Тбилисский горсуд приговорил к заключению обвиненного в связи с «Исламским государством»

Тбилисский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы Цискара Тохосашвили по делу о вступлении в иностранную террористическую организацию и пособничестве террористической деятельности. По данным следствия, обвиняемый присоединился к «Исламскому государству» и под именем Эмир Иса участвовал в террористических действиях на территории Сирии, пишет «Новости-Грузия».

Тохосашвили был задержан в тбилисском аэропорту в декабре прошлого года.

В Грузии уже отбывает наказание его брат, Цезарь Тохосашвили. Известный в «Исламском государстве» под именем Аль Бара Шишани, он занимал одну из самых высоких должностей в «Исламском государстве». Был задержан ноябре 2019 в Киве, силами СБУ при поддержке ЦРУ и спецслужб Грузии, после чего экстрадирован в Грузию. Братья Тохосашвили – родом из села Омало Панкисского ущелья Грузии, где проживают этнические чеченцы-кистинцы.