Расследование издания The Insider об отравлениях российских оппозиционных журналистов и активистов вновь подняло тему безопасности нахождения в Грузии противников российских властей. Один из эпизодов расследования посвящен Ирине Баблоян, которая почувствовала себя плохо, находясь в гостинице в Тбилиси.

Расследование о попытках отравления российских оппозиционных журналистов, опубликованное изданием The Insider, вернуло в информационную повестку тему отсутствия гарантий безопасности для критиков Кремля. При этом для Грузии наиболее значимой стала история журналистки «Эха Москвы», ныне ведущей передачи «Утренний разворот» на ютуб-канале «Живой гвоздь» Ирины Баблоян.

В октябре прошлого года Ирина находилась в Тбилиси. Как пишет The Insider, вечером 25 октября остановившаяся в гостинице King Tamar журналистка почувствовала себя не очень хорошо, а наутро проснулась уже с сильной слабостью и головокружением. Симптомы, как рассказала сама Ирина, изначально были похожи на ковид, но последующие проявления заставили ее усомниться в диагнозе:

«Я в конце октября была в Тбилиси. Оттуда я должна была уехать через Ереван в Германию. И я помню, как вечером я почувствовала себя странно. У меня появился ужасный металлический вкус во рту, и такое ощущение было, что у меня никаких сил не было совершенно. Я легла спать и, когда проснулась с утра, у меня была боль в животе – где-то вверху живота. Не когда ты поел и тебе как-то тяжело и нехорошо. У меня были просто багрового цвета руки, у меня были багрового цвета стопы. Мне было больно на них наступать…»

С того момента Ирину стали преследовать внезапно появляющиеся и исчезающие покраснения на коже. Слабость, боль и бессонница, по ее словам, ушли где-то через два дня, а покраснения происходят до сих пор.

Нечто подобное произошло и с другой российской журналисткой – Еленой Костюченко, которая, предположительно, также была отравлена в октябре прошлого года – она почувствовала себя плохо после поездки в Мюнхен. Костюченко, будучи журналисткой «Новой газеты», сделавшая несколько резонансных репортажей с оккупированных Россией украинских территорий в первые дни войны, была вынуждена перебраться в Европу из-за многочисленных угроз.

Сама Елена говорит, что ей было трудно поверить в то, что она была отравлена. Однако результатов анализов, взятых врачами немецкой клиники «Шарите», где лечили от отравления «новичком» российского оппозиционера Алексея Навального, она не видела. Более того, германская полиция, направившая ее в клинику, так и не предоставила никаких результатов расследования возможного отравления. Костюченко говорит, что версию об отравлении она была вынуждена принять после того, как врачи из другой клиники, где она проходила обследование, исключили все другие варианты, и что она никогда не могла подумать о том, что Европа может оказаться небезопасной:

«Первое предположение, что это отравление, выдвинул врач, которого «Медуза» попросила меня обследовать. И врач сначала решил перепроверить вторую версию моих немецких врачей – вирусного гепатита. Они (результаты) пришли отрицательными. Также у меня взяли кровь на биохимию, мочу и пр. И он со мной связался, когда я возвращалась из больницы, и спросил: могло ли быть такое, что вы были отравлены? И я сказала, нет, конечно, нет, просто не может быть. Потом мои друзья это предполагали, и я им тоже говорила, что все это какая-то дикая паранойя. Что это глупости, не нашли пока правильный диагноз, он какой-то редкий, и вот поэтому не нашли. А потом, когда я уже 12 декабря пошла в свою поликлинику и мне уже немецкий врач сказала, что больше не остается версий, пришлось как-то принять эту возможность, но это было непросто. Очень сложно было в голове это уложить. Кроме того, у меня была эта иллюзия безопасности в Европе».

Ирина Баблоян также отмечает, что не обращалась к токсикологу сразу после отравления, так как не могла даже подумать, что кто-то захочет ее отравить:

«Те врачи, к которым я ходила, они пытались давать мне какие-то антигистаминные таблетки, которые мне не помогали против аллергии. И где-то в феврале врач, которого мне посоветовали коллеги, который имел дело со всякими отравлениями, притом, что я тогда не знала (об отравлении), просто мне сказали – вот это доверенный врач, напиши ему, позвони, пусть он посмотрит… И, когда я ему показала, он сказал, что тебе срочно нужно сдать на токсикологию. Но это был уже февраль (2023 г.), то есть прошло уже четыре месяца почти».

В отличие от ситуации Елены Костюченко, в случае с Ириной Баблоян выводы об отравлении сделать сложнее, слишком мало результатов медицинских анализов. И все же, по мнению опрошенных The Insider экспертов, описанная Ириной клиническая картина не может быть убедительно объяснена наличием какого-то известного заболевания, поэтому версия об экзогенном отравлении представляется им более вероятной. Схожесть симптомов с симптомами, описанными Еленой Костюченко, позволяет предположить, что мог использоваться тот же или схожий отравляющий агент, но какой именно, пока утверждать сложно.

Тем не менее сам факт возможного покушения на российскую оппозиционную журналистку на территории Грузии поднимает другой вопрос – насколько беспрепятственно спецслужбы другого государства могут действовать на территории страны.

Многие перебравшиеся из России в Грузию противники режима Владимира Путина отмечали, что представители местных спецслужб настоятельно советовали им покинуть территорию страны, так как не могут гарантировать им безопасность. В частности, об этом говорил критик Рамзана Кадырова Тумсо Абдурахманов. В итоге он был вынужден покинуть Грузию. А 1 декабря 2022 года в интернете распространилась информация о его убийстве в Швеции. К счастью, спустя три месяца блогер вышел на связь, никак, впрочем, не объяснив причину своего исчезновения.

Еще один факт из новейшей истории Грузии связан с азербайджанским журналистом-расследователем Афганом Мухтарлы, который в мае 2017 года был похищен в центре Тбилиси и затем оказался в азербайджанской тюрьме. Тогда грузинское руководство обвиняли в содействии азербайджанским спецслужбам в организации похищения журналиста. Даже называлось имя тогдашнего руководителя Служба госбезопасности, а ныне главы МВД Вахтанга Гомелаури. Но скандал постепенно замяли.

Комментаторы отмечают: новые подробности в связи с возможным отравлением Ирины Баблоян вновь поднимают вопрос – насколько Грузия может быть безопасным местом для неугодных Москве журналистов, политиков или общественных деятелей. И насколько грузинские спецслужбы контролируют ситуацию. А если контролируют, то в чьих интересах.

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