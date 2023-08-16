Концерт знаменитой американской рок-группы обернулся конфузом. Вокалист пригласил на сцену барабанщика, который оказался россиянином, что вызвало протест большей части зала. Сегодня организаторы турне и музыканты выступили с извинениями, однако они не погасили поднявшегося ажиотажа. Помимо российского фактора, люди в соцсетях обсуждали саму правомерность концертов на фоне трагедии в Шови. Власти также припомнили, что концерты обходятся в 70 миллионов бюджетных лари, и это в то время, когда у государства нет техники для спасения людей.

Вечером 15 августа во время выступления на сцене Black Sea Arena солист группы The Killers Брендон Флауэрс выбрал из зала на сцену барабанщика, который оказался гражданином России. Певец спросил публику, приемлемо ли его выступление, и, несмотря на возгласы неодобрения, группа отыграла одну композицию с этим барабанщиком.

Один из очевидцев инцидента, Кети Карселадзе, в соцсетях так описывает произошедшее:

«Вот что произошло на самом деле: он тысячу раз уточнял у него (барабанщика), откуда тот родом. Потом обратился к нам – «он из России, брать его?» На что он получил соответствующий отрицательный ответ зала и все равно пригласил его на сцену. Когда протест усилился, (солист) прокричал: «Это наш брат Эндрю здесь, что за фигня?» Когда люди начали протестовать против этого, он перешел на проповедь, что на самом деле мы братья и сестры и что их музыка как раз для того, чтобы всех нас объединять. Он продолжил петь, и в середине песни он обратился к одному из протестующих: «Я все еще люблю тебя, никакой проблемы». Он «простил» ему протест. Ну тогда ОК», – иронично подметил очевидец.

Группа извинилась, но ситуацию в соцсетях это не разрядило. Люди высказывали претензии к организаторам мероприятия, которые должны были растолковать приезжим артистам ситуацию с российской оккупацией. Впрочем, некоторые противопоставили этому другой аргумент – «если кто-то не хотел лицезреть на сцене музыканта из России, то почему до этого не протестовал против его присутствия в зале, как и тысяч его сограждан?»

Следует отметить, что политические оценки власти и оппозиции в вопросе отношения к России оказались одинаковыми. Все признают, что эта страна продолжает оккупировать 20% территории страны и что нормализации отношений должен предшествовать вывод оккупационных войск. Далее оценки расходятся: в оппозиции считают инцидент продолжением капитулянтской политики «Грузинской мечты» перед Россией.

Цотне Коберидзе, член партии «Гирчи», говорит, что организаторы, которые управляются властью, допустили ряд серьезных просчетов:

«Тут важно отметить, что это не был частный концерт, его организовала власть в государственном концертном зале, и организаторы, которые получили деньги налогоплательщиков из бюджета, были обязаны проинформировать музыкантов об отношении людей к России, что стало бы залогом мирного проведения шоу. Положительным моментом можно считать то, что событие получило широкую мировую огласку, и теперь приезжающие в Грузию артисты будут знать, что приезжают в страну, часть которой оккупирована Россией до сих пор».

Действительно, некоторые западные издания посвятили этому событию немало места. К примеру, британское издание The Guardian пишет, что The Killers извинились после того, как солиста Брэндона Флауэрса освистали за приглашение на сцену российского фаната на концерте в Грузии – бывшей советской республике, в которую Россия вторглась в 2008 году, и призыв думать друг о друге как о «братьях и сестрах».

В «Грузинской мечте» сдержанно прокомментировали инцидент.

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе отреагировал на инцидент, отметив, что появление российского барабанщика на сцене на концерте и ажиотаж вокруг него несколько раздуты. «Барабанщик, по-видимому, был одним из зрителей, и один из участников группы поприветствовал его на сцене. И сегодня, когда мы видим такой ажиотаж, здесь, конечно, налицо большие признаки искусственности. Конечно, многие люди там могут быть искренне расстроены, и это, естественно, понятно, потому что Россия оккупировала 20% наших территорий. Конечно, я уважаю людей, у которых было искреннее волнение, но я думаю, что во многих случаях такое волнение искусственное», – заявил Ираклий Кобахидзе.

В «Нацдвижении» считают, что инцидент является логическим продолжением капитулянтской политики руководства Грузии в отношении РФ. По мнению члена политсовета партии Ираклия Павленишвили, такие попытки обречены на неудачу, что и показал вчерашний вечер.

«Все видели вчера, что перед входом на арену, контролируемую семьей Иванишвили, зрители проходили через жесткий контроль: не пропустили человека в майке с изображением героя Грузии Анцухелидзе, зато барабанщик из России беспрепятственно пронес огромный плакат, что и стало залогом его выступления. К счастью, у людей есть протест против российской оккупации, поэтому провокация власти успехом не увенчалась. Вышло наоборот – весь мир увидел, что у нас не стереть из памяти российскую оккупацию, как бы многие ни пытались».

Впрочем, были и неполитические оценки. Одна из пользователей соцсетей, которая попросила не называть ее имени, опубликовала пост следующего содержания: «В общем, надо было все концерты перенести из-за трагедии Шови, люди утонули в грязи, их не всех нашли, и, да, мы должны оплакивать и чтить их память. Мы сами себя не уважаем (по примеру тех, кто остался на концерте до конца) и кому интересно выставляем претензии?»

Правительство Грузии собирается израсходовать 70 миллионов лари на проведение концертов с участием зарубежных артистов. Помимо The Killers на август в Тбилиси запланирован концерт Imagine Dragon. Последние вчера выступали в Варшаве и пригласили на сцену украинского подростка, у которого оккупанты разрушили дом.

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