Прощальное интервью посла США Келли Дегнан, завершившей свою дипломатическую миссию в Грузии, привело к политическому скандалу. За год до парламентских выборов посол предостерегла грузинскую власть от соблазна манипуляции: выборы в Грузии могут быть нечестными, если у власти вновь останется возможность манипулировать голосами, и электронное голосование не решит проблему прозрачности выборов.

Келли Дегнан на прощание призвала граждан Грузии проявить больше активности на выборах. В своем последнем в качестве посла интервью Радио Свобода, среди прочего, она коснулась и реформы избирательной системы, предположив, что даже электронные выборы не могут исключить возможные манипуляции, если у граждан нет соответствующей информации, предостерегла посол:

«Мой совет избирателям: выходите и голосуйте. Убедитесь, что ваш голос услышан и ваш выбор засчитан. Посольство США поддержит кампанию по обучению избирателей, так как 90% избирательных участков переходят на электронную систему голосования. Мы видели в США, что электронная система не гарантирует, что все будет чисто и честно. Ею также можно манипулировать, если люди не умеют пользоваться этой системой и если избиратели не понимают, как она работает. Долгосрочная мониторинговая миссия также важна, потому что неправильные вещи происходят не только в день выборов, на самом деле они происходят в течение нескольких месяцев до этого: людей запугивают, голоса покупают, людям угрожают потерей работы, если они «неправильно» проголосуют. Повторюсь, это тактика, которая применялась в Грузии много-много лет при разных правительствах. Заблаговременное наблюдение за выборами очень важно для того, чтобы помочь грузинским избирателям поверить потом в результаты. Избиратели должны верить, что выборы действительно честные и отражают волю народа Грузии».

В ответ лидеры «Грузинской мечты» заявили, что Келли Дегнан повторяет тезисы оппозиции. Ираклий Кадагишвили, председатель комитета по процедурным вопросам, говорит, что призыв посла содержит призывы к смене власти:

«Заявление г-жи Келли Дегнан от начала до конца наполнено политикой. Это призыв, который обычно исходит от политической партии: «Идите на выборы, защищайте свой голос!» То есть кто-то берет чужой голос и призывает защищать свой голос за полтора года до выборов. Это уже призыв к тому, что избирательный процесс нужно вести по революционному сценарию. Мы помним: в оппозиции указывали на то, что если бы была электронная система подсчета голосов, то не было бы проблемы фальсификации выборов и мгновенного оглашения результатов. Эта система принята, а теперь мы видим организованную атаку на эту систему. Посол сделала заявление, потом за ним последовало заявление одной политической партии, теперь за ним последуют другие, и люди начнут думать, что даже выборы, проводимые электронной системой, сфальсифицированы».

Заявления Келли Дегнан способствуют поляризации, они не соответствуют задачам, «которые, как правило, должен решать посол», вторил коллеге член парламентского большинства Гиви Миканадзе.

«Прискорбно, но следует отметить, что заявления, сделанные послом в последнее время, ставят под сомнение электронную избирательную систему, не уменьшают деполяризацию, а усиливают ее. Это не функция посла. Посол должен постараться максимально согласовывать позиции сторон. Подобные заявления, и это уже не первый раз, способствуют усилению поляризации», – заявил Миканадзе.

Для оппозиции заявление Келли Дегнан является очередным доказательством того, что выборы в Грузии проходят с нарушениями, а избирательная среда в стране недемократическая. Они полагают, что реакция грузинского народа в случае фальсификации выборов будет иметь полную поддержку со стороны стратегического партнера.

Заявление американского посла свидетельствует лишь о том, что правящей партии вынесен приговор за пределами страны, заявил на пресс-конференции председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили.

«Я хочу, чтобы общественность поняла, что любые технологические достижения и их использование на выборах – это хорошо в том случае, если власть не является фальсификатором и вором. Это говорю не только я, но и наш стратегический партнер. Это значит, что выборам никто в мире не доверяет. Наши стратегические партнеры поддерживают перемены, и заявление американского посла означает позицию американского государства. За эти годы вы не слышали от нашей власти критики в адрес Путина, Лаврова, Маргариты Симоньян и других, но мы часто слышим ругань в адрес наших стратегических партнеров. Бидзина Иванишвили полон решимости сделать Грузию провинцией России, тогда как люди хотят европейской интеграции. С сентября мы перейдем к очень активной фазе работы. Единственное решение – вовлечение и активность людей, и Келли Дегнан призвала народ Грузии сделать то же самое», – сказал Леван Хабеишвили.

Правящий режим делает все для сохранения власти, считает один из лидеров «Стратегии Агмамшенебели» Паата Манджгаладзе.

«Нападки на американского посла – это нападки на Америку. «Грузинская мечта» делает все, чтобы уйти от ответственности. Они боятся только грузинского народа и Америки, поэтому и атакуют США и людей, имеющих иное мнение. Они думают, что смогут спастись только в условиях российского режима. Что касается электронных выборов, мы имели в виду электронную регистрацию, электронное голосование и электронный подсчет, но власти ведут речь только о последнем, когда основной смысл электронных выборов заключается в том, чтобы дать иммигрантам возможность участвовать в выборах, но власть этого не допускает. «Грузинская мечта» сделала все, чтобы многие недовольные люди покинули страну, и за эти годы уехало 100 тысяч человек, которые не имеют возможности голосовать на выборах», – сказал Манджгаладзе.

В неправительственном секторе поддержали рекомендации Дегнан. Как сегодня пообещала глава организации «Справедливые выборы» (ISFED) Нино Долидзе, для того, чтобы увидеть весь контекст и полную картину предвыборной среды и хода выборов, международным миссиям желательно наблюдать за процессом минимум шесть месяцев. Как отметила Долидзе, неправительственная организация планирует приступить к этому с начала следующего года.

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