Сегодня в сухумском Деловом центре «Эверест 2000» состоялась беседа за круглым столом, организованная Центром социально-экономических исследований Абхазии. Темой ее была, как и проведенной там же и тем же ЦСЭИ около месяца назад, «Демографическая безопасность Абхазии: вызовы и ответы», но на этот раз с добавлением в скобках – «и снова о самом главном». Беседа была построена на основе статданных за 2017-2021 годы. Открыл беседу руководитель ЦСЭИ Олег Дамениа, а вели ее сотрудницы центра Илона Мерцхулава и Лаура Габлия, предоставляя слово говорившим, соответственно, на русском и абхазском языках.

Илона Мерцхулава во вступительном слове отметила, что неслучайно в ЦСЭИ решили вернуться к той же теме. Предыдущий круглый стол, по ее словам, вызвал широкий общественный резонанс. В частности, и потому, что его участники разошлись во мнениях относительно рождаемости в республике: те, которые опирались на данные роддомов Абхазии, констатировали ее снижение, другие же говорили, что сейчас очень часто женщины республики рожают и за ее пределами, в основном в Сочи, и поэтому рождаемость остается на том же уровне. Впрочем, это тоже весьма неутешительный показатель.

В прошлый раз прозвучало мнение, что более верно судить о рождаемости по количеству первоклассников, которые ежегодно пополняют школы. И сегодня всем было интересно послушать заместителя министра просвещения республики Аду Кварчелия, которая выступала, комментируя таблицу на большом экране:

«Вы видите количество городских школ – 41. При этом я хочу, чтобы вы обратили внимание: количество учеников в городских школах 17 579. Количество сельских школ – 112. Количество учеников там – 10 815 человек. Вы видите, какой идет сильный перекос. Теперь посмотрим количество детей, которые идут в первый класс. Самое большое было количество в 2019-2020 учебном году. Но в основном здесь все равномерно. В среднем – 2600-2800 детей».

Анализ народонаселения и числа школьников на местах прозвучал в выступлениях более десятка приехавших из разных районов республики директоров и учителей сельских школ, руководителей районных и сельских администраций. Почти все они выступали на абхазском.

Начальник управления лечебно-профилактической помощи Минздрава РА Батал Кация, в частности, остановился на таком аспекте:

«Есть браки, в которых, к сожалению, нет детей. Министерство здравоохранения старается всеми способами помочь им, чтобы провести экстракорпоральное оплодотворение. Но таких становится все больше, это все из-за того, что у нас люди мало обращают внимания на свое здоровье. Много есть неженатых, незамужних, возрастных. Есть еще и этическая сторона. Есть, например, женщины, которые не в браке, но хотят иметь детей. В данном случае она может завести детей с помощью ЭКО. Но не будет ли это осуждаться – тоже вопрос. Потому что есть такие случаи, когда даже близкие родственники осуждали».

Композитор, народный артист Абхазии, профессор Нодар Чанба, поживший во многих странах, сказал:

«В каждой стране есть свои проблемы. Я во всех странах мира не бывал, естественно, но там, где бывал, даже в европейских странах, которые мы считаем очень развитыми, есть проблемы, которых у нас нет. Но их и нас объединяет низкая рождаемость. И мы не должны думать, что это какая-то болезнь именно абхазского народа. Это болезнь цивилизационная. И соответственно надо относиться к этому вопросу».

Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба отметил такую причину данной проблемы:

«Одна из причин – это, конечно, эмансипация. Это проблема всего цивилизованного, так сказать, западного сообщества, в том числе и России, где рождаемость низкая. Потому что женщины успешные, хотят делать карьеру, работают, не торопятся детей заводить молодые семьи. Это одна из причин, которая у нас существует однозначно. Вторая причина – это то, что… вот практические все здесь говорят, что в районах, селах так много незамужних, неженатых молодых людей. Но в селах же это происходит не из-за эмансипации, а из-за того, что считают – нет материальных возможностей, чтобы завести семью. Я помню раньше, в нашей молодости, детстве, как просто это было – свадьбу сыграть, на стол положить мамалыгу, мясо… А сейчас каждый смотрит на другого и хочет не хуже быть, это наши какие-то национальные амбиции. Это хорошо, что мы не прекращаем обсуждение этой темы. Я не хочу сказать, что за все эти годы ничего не сделано. Делаются какие-то шаги… Но видно, что этого мало».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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