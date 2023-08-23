«Лело» ждет от властей ответы на вопросы по строительству на Рикоти

Партия «Лело» в очередной раз обратилась к властям с требованием ответить на вопросы, связанные с безопасностью проводимых на Рикоти строительных работ, их влиянии на окружающую среду и не только. Член партии Анна Нацвлишвили заявляет, что партия уже направила соответствующие запросы в Министерство инфраструктуры, в том числе в Департамент дорог, в Министерство экономики и вице-спикеру:

«Мы не спрашиваем какая часть проекта завершена, мы спрашиваем, как всё это было сделано и насколько безопасно, поскольку мы неоднократно видели, когда Рикоти приходилось временно блокировать и ограничивать трафик из-за соображений безопасности. Эти вопросы никуда не исчезнут, как бы правительство и связанная с ним пропагандистская машина не пытались нападать конкретных людей. А мы видели примеры этого в отношении (лидера «Лело») Мамуки Хазарадзе и в отношении (директора Института изучения Земли и Национального центра сейсмологии) Теи Годоладзе».

Кроме того, «Лело» будет настаивать на аудите, говорит Анна Нацвлишвили:

«Необходимо, чтобы группа профессионалов с международной репутацией и авторитетом провела проверку норм безопасности, аудит по вопросам окружающей среды, и, естественно, финансовый аудит. Прошло более 2 недель как «Лело» озвучило это предложение и обратилось к властям, потому что Рикоти - не чья-то собственность. Рикоти – это место, которым пользуется каждый гражданин Грузии, это часть международного транзита и его безопасность является международным вопросом критической важности».