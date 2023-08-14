В Грузии вспоминают трагическую дату начала войны в Абхазии. По случаю 31-й годовщины начала событий, приведших к утрате контроля над территорией бывшей автономной республики, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили опубликовал заявление, вызвавшее жесткую критику со стороны оппозиции. Противники власти обвиняют «Грузинскую мечту» в попытке вывести Россию за скобки грузино-абхазского конфликта.

31-я годовщина начала войны в Абхазии ознаменовалась очередным скандалом. Распространенное в соцсетях официальное заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, посвященное событиям 1992-93 годов, вызвало жесткую критику со стороны противников власти. В частности, глава грузинского кабмина, говоря о трагической странице в новейшей истории Грузии, ни словом не упомянул Россию и ее роль в конфликте тридцатилетней давности.

«Прошел 31 год с начала одного из самых трагических событий в нашей истории - войны в Абхазии. Неоправданная конфронтация с обеих сторон унесла жизни многих наших граждан – солдат и мирных жителей. Вместе со всем нашим сообществом я еще раз отдаю дань светлой памяти каждого из них. Территориальные конфликты и их последствия - временная оккупация наших исконных земель, статус беженцев для сотен тысяч людей на территории своей родины, отношения с абхазами и осетинами – остаются главным вызовом для нашего государства и общества, ответ на который возможен только при постоянной защите мира, восстановлении доверия, всеобщем развитии страны. Построение мирного, сильного, развитого государства вместе с абхазами и осетинами – лучшая перспектива для нас, для всех, и, таким образом, это – общее дело для всех нас. Я глубоко убежден, что разумная, ориентированная на восстановление доверия мирная политика, которую мы проводим с момента прихода к власти, последовательно приближает нас к этой цели», – говорится в заявлении.

В оппозиции усмотрели в словах Гарибашили еще одно подтверждение того, что «Грузинская мечта» окончательно изменила внешнеполитический вектор и уже не скрывает того, что намерена идти на сближение с Россией. Представитель партии «Стратегия Агмашенебели» Серго Чихладзе отмечает:

«Заявление премьера, его публичный пост – это очередной позор для грузинского государства и для всех нас, так как такой человек занимает пост премьера. Ни в одном предложении он не упоминает Россию. Ни в одном предложении не отмечено, кем оккупированы эти территории. Более того, остается впечатление, что это мы, грузины, виноваты в том, что 20% нашей территории оккупировано».

В «Грузинской мечте» такую позицию называют «прагматичной политикой», которая позволит в итоге деоккупировать территории мирным путем. В частности, лидер партии власти Ираклий Кобахидзе считает, что только благодаря подобному подходу Грузии удается сохранять мир на своей территории:

«Главной целью нашей политики является недопущение войны. Целью нашей политики является восстановление территориальной целостности мирным путем. И любое заявление или любой шаг, безусловно, служат этим целям. У нас есть своя политика, которой мы четко придерживаемся. Это рациональная, прагматичная политика, которая позволяет нам добиваться конкретных результатов. Одним из главных итогов является сохранение мира. И, безусловно, конечным итогом этой политики будет восстановление территориальной целостности».

О том, что «Грузинская мечта» надеется исключением российского фактора из конфликта начала 90-х годов прошлого века выйти на диалог с абхазами, говорит и заявление председателя грузинского парламента. Шалва Папуашвили вслед за премьером настаивает на том, что в скором времени «Грузинская мечта» «сумеет достичь заветной цели – построить единую сильную Грузию вместе с абхазскими и осетинскими братьями и сестрами».

Однако историк, ныне представитель партии «Лело для Грузии» Григол Гегелия считает такой подход крайне опасным, так как использование «Грузинской мечтой» нарративов Кремля искажает реальную историю и создает иллюзию того, что конфликт начала 90-х годов прошлого века был исключительно территориальным спором между грузинами и абхазами:

«Это правительство всеми своими делами, всеми своими словами, всеми своими посылами служит Российской Федерации и один в один повторяет российские нарративы. В том числе про схожесть косовского и абхазского вопросов, в том числе по части даты начала и виновников начала войны 2008 года. А теперь вот в вопросе прочтения конфликта 90-х годов».

Грузинские историки настаивают на существенном участии Москвы как в провоцировании конфликта, так и в последующей потере грузинскими властями контроля над территорией Абхазии.

14 августа 1992 года подразделения Национальной гвардии Министерства обороны Грузии и милиции вошли на территорию Автономной Республики Абхазия. Официальной причиной стала охрана железной дороги – составы подвергались многочисленным грабежам именно на абхазском участке.

В Грузии настаивают, что вооруженное противостояние спровоцировала поддерживаемся Россией т.н. абхазская гвардия, открывшая огонь по правительственным войскам и вынудившая Тбилиси начать операцию по наведению порядка.

В итоге стычки переросли в полноценный вооруженный конфликт, длившийся 13 месяцев и закончившийся падением Сухуми 27 сентября 1993 года. При этом грузинские историки настаивают на том, что именно негласная военная помощь со стороны России, а также дипломатическое давление Москвы на Тбилиси позволило абхазским вооруженным формированиям взять под контроль территорию бывшей автономной республики.

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