Тбилисский горсуд приговорил к заключению обвиненного в связи с «Исламским государством»

Тбилисский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы Цискара Тохосашвили по делу о вступлении в иностранную террористическую организацию и пособничестве террористической деятельности. По данным следствия, обвиняемый присоединился к «Исламскому государству» и под именем Эмир Иса участвовал в террористических действиях на территории Сирии, пишет «Новости-Грузия».
Тохосашвили был задержан в тбилисском аэропорту в декабре прошлого года.
В Грузии уже отбывает наказание его брат, Цезарь Тохосашвили. Известный в «Исламском государстве» под именем Аль Бара Шишани, он занимал одну из самых высоких должностей в «Исламском государстве». Был задержан ноябре 2019 в Киве, силами СБУ при поддержке ЦРУ и спецслужб Грузии, после чего экстрадирован в Грузию. Братья Тохосашвили – родом из села Омало Панкисского ущелья Грузии, где проживают этнические чеченцы-кистинцы.
- В мае прошлого года Тбилисский городской суд признал виновными обвиняемых в терроризме пятерых жителей Панкисского ущелья, задержанных в августе 2021-го в селах Дуиси и Корети.
- В декабре прошлого года предполагаемый участник террористической группировки «Исламское государство», гражданин Грузии Цискара Тохосашвили был задержан в тбилисском международном аэропорту.
- В апреле текущего года в СГБ заявили о задержании лидера одной из групп террористической организации «Исламское государство», гражданина Грузии Малхаза Паксашвили.
- 6 мая в СГБ сообщили о задержании иностранца, причастного к деятельности «Исламского государства», а 17 мая – шести человек, которые «имели связи с одним из влиятельных лидеров террористической организации «Исламское государство» и под его руководством планировали различные виды террористической деятельности в ряде стран».
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