей. То есть совместителям дали возможность самим выбрать, на какой должности они хотят остаться. В пятницу никто из них поручение не выполнил. Сегодня глава района заявил, что сам будет их увольнять, по своему усмотрению решать, на какой должности они останутся и останутся ли вообще. То есть требования ужесточились. По словам Гагиева, к 1 сентября незаконных совместителей в районе не останется. Посмотрим, что у него получится.

Хотя бы примерно, о каком количестве совместителей идет речь?

– Точной цифры у меня нет, но, по оценкам моих источников, в районной администрации и тех, кто раньше занимал руководящие должности в районе, около 200 человек, которые совмещают более двух ставок.

Мертвые души входят в их число?

– Думаю, что не все. Если у какого-то чиновника член семьи числится на одной должности, то он может остаться незамеченным. Конечно, если речь не идет о бабушках и дедушках, чей возраст не позволяет работать. У нас таких служащих тоже хватает, кому хорошо за семьдесят, есть даже за девяносто.

У вас в этом смысле особенный район.

– Я так не думаю. Конечно, у нас такой медвежий угол, и злоупотреблений у нас больше, чем в других местах, но ситуация у нас все же несильно отличается. Везде примерно одинаково».

Эти мероприятия можно считать реакцией президента на забастовки технического персонала РММЦ и водителей общественного транспорта, прошедшие в минувшую среду. Напомним: медики требовали повышения их мизерных зарплат в 17-18 тысяч рублей, а водители – погашения задолженности по зарплате за три месяца.

Эти проблемы напрямую связаны с незаконным совместительством. Ни о каком повышении зарплат не может быть и речи, пока Цхинвал не выполнит обязательств перед Москвой по оптимизации штатов. Оптимизация штатов предполагает увольнение совместителей и приведение численности бюджетных учреждений к неким разумным пределам. Невыполнение этих обязательств грозит отказом Москвы от софинансирования зарплат по тем направлениям, где условия не будут выполнены.

По соглашению с Москвой Цхинвал обязан был отчитаться о проделанной работе к 1 июля, но обещанная оптимизация не двигается с мертвой точки из-за саботажа на местах.

За время российской помощи совместительство двух, трех и даже более должностей стало одним из главных источников дохода местного чиновничества вкупе с так называемыми мертвыми душами – когда должности формально занимают родственники чиновников.

Местная бюрократия явно не готова расставаться с этой привилегией, говорит Тамара Меаракишвили:

«Люди привыкли жить на широкую ногу, многие получают по сто-двести тысяч в месяц, плюс оформляют на должности своих родственников, они просто не представляют жизни на одну зарплату и совершено искренне считают это несправедливостью, попыткой причинить их семьям зло. Зато на это очень надеются безработные и те, кто живет на одну зарплату. Потому что, если, например, числится три бухгалтера, а работает только один, значит, этот один должен работать за троих. Кроме того, многостаночники заинтересованы в хаосе, в неразберихе, чтобы их злоупотребления были непонятны, неразличимы. Из-за них жизнь становится только хуже. А еще это такие позиции, которые надо все время защищать: на ставки все время кто-то претендует, из-за них постоянные внутренние войны, интриги, подозрения… От людей требуют, чтобы они держали язык за зубами, и подозревают в стукачестве. Климат в коллективах становится невыносимый. Поэтому, конечно, навести порядок в организациях – это жизненная необходимость».

Но проблема в том, говорит Тамара, что в том же Ленингоре совместителей больше, чем безработных. В этом смысле руководство района как бы объявляет войну не отдельным нарушителям, а большей части своего населения.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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    Мурат Гукемухов

    В 1988 году окончил Ставропольский политехнический институт, по специальности
    инженер-строитель.

    В разные годы был корреспондентом ИА Regnum, сотрудничал с издательским домом «КоммерсантЪ» и ​Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

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