Находящийся под следствием бывший замглавы СГБ Сосо Гогашвили поделился новыми подробностями похищения Афгана Мухтарлы. Напомним, пять лет назад азербайджанский журналист при невыясненных обстоятельствах исчез в центре Тбилиси, после чего был приговорен в Азербайджане к тюремному заключению. Гогашвили называет заказчиков и исполнителей данного похищения и раскрывает другие подробности, на которые власть не реагирует.

Первое письмо по этому вопросу Гогашвили опубликовал еще 27 июля. Находящийся под следствием бывший офицер СГБ тогда лишь назвал исполнителей «незаконных приказов» Бидзины Иванишвили – двух силовых министров, однако не привел никаких дополнительных подробностей.

Напомним, критически настроенный к властям Азербайджана журналист Афган Мухтарлы исчез в центре Тбилиси 29 мая 2017 года, а спустя три дня был арестован в Азербайджане по обвинению в незаконном пересечении границы и контрабанде валюты. Суд в Баку приговорил его к шести годам лишения свободы. В марте 2020 года Афган Мухтарлы был освобожден и вылетел спецрейсом в Германию, где получил политическое убежище.

Все эти годы Мухтарлы утверждал, что его похищение из Грузии и передача в Азербайджан произошли согласно устной договоренности Бидзины Иванишвили и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Неделю назад, 28 сентября, Мухтарлы прибыл в Тбилиси, где после дачи показаний в прокуратуре Грузии заявил, что Азербайджан заплатил Грузии три миллиона долларов за его похищение из Тбилиси.

Признанный в Европе политическим беженцем Мухтарлы требует опроса Бидзины Иванишвили и главы МВД Вахтанга Гомелаури, которых он считает причастными к организации его похищения. По словам адвоката Арчила Чопикашвили, его подзащитный желал помочь прокуратуре в проведении следственных мероприятий:

«На наш взгляд, будет очень важно провести опознания, установить личность названных лиц, были они среди похитителей или нет. Сегодня мы ознакомимся с материалами уголовного дела. Когда у нас будет официальная информация о том, чем они занимаются, мы будем требовать проведения необходимых следственных действий».

По всей видимости, сегодняшнее письмо Сосо Гогашвили прибавит работы следствию. По его словам, представителям ближайшего окружения Иванишвили, имеющим бизнес в Азербайджане, стало известно от людей, близких к власти в Баку, что она была недовольна пребыванием Мухтарлы в Грузии и его откровениями:

«Если бы грузинская сторона изгнала Мухтарлы из Грузии, то этот факт положительно сказался бы на их бизнесе в Азербайджане. Естественно, они донесли эту информацию до Иванишвили, а он, в свою очередь, поручил решить этот вопрос своему верному телохранителю (министру СГБ) Вахтангу Гомелаури, который, в свою очередь, решил проблему».

Из письма Гогашвили выясняется, что операция была проведена настолько топорно, что ему лично пришлось подчищать следы. Несмотря на указания министра СГБ Гомелаури, похищение Мухтарлы произошло не за пределами Тбилиси, а прямо в центре, после чего его вывезли в направлении Лагодехи, где передали его азербайджанским силовикам на нейтральной полосе. По словам Гогашвили, поручение по заметанию следов было поручено ему лично министром Гомелаури:

«Я встретился с опергруппой и передал слова Гомелаури о том, что они должны подробно описать маршрут движения и передать его ребятам спецдепартамента, которые сотрут их движение с камер. Корпоративные номера машин также были бы заменены, чтобы они не светились на камерах наблюдения. Тогда, как известно обществу, не было обнаружено никаких следов похищения Мухтарлы. Я, естественно, чувствую свою долю ответственности и предоставлю всю информацию и доказательства объективному правосудию».

В правительстве пока никак не прокомментировали новые сообщения бывшего коллеги. Молчат и депутаты «Грузинской мечты». В оппозиции считают, что происходящее весьма показательно. Оперативные работники госбезопасности, обязанностью которых является выявление врагов государства, превратились в опричников Бидзины Иванишвили, заявил сегодня на пленарном заседании парламента член политсовета «Нацдвижения» Леван Хабеишвили.

«По делу Мухтарлы бывший заместитель Гомелаури называет имена и фамилии, кем и когда совершалось похищение. И при этом у вас нулевая реакция. Дело в том, что Бидзина Иванишвили и его окружение и бизнес-партнеры находятся в санкционном списке Украины. Цивилизованный мир имеет представление о них, что они помогают России в войне и вливают деньги в российскую экономику. Что касается дела Мухтарлы, как я могу поверить, что нет вопросов ни у кого в большинстве, когда Гогашвили называет всех по именам и фамилиям», – спросил Леван Хабеишвили.

По мнению наблюдателей, шансы на объективное расследование при нынешней власти минимальны. Неправительственный сектор и правозащитники не раз обращались к правительству с требованием расследовать дело о похищении Мухтарлы. В последнем обращении 12 организаций призвали Генеральную прокуратуру немедленно начать выяснение всех фактов и сведений, содержащих признаки преступлений, о которых сообщает Сосо Гогашвили.