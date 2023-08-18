Цхинвальский городской суд признал за гражданской активисткой Тамарой Меаракишвили право на возмещение имущественного и морального вреда, причиненного ей прокуратурой Республики Южная Осетия за шесть лет необоснованного уголовного преследования. Гражданская активистка неоднократно заявляла, что уголовным преследованием власти ответили ей на обвинения в коррупции и нарушения прав человека. Несмотря на то, что суды всех инстанций признали Тамару невиновной, преследование прекратилось лишь со сменой политического режима.

Сегодня Цхинвальский городской суд под председательством Инала Тибилова рассмотрел иск Тамары Меаракишвили к Цхинвальской городской прокуратуре.

Предметом иска стало постановление следователя А.Г. Чельдиева о прекращении уголовного дела в отношении Меаракишвили по ч. 3 ст. 327 УК РФ. «Приобретение, хранение, перевозка в целях использования … заведомо поддельного паспорта гражданина…»

Истец не согласился с тем, что в постановлении не указывались ни причина прекращения преследования, а именно «в связи с отсутствием состава преступления», ни право на реабилитацию за необоснованное уголовное преследование, ни требования вернуть личные вещи, изъятые во время обыска как доказательства вины подследственного.

Уже после подачи иска на это постановление вышло второе – от 30 ноября, где были исправлены исковые моменты, но все же, говорит Тамара, оно так и не было исполнено, поэтому она не стала отзывать жалобу в суд. Говорит Тамара Меаракишвили:

«Я намерена требовать через суд возмещение имущественного и морального вреда, причиненного мне за шесть лет незаконного уголовного преследования. Сегодня Цхинвальский городской суд признал мое право на эти требования. Это и расходы на адвокатов, и причиненный мне моральный вред, шесть лет я просидела фактически под домашним арестом, моя свобода передвижения была ограничена. Был причинен вред и моему здоровью, я была лишена качественного медицинского обслуживания, не имела возможности продолжить лечение у своего врача в Тбилиси. Наконец, я подвергалась настоящей травле. Следователи в нарушение закона передавали изъятые у меня так называемые вещдоки прессе, чтобы государственная газета «Южная Осетия» печатала на меня пасквили. Судиться с газетой за клевету я не стану, но через суд потребую опровержения тех гнусностей, которые обо мне там писали. Я призываю всех, с кем поступили несправедливо, поступать по моему примеру. Потому что по-другому не получится приучить правоохранителей считаться с конституционными правами граждан. Судебная система республики дает гражданам такую возможность».

Вторая часть иска Меаракишвили – требование вернуть изъятые у нее при обыске т.н. вещдоки.

В постановлении от 30 ноября это требование содержалось, но за последующие восемь месяцев оно так и не было исполнено. Изначально, говорит Тамара, прокурорское начальство было против обыска, оно считало его неуместным в рамках уголовного дела за клевету на партию «Единая Осетия».

Но в ту пору и.о. прокурора Ленингорского района Давид Гурциев убедил руководство, что найдет у Тамары шпионское оборудование и экстремистскую литературу, если ему выдадут ордер на обыск. Говорит Тамара Меаракишвили:

«Ни передатчика, ни шифровального блокнота, ни экстремистской литературы у меня не нашли. Поэтому изъяли, что бог послал – кастрюли, белье, оргтехнику, косметику, телефон… Женщины и мужчины, которых привел с собой Гурциев на обыск, просто издевались надо мной, демонстрировали друг другу мое белье, задавали сальные вопросики, оценивали качество косметики… Тогда им было весело. Теперь не очень. Как сказал мне следователь Алан Бязров, он возбуждал против меня дела и вел расследование: «Если мы вернем тебе вещдоки, то ты их выставишь на своей страннице в Facebook и будешь издеваться над нами». То есть теперь им стыдно. Но я действительно хочу сфотографировать вещдоки и выложить снимки в социальных сетях, пусть люди посмотрят, на что тратят товарищи служебное время. Пусть будет как народный контроль».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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