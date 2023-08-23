Дмитрий Медведев зовет Грузию и Украину «домой» – в Россию. В противном случае бывший президент грозит уничтожением Украины и присоединением Абхазии и Южной Осетии. Статья заместителя председателя Совета безопасности России изобилует сравнениями нынешнего конфликта в Украине с войной 2008 года в Грузии. При этом Медведев предрекает Киеву итог конфликта 15-летней давности, а Тбилиси советует излечиться от русофобии, пока не стало слишком поздно. Но если в Киеве на заявления Медведева особого внимания не обращают, то некоторые политики в Грузии готовы прислушаться.

Москва не исключает возможности аннексии Абхазии и Южной Осетии – экс-президент России, нынешний зампредседателя Совета безопасности разразился большой статьей в издании «Аргументы и Факты», где пригрозил в случае несговорчивости Запада по вопросу Украины забрать в качестве компенсации Абхазию и Южную Осетию:

«Западу стоит усвоить еще один важный, но необходимый урок. В 2008 г. мы остановили наступление на Тбилиси, когда добились устранения возникших угроз и гарантий безопасности. Но сейчас обстановку активно нагнетают вновь – видимо, чтобы создать около наших границ очередной очаг напряженности в дополнение к украинскому флангу. Опять идут разговоры о возможном приеме Грузии в НАТО. Как по заказу начались всплески русофобии в этой стране. Нам не нужно повторения истории-2008. Мы по-прежнему готовы решать проблемы за столом переговоров в духе Устава ООН. Но если у нашей обеспокоенности возникнут реальные очертания – медлить не станем. В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна. И вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины».

Под вескими причинами Дмитрий Анатольевич, очевидно, имеет в виду возможное поражение в украинском конфликте. Главный кремлевский «ястреб» пытается провести параллели между августовской войной 2008 года и нынешним конфликтом в Украине. Причем Медведев уверен: то, что Москве удалось оккупировать 20% территорий Грузии, оказавшейся 15 лет назад один на один с Россией в совершенно других геополитических условиях, можно повторить и сегодня:

«Гибридная», но абсолютно полноценная и кровавая война, которую НАТО ведет с нами сейчас на Украине руками киевского режима и в которой наши противники увязли по самые уши, подтверждает это со всей наглядностью. Чем все завершится, ясно уже сейчас: бесславным поражением Киева, как в свое время – грузинских агрессоров. А в будущем – вполне вероятно – исчезновением искусственно созданного на обломках Союза ССР государства Украина с политической карты мира. И, конечно, позорным уходом со сцены тех кровавых клоунов, которые сейчас отчаянно пытаются на ней удержаться, привычно выдавливая из себя крокодиловы слезы, закатывая густо подрисованные глаза и улюлюкая на публику. Тех самых бездарных политических актеров в зеленых засаленных майках с воспаленным от стимуляторов сознанием. Таких же уродливых фриков, какие в свое время жевали свои галстуки на камеру».

Медведев считает, что главной целью Запада как в Украине, так и в Грузии является разжигание русофобии. При этом Дмитрий Анатольевич уверен: для Грузии нет другой альтернативы, кроме России:

«Политические трупы вроде Саакашвили или Зеленского – не самый интересный объект для исследования. Разлагаются они с омерзительным запахом. Но, как выяснилось, Запад легко и охотно теряет обоняние, когда нужно размазать по политической карте еще хуже пахнущую субстанцию – русофобию. Последние выступления русофобов в Грузии показывают, что эта публика по-прежнему рассчитывает на реванш. Хоть и постоянно нарывается на отпор со стороны сограждан, которые ненависть к России в ранг национальной идеи возводить не намерены и к нашим гражданам настроены достаточно тепло. Это тоже очевидно: большинству жителей Грузии гораздо комфортнее жить с нашим государством в мире. Россия рядом, Америка – за океаном. Для Грузии, страны богатейшей культуры, тысячами нитей связанной с Россией, русофобия – нонсенс, уродство, тяжелая болезнь. К счастью, вполне излечимая».

«Излечивать» же Дмитрий Анатольевич намерен при помощи кнута и пряника. Если Грузия откажется от тесного сотрудничества с США и Европой в пользу России, то повторения 2008 года не будет, если же продолжит движение на Запад, то «второй фронт» может открыть сама Россия.

В грузинской оппозиции заявления Медведева считают не угрозой, а призывом к нынешним властям Грузии отбросить маски и прямо заявить о своей кооперации с Кремлем:

«Это один в один соответствует нарративу и заявлениям «Грузинской мечты» о том, что Запад намерен открыть в Грузии второй фронт. Прямо скажу – заявление Медведева звучит в унисон с заявлениями правительства «Грузинской мечты». Это не угрозы, это просто констатация того, что сегодня уже настало время сбросить маски обеим сторонам и заявить всему цивилизованному миру, что Грузия находится на российской орбите и что Грузия находится под влиянием российской политики», – заявил представитель «Единого национального движения» Заза Гогава.

К слову, официального ответа от правительства Грузии на статью Дмитрия Медведева не последовало. МИД страны от комментариев воздерживается, в «Грузинской мечте» же очень обтекаемо дали понять, что подобные формулировки считают неприемлемыми.

«Любые заявления, которые нарушают нашу территориальную целостность, неприемлемы. Мы мирным путем восстановим территориальную целостность Грузии вместе с людьми. И это наше четкое послание нашим абхазским и осетинским братьям и сестрам. Ни одно заявление ни от страны-оккупанта, ни от кого бы то ни было еще не изменит это нашу позицию», – заявил представитель партии власти Рати Ионатамишвили.

Но суть заявлений представителя российского руководства для некоторых грузинских депутатов оказалась в целом близка. В частности, в парламентской группе «Сила народа», состоящей из выходцев из правящей партии, согласились с мыслью о том, что «украинизации» Грузии допустить нельзя.

«Я хочу подчеркнуть, будь это Российская Федерация или любое другое государство, безусловно, с нашей стороны будет жесткое реагирование. Но это не изменит ту позицию, которая состоит в том, еще раз повторю, что мы не допустим украинизации Грузии. Я подчеркиваю, к сожалению, многие страны используют ситуацию в Украине в собственных интересах», – заявил депутат Гурам Мачавариани.

При этом сторонники политики «нераздражения» России стараются не акцентировать внимания на том, что Дмитрий Медведев подчеркнуто выделяет в своей статье – в вопросе захвата территорий Москва не намерена останавливаться на достигнутом. В Кремле ждут, когда Грузия и Украина выберут себе лидеров, «для которых Россия – доброжелательный сосед или, вернее говоря, просто родной общий дом».

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