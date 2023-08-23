Публичное высказывание экс-президента и заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что идея вхождения в состав Российской Федерации Абхазии и Южной Осетии «по-прежнему популярна и может быть реализована, если на то возникнут веские причины», была встречена в республике с осуждением. По мнению комментирующих его представителей общественности, подобные высказывания противоречат стратегическому выбору абхазского народа, который не может быть разменной картой в геополитических играх.

Дмитрий Медведев в статье для «Аргументов и Фактов» выступил со своей оценкой событий августа 2008 года. По мысли Медведева, сейчас обстановку снова нагнетают, чтобы создать очаг напряженности около российских границ в дополнение к украинскому флангу. И причиной нагнетания он называет «разговоры о возможном приеме Грузии в НАТО». Медведев заявляет, что идея присоединения к России Абхазии и Южной Осетии в республиках «по-прежнему популярна и может быть реализована, если на то возникнут веские причины».

Одним из первых отреагировал на выступление Медведева герой Абхазии Аслан Кобахия.

«Очень неприятно накануне дня международного признания Абхазии слышать о возможном изменении статуса страны от человека, который подписал указ о признании нашей независимости. Все мы очень благодарны, но путь Абхазии избрали те воины во главе с Владиславом Ардзинба, которые с оружием в руках завоевали свободу и независимость», – сказал он.

Кандидат юридических наук, юрист-государствовед Ираклий Бжинава считает, что абхазский МИД должен незамедлительно отреагировать на слова Медведева о возможном присоединении Абхазии к России и на высказывание президента Абхазии Аслана Бжания о готовности поделиться суверенитетом. Он заявил: «Мы – независимое государство и, в случае «веской причины», будем воевать за свою свободу!»

О своем отношении к выступлению Дмитрия Медведева рассказал «Эху Кавказа» ветеран войны Ахра Бжания:

«Все имеют право признавать наш исторический выбор, но никто не имеет права ставить его под сомнение. Это непозволительно ни друзьям, ни недругам. Я слышу комментарии «общественных активистов» о якобы тонкой игре, которая тут присутствует, с целью оказания давления на Грузию. Если это так, то это еще хуже. Уж лучше было бы просто сказать, что мы погорячились пятнадцать лет назад. Наш суверенитет – это не игрушка, и не разменная карта, и не отложенный рычаг в каких-то геополитических играх. Мы к этому шли в новой истории на протяжении как минимум ста лет и заплатили за это дорогую цену. Это наш осознанный стратегический выбор, он отражен в наших государственных документах, в нашей Конституции».

Ветеран уверен, что абхазская земля не может быть предметом торга для ее соседей:

«Мне интересно, некоторые комментаторы, по большей части анонимные, к счастью, если бы им сказали, что ваша земля, которую вам оставили ваши прадеды и деды, является предметом торга ваших соседей в их разбирательствах и спорах, как бы они на это отреагировали? Сказали бы, а, ладно, если это все понарошку, пускай? Думаю, они бы возмутились. То же самое и здесь. Наш выбор, наша независимость, наш суверенитет – это не игрушка в чьих-то руках. Его судьбу должны определять только мы, и мы уже это сделали, и не намерены подвергать наш выбор никакой ревизии!»

Признание Россией суверенитета Абхазии является обоюдовыгодным для обеих стран, считает Ахра Бжания, и Абхазия не должна в благодарность за это сдавать свои государственные интересы:

«Если страны признают друг друга, то для этого имеются веские основания, и они очень редко носят гуманитарный характер. Как правило, основную роль здесь играют геополитические дивиденды, выгода для граждан двух стран, поэтому признание Абхазии Российской Федерацией очень выгодно для самой Российской Федерации по нескольким причинам. Во-первых, потому что они приобретают лояльного и дружественного союзника в стратегическом регионе; во-вторых, потому что отношения дружбы и добрососедства в современном мире ценятся очень высоко. Это может быть основой для ваших дальнейших государственных программ, в том числе и международных. Дружественные отношения с Абхазией как с независимым государством создает имидж Российской Федерации как государства, которое способно реализовывать взаимовыгодные внешнеполитические проекты. Это важно, и это ценится. Не бывает односторонних выгод и дивидендов, за которые одна сторона должна постоянно чувствовать себя обязанной, благодарной и наступать на свои интересы».

Несмотря на общественный резонанс, со стороны официальных органов Абхазии отсутствует какая бы то ни была реакция на заявление Медведева. Ахра Бжания призывает их отреагировать на это «непродуманное заявление»:

«Мне так казалось, что за годы признания Россией Абхазии нас объединяют не только меркантильные или геополитические связи, но нечто большее. Вот такие заявления, как то, которое прозвучало из уст Медведева, идут не во благо народов наших стран, они ухудшают наши отношения. Абсолютно не продуманное заявление, которое противоречит логике исторического процесса, как я его понимаю. Такого рода заявления не должны обходиться без официальной реакции. Мы, граждане Абхазии, вправе требовать от руководства страны, от президента, от МИДа, в конце концов, соответствующей адекватной реакции на такие заявления. Это заявление противоречит историческому выбору нашего народа, противоречит Конституции нашего государства, и люди, которые по долгу службы охраняют эти институты, за что мы им платим налоги, должны на такие вещи реагировать в первую очередь. Пускай прервут свое великое молчание и отреагируют на это!»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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