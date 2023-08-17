В Южной Осетии награждение членов Избирательной комиссии государственными наградами вызвало неоднозначное отношение в обществе. Многие считают, что президент республики Алан Гаглоев должен был организовать расследование злоупотреблений, допущенных сотрудниками ЦИК во время выборов президента, а не награждать их за безукоризненное исполнение служебного долга.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев наградил работников Центральной избирательной комиссии почетными грамотами и государственными наградами. Во время церемонии награждения президент Гаглоев отметил, что на президентских выборах в 2022 году комиссия создала все условия, чтобы граждане могли исполнить свой гражданский долг:

«Центральная избирательная комиссия работала честно и по закону. Хочу сказать большое спасибо всем сотрудникам ЦИК за проделанную работу и вручить заслуженные награды».

Орденом Дружбы награждены председатель ЦИК Эмилия Гагиева, секретарь комиссии Кристина Авлохова. Еще четверым сотрудникам ЦИК вручили почетные грамоты.

Югоосетинская общественность отнеслась неоднозначно к признанию заслуг сотрудников ЦИК. Это награждение выглядят более чем странно, считает депутат парламента Давид Санакоев, если учесть колоссальный объем нарушений избирательного законодательства, допущенный Избиркомом во время президентских выборов:

«Мне совершенно непонятно, от чего люди забывают то, что происходило, когда проходит время, или это специально делается. Я этого понять не могу. Ну, пусть это будет на совести каждого.

– Тем более это награждение выглядят странным, что и сам Алан Гаглоев во время своей избирательной кампании указывал на злоупотребления со стороны ЦИК.

– Я им всем говорил – и президенту, когда он еще не был президентом, и даже после того, как он стал президентом, что с этим надо что-то делать. Нарушения избирательного законодательства и незаконные решения ЦИК оставлять без внимания никак нельзя. То есть эти люди, я думаю, что если их не призывать к уголовной ответственности, то хотя бы награждать не надо было, тем более с формулировками, что они так законно и прекрасно провели выборы. А если звучат такие формулировки, тогда уже напрашиваются другие выводы, что все это безобразие было согласовано, но тогда это совершенно уже другой расклад.

– По вашим наблюдениям, как общественность восприняла награждение ЦИК?

– Я не знаю, как вся общественность, но было очень большое недоумение, по крайней мере, тех людей, кто знал, что происходило во время выборов, причем не только президентских, но и во время парламентских выборов 2019 года. Тогда творилось то же самое. И это было при этом же составе ЦИК, его большая часть, если не вся, осталась работать в нынешнем составе Избиркома. И в 2019 году они провели избирательную кампанию с грубыми нарушениями, и президентскую в 2022 году.

– На парламентских выборах 2019 года почти половину мажоритариев не допустили к выборам. ЦИК пошел на откровенное мошенничество – опубликовал заведомо неправильные образцы бланков для заполнения данных о кандидате, а потом из-за этого же отказывал им в регистрации.

– Я не понимаю, о чем они думают. Что, и на следующих выборах все будет проходить так же? Опять будут срезать людей по принципу «этот нужен, а этот не нужен»? Они всерьез рассчитывают, что и дальше им точно так же все сойдет с рук? Не знаю, не знаю… Но тогда какая разница, кто пришел к власти? Какая разница, кто будет не допускать людей к выборам? Вопрос возникает сам собой: какая разница? Люди ждали от Гаглоева перемен, но их до сих пор нет. Судя по этому награждению, они и не предполагаются».

В самом деле, более безобразных выборов, чем те, которые проводил этот состав Избиркома, Южная Осетия не видела. К президентским выборам без видимых причин не допустили двенадцать из семнадцати кандидатов. Это был первый состав ЦИК, уличенный в мошеннических манипуляциях с подписными листами.

В социальных сетях были опубликованы записи с видеокамер в офисе Центризбиркома, которые экс-президент Кокойты назвал «ночные крысы в Избиркоме».

По ним было видно, как в ночь с 15 на 16 марта в кабинет председателя ЦИК Эмилии Гагиевой приходят доверенные люди президента Бибилова – заместитель руководителя администрации президента Ацамаз Засеев и приглашенный из России в штаб Бибилова некий Виктор.

Эмилия Гагиева заводит их в свой служебный кабинет, туда же начальник отдела ЦИК в правительстве РЮО Фатима Джиоева приносит коробки, которые избирательные штабы Алана Гаглоева и Ибрагима Гассеева опознали как их коробки с подписными листами. Затем Гагиева и прочие сотрудники ЦИК выходят из комнаты, а доверенные лица Анатолия Бибилова полтора часа чем-то там занимаются с документами кандидатов.

На следующий день после «ночного заседания» Избиркома из сейфа Эмилии Гагиевой исчезли 42 подписных листа в пользу кандидата в президенты Ибрагима Гассеева. К расследованию таинственной кражи приступил КГБ, но расследование зашло в тупик.

Ибрагима Гассеева к выборам не допустили, он пытался судиться, но все тщетно. Давид Санакоев обращался в Генеральную прокуратуру с требованием провести расследование по слитым в сеть аудио- и видеосвидетельствам правонарушений, но все жалобы и иски были отклонены.

По сути, действия ЦИК подпадали под статью 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий», совершенные с использованием служебного положения. Статья предполагает лишение свободы на срок до пяти лет. Но вместо тюремного срока президент Гаглоев решил наградить сотрудников избирательной комиссии.

Говорит политический журналист Руслан Тотров:

«Это было бы, наверное, даже смешно, коль скоро не было так грустно. Мы все были свидетелями того, как происходил электоральный процесс в Цхинвале в прошлом году. Мы помним, что все эти малоуважаемые и малопочтенные господа из ЦИК не допустили коллективно до выборов сильных кандидатов, безо всяких на то оснований – Санакоев, Гассеев… стоит ли продолжать список? Зато допустили господина Гаглоева, который теперь, видимо, устроил такой алаверды - сделал реверанс и вручил избиркомовцам медали, грамоты, не знаю, что еще вручают этой публике. Категорическим образом декларирую свое возмущение тому, что произошло. Также отрицаю очень популярный и удобный тезис о том, что, дескать, президент не знает, ему помощники просто приносят кипу бумажек, которые нужно, не глядя, подмахнуть. Слушайте, не делайте из Алана Гаглоева выпускника тбилисской коррекционной школы, каковым он не является. Президент все прекрасно понимает. Президент платит по долгам и по счетам, если хотите, и просто расписывается, к великому сожалению, в собственной неспособности управлять даже таким маленьким и делающим свои первые шаги государством, как Южная Осетия. Конечно же, здесь добрые, да и злые языки скажут: все лучше, чем президент Бибилов. Но президент Бибилов был абсолютным эталоном из палаты меры весов относительно того, каким не должен быть глава государства, ну, а Алан Гаглоев не уходит далеко от своего мотодесантного предшественника».

Тот факт, что Алан Гаглоев не стал увольнять сотрудников ЦИК, задевало многих из тех, кто полагал, что они с президентом в одной команде. Во всяком случае, тех из них, кого ЦИК переехал катком на последних президентских и парламентских выборах. Но после награждения, убеждены местные наблюдатели, в оппозицию уйдет еще какая-то часть команды, которая привела Гаглоева к победе на президентских выборах. Она и без того уже изрядно поредела по схожим причинам, поэтому чем ближе к правленским выборам следующего года, тем менее понятно, с кем президент пойдет на выборы.

Не иначе, считают наблюдатели, Алан Эдуардович пошел по накатанной схеме югоосетинских президентов: «не имей сто друзей, а имей подконтрольный ЦИК». Впрочем, никого из предшественников эта схема к успеху не привела.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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