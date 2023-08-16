Нынешний летний туристический сезон в Абхазии похож на среднестатистический тем, что вторая часть его гораздо жарче и комфортнее для пляжного отдыха, чем первая, а не похож на него слишком большой контрастностью этой разницы. Май, жаловались представители туротрасли, выдался слишком прохладным, а в июне и июле тоже было нежарко, а главное – на западную часть республики, куда особенно велик приток российских туристов, обрушились ливни в сопровождении селей.

Удивительно, что и в августе, с первых чисел которого в Абхазии установилась беспрерывная жара, и это, по прогнозу синоптиков, продлится до сентября, на днях в Гагре и Пицунде выпали короткие обильные дожди, приведшие к подтоплению некоторых зданий, но в гораздо меньшей степени, чем в июле. Характерны некоторые интернет-комментарии. Один из пользователей написал, как он завидует гагрцам, которых августовский ливень хоть ненадолго освежил, а другой и вовсе мстительно написал подтопленным, что так вам и надо за то, что вы наживаетесь на туристах, а мы, мол, такой возможности не имеем…

Но пока местные жители изнывают от зноя и, если у них нет дома кондиционеров или те как назло вышли из строя, пытаются пригласить крайне занятых сейчас «кондиционерщиков», то любители пляжного отдыха из России, что называется, ломанулись в Абхазию. Еще бы, по сообщению госкомитета по экологии, температура морской воды у берегов республики возросла до 29 градусов по Цельсию, а может подняться и до 30 градусов.

И, как сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни, на днях более чем в семь раз превышена пропускная способность российско-абхазской границы. Пропускная способность МАПП «Адлер» – 1,5 тысячи машин в сутки, сейчас его пересекает более 11 тысяч транспортных средств и 68 тысяч человек в обоих направлениях. 13 августа была зафиксирована максимальная цифра – границу пересекли около 70 тысяч человек, и эта цифра побила рекорд, зафиксированный в 2022 году, когда через пункт пропуска в один день прошло 66 тысяч. С начала курортного сезона границу уже пересекли около пяти миллионов человек и более 800 тысяч транспортных средств, 30 тысяч из них – экскурсионные автобусы. В обе стороны открыты 27 полос движения, отдельная полоса выделена для экскурсионных автобусов.

И опять же – кто-то с удовлетворением фиксирует рекорды, а кто клянет тяготы перехода из страны в страну, так как КПП – не резиновый. Хоть и ненамного, но уменьшает нагрузку на КПП курсирование по маршруту Сочи – Гагра электропоезда «Ласточка».

Ну, а как же морской транспорт? В конце июля «Эхо Кавказа» касалось круизного лайнера «Князь Владимир», который этим летом начал курсировать по маршруту Сочи – Сухум – Сочи, но при этом звучали сомнения в его рентабельности, так как цены на пятидневку круиза были весьма высоки – от 70 тысяч рублей, а в первый рейс набралось только 82 пассажира на триста посадочных мест. Касались мы также и лайнера Astoria Grande, который с восемью сотнями туристов, в основном российских, совершал круизы между портами Турции и Сочи, с заходами в грузинский Батуми. В последнем он дважды был встречен протестными акциями с нецензурными плакатами и отказался от дальнейшего посещения этого порта, после чего президент Абхазии Аслан Бжания пригласил его заходить в Сухум.

Между тем «Князь Владимир» для привлечения участников круиза продлил его с пяти дней до семи, не увеличивая цену. Гуляющие по сухумской набережной вновь видели его, но СМИ его дальнейшие приезды не освещали. Как сложилась дальнейшая судьба проекта? Мы связались сегодня с заместителем гендиректора РУП «Абхазское морское пароходство» Адымыром Габуния, и вот что он сказал:

«Вчера в одиннадцать вечера судно ушло, это был уже пятый рейс. Оно обычно приходит в пятницу, где-то к девяти часам становится. И во вторник вечером уходит.

– И сколько дней у них тут стоянка?

– Они продлили, в первые рейсы была по два-три дня стоянка, а сейчас уже пять дней. Так скажем, раскручиваются.

– Сколько сейчас пассажиров участвует в круизе? Тогда, в первый раз, немного было.

– Количество сильно не поменялось. Оно там плюс-минус в районе ста человек пока. Но они что сделали? Они в последние два прихода предлагают отдыхающим в Сухуме туристам заселяться в номерной фонд судна, с трехразовым питанием, пока судно здесь стоит. Они разные варианты используют. Ну и, конечно, какая-то реклама нужна, какое-то время нужно, чтобы о круизе узнали.

– Мелькнуло в соцсетях что-то типа рекламы, я не понял... Помните, президент Абхазии приглашал в Сухум вот этот лайнер, который ходил в порты Турции через Батуми…

– Astoria Grande…

– Astoria Grande, да. Насчет этого ничего не знаете? Что это было – объявление какое-то?

– Не объявление было, а приглашение. Единственное что я могу сказать – что технически, с точки зрения готовности порта, всех служб, инфраструктуры, мы такое судно можем принять, несмотря на то, что оно немного больше – по длине, ширине…»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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