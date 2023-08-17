Взятие села Урожайное угрожает ключевому узлу российской обороны на стыке Запорожской и Донецкой областей. Россия вынуждена задействовать стратегические резервы для удержания позиций. В случае прорыва на этом участке ВСУ могут разрезать российскую группировку и вести наступление в разных направлениях. Однако в Киеве признают: для развития успеха потребуется еще больше ресурсов.

Российские войска пытаются вернуть контроль над селом Урожайное, освобожденное в ходе наступления ВСУ. Населенный пункт имеет важное стратегическое значение, так как является частью т.н. Времевского выступа, образовавшегося в прошлом году в результате вклинивания российских войск в украинскую оборону на стыке Запорожской и Донецкой областей. Теперь, после освобождения и закрепления там сил Национальной гвардии, село прикрывает левый фланг наступающих украинских войск и вместе с взятым в начале августа Старомайорским дает возможность сформировать довольно крупный плацдарм для дальнейшего продвижения к Азовскому морю, причем атаки могут идти в разных направлениях.

На сегодняшний день Времевского выступа фактически больше не существует. Более того, в ходе летнего наступления теперь уже ВСУ вклинились в российские боевые порядки и практически вышли на этом участке ко второй, основной линии российской обороны. Ее главным опорным пунктом на этом направлении служит село Старомлиновка, расположенное в паре километров к югу от Урожайного.

Как отмечают военные эксперты, несмотря на медленные темпы наступления и скептицизм по поводу его результативности, взятие ключевых узлов российской оборонительной линии открывает для ВСУ множество возможностей, что существенно осложняет положение российской армии. Уже по тому, как настойчиво обороняли Урожайное, видно, насколько серьезно российский Генштаб ощущает угрозу растягивания боевых порядков и прорыва оборонительных рубежей. Пытаясь стабилизировать линию фронта, российское командование вынуждено вводить в бой все новые и новые резервы, в том числе стратегические.

Впрочем, Украине также приходится платить большую цену за каждый отвоеванный населенный пункт. На этом фоне Киев намерен значительно нарастить производство боевых беспилотников. По словам президента Владимира Зеленского, это поможет минимизировать потери личного состава:

«Наращиваем производство в разы. Но необходима систематизация того, что уже поставляется в войска и используется. Дроны – это «глаза» и защита на передовой. Разной дальности, разных целей. Дроны – это гарантия, что людям не придется платить жизнью, когда можно сработать беспилотниками. Собственно, все то, о чем говорили с ребятами накануне на Донетчине, на Запорожье, в наших боевых бригадах, теперь является содержанием работы и Генштаба, и представителей правительства, и Ставки. Очевидные задачи».

Очевидной подобная задача видится и российскому командованию. В частности, в новый перечень профессий Минпросвещения вошла специальность оператора беспилотных авиационных систем. К 2035 году, согласно планам правительства, рост российского рынка беспилотных авиационных систем должен составить около 1 млн единиц в год.

В Москве при этом нехотя признают, что российская оборонная промышленность требует существенной модернизации. Существующих ресурсов уже явно не хватает, и в Кремле пытаются любыми способами увеличить производство, в том числе и поощрением людей, занятых в этой сфере.

«Как вы знаете, главой государства подписан указ об установлении почетного звания Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Указ от 9 августа текущего года. Я бы попросил Минпромторг, ну и, конечно, Министерство обороны активно использовать эту возможность для поощрения особо отличившихся работников и руководителей оборонной отрасли. Мне кажется, это сейчас имеет значение», – заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

При этом он обвинил Запад в затягивании войны с целью заработать на поставках Украине боевой техники:

«Американский ВПК, да и европейский тоже на этом зарабатывают деньги. И для них это способ заработать огромное количество средств за счет поставок своей техники на Украину. Поэтому они на этой войне зарабатывают. И поэтому их слова, что пора сесть за стол и начать какие-либо переговоры на мирную тематику, это все лукавая позиция. Они не хотят этого, они хотят и дальше раскручивать военный маховик для того, чтобы зарабатывать деньги для своих бюджетов».

На Западе, со своей стороны, дали понять, что продолжат поддерживать Украину до ее победы. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг:

«Украина медленно, но верно отвоевывает свою землю, и НАТО продолжит поддерживать Украину до ее победы. Именно украинцы и только украинцы могут решить, когда возникнут условия для переговоров и кто может за столом переговоров решить, что является приемлемым решением. Главное послание НАТО состоит в том, что политика НАТО неизменна – мы поддерживаем Украину».

При этом Столтенберг признал, что в НАТО продолжаются внутренние дискуссии о том, как закончить эту войну и добиться мира в регионе.

Несколько дней назад глава аппарата генсека НАТО Стиан Йенссен оказался в центре скандала за предположение, что ради безопасности Украина может пойти на территориальные уступки. Эти слова вызвали резкую реакцию Киева, назвавшего подобные утверждения неприемлемыми. По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, вариант, при котором Украина отказывается от части территорий, – это триумф Владимира Путина:

«Очевидно, что если Путин не потерпит сокрушительного поражения, политический режим в России не изменится, а военные преступники не понесут наказание, война обязательно вернется с возросшими аппетитами России».

Йенссену пришлось публично извиняться:

«Мое заявление об этой войне было сделано в рамках более общей дискуссии о возможных сценариях будущего для Украины, и я не должен был выражаться подобным образом. Это была ошибка».

По словам представителя Североатлантического альянса, он имел в виду, что вопрос территорий будет главным, если стороны придут к возможности переговоров. И именно он будет иметь решающее значение для возможного исхода этой войны.

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