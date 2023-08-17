В последние годы ситуация в энергетике Абхазии делится на летний и зимний периоды. В летний о проблемах с электроснабжением в республике почти забывают, в зимний она становится притчей во языцех в соцсетях и СМИ. При этом в первых рядах критиков очень часто оказываются те, кто не желает платить за потребленную электроэнергию даже мизерные суммы.

В апреле прошлого года кабмин Абхазии утвердил новые тарифы для физических и юридических лиц за потребленную электроэнергию. Поэтапное их повышение рассчитано на пять лет и началось с 1 июля 2022 года. При этом в течение десяти лет до этого энерготарифы в республике не поднимались – ведь какой властной команде даже при всей мизерности этих тарифов, возможно, самых низких в мире, хочется вызывать огонь на себя, подталкивать оппозицию к организации протестных митингов, какие уже были на площадке перед Абхаздрамтеатром? Но тянуть дальше было уже невозможно, ибо вместе с низким процентом собираемости оплаты среди физических лиц такие тарифы не давали возможности РУП «Черноморэнерго» обновлять обветшавшую за десятилетия энергосистему республики, что в свою очередь вело к огромным потерям при доставке электроэнергии к потребителям. Словом, получался замкнутый круг…

К митингам протеста против прошлогоднего повышения тарифов никто пока прибегать не стал, но некоторые наблюдатели предрекали, что часть ранее плативших начнет прибегать к протестам «явочным порядком», то есть отказываясь платить даже такие суммы, как рубль за киловатт. Но общая сумма сборов, особенно с учетом того, что юридические лица платят безукоризненно, повысилась.

Часть физических лиц вносит платежи через контролеров, которые обходят квартиры и дома, часть, кому это удобно, как правило, пенсионеры, сами приходят в отделения «Энергосбыта», но все больше людей делает это с помощью современных гаджетов. Вчера у меня дома побывала контролер «Энергосбыта» РУП «Черноморэнерго» Тереза Ажберханян, которая уже около тридцати лет взимает плату за потребленную электроэнергию в нашем микрорайоне города, и я воспользовался случаем, чтобы осуществить давно уже задуманное – поговорить с ней о том, как ей удается налаживать психологический контакт с потребителями электроэнергии, особенно злостными неплательщиками и особенно после начала повышения тарифов. Тереза сказала, что летом ей работать, конечно, легче – платить потребителям за отопление не приходится, веерных отключений нет. И еще:

«Сейчас у нас напряжение хорошее. Люди как-то нам платят. Ну, особо не возмущаются. Придет зима – мы столько услышим… Это просто караул, туши свет. Нам они выговаривают все, считая, что мы должны пойти и все начальству доложить.

– А сейчас какая уже цена?.. Я уже не слежу в последнее время… Сейчас за киловатт сколько надо платить?

– Одна фаза – рубль. Три фазы – рубль тридцать копеек. Летом это не очень заметно – рубль тридцать, но зимой очень заметна эта разница.

– Ну вот как сейчас – те, которые раньше платили… Есть такие, которые перестали платить из-за этого повышения?

– Нет, нет, нет, нет. Может быть, нам, контролерам, меньше стали платить. Но сейчас можно и через банкомат заплатить, и карточкой… В общем, альтернативу они нашли. Я вам так скажу – прибыль контролера стала меньше… В двадцать шестом году это будет два рубля семьдесят копеек за киловатт. Извините, разница будет большая.

– Ну, получится вытянуть это поэтапное повышение?

– Знаете… Помните, я когда-то вам говорила: в зиму повышать нельзя. В зиму мы, во-первых, не можем дать стабильное напряжение. Во-вторых, идут отключения. Люди очень недовольны. Вот мы дожили до лета, и я даже некоторым ребятам говорю: ребята, платите вперед, потому что в зиму будет трудно платить. Сейчас какая-то копейка, какой-то доход есть. Кто-то на рынке, кто-то на маршрутке, туда-сюда… А можем ли мы в зиму дать людям 220 вольт? Мы 220 и сейчас не даем. Сейчас у меня напряжение в квартире – 190. Когда свет отключали зимой, наши контролеры не ходили работать, а я ходила. И говорила: как платите, так и даем… А вот вы… А мы… Отговорка всегда найдется».

Тереза убеждена, что собираемость резко улучшает обеспечение домов и квартир современными приборами учета:

«Так я всегда говорила: как только поставили первые счетчики на Станционной и Семерджиева, я зарплату сделала на этих двух улицах. И они знали, что надо платить. А как только счетчики начали портиться, люди стали значительно меньше платить. Там, где я собирала 120 тысяч, стала собирать 50-70.

– Это Семерджиева и Станционная… А улица Эшба?

– На Эшба получили позже. Улица не из бедных. Я не хочу делить людей на бедных и богатых… Но если бы там до сих пор не было счетчиков, собираемость была бы тридцать процентов. А сейчас… не сто, конечно, но процентов семьдесят. Да, есть там и те, которых приходится отключать. Но в целом люди стали более дисциплинированные, так скажем».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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