В Грузии поздравляют Украину с Днем независимости. Гражданские активисты в Тбилиси с утра вывесили огромный украинский флаг на мосту Мира. А в Батуми активисты столкнулись с трудностями: настоятельно рекомендовали организаторам не упоминать во время мероприятия слова «Россия», «война» и «оккупация». Поздравили с Днем независимости Украину и представители грузинских властей.

С дымовыми шашками, воздушными шарами и огромным полотном в желто-голубых цветах украинского флага активисты с утра собрались на площади Рике в Тбилиси. Там же, на стеклянном мосту Мира через Куру, они запустили шары, а потом вывесили огромный украинский флаг. Это место было выбрано организаторами мероприятия неслучайно. Здесь много туристов, и хотелось, чтобы многие увидели солидарность Грузии с Украиной, сообщил представитель НПО «Антикоррупционное движение» Ираклий Павленишвили:

«Независимость Грузии и Украины взаимосвязаны. У независимости этих двух народов есть один враг в лице российской империи, поэтому украинцы воевали за независимость Грузии во время войны в Абхазии (1992-93 гг.), и в августовской войне 2008-го больше всех нам помогли украинцы. И сегодня в Украине больше всех после украинцев воюют против российской аннексии грузины. Все потому, что мы хорошо понимаем: возвращение Крыма означает возвращение Абхазии. И в целом поражение российской империи в Украине означает ее поражение на всем постсоветском пространстве».

Активисты планируют поздно вечером устроить также шествие в центре Тбилиси в знак солидарности с Украиной.

В отличие от тбилисских активистов, у батумских организаторов, желающих отметить День независимости Украины, возникли препятствия. Им пришлось отказаться от аренды аппаратуры у мэрии после того, как заместитель мэра Батуми Софо Халваши выставила условие – на мероприятии не упоминать слова «Россия, война, оккупация», а также не транслировать видеообращение грузинских бойцов украинской армии. Недоступной для организаторов стала и сцена на батумском бульваре, а сооруженную альтернативную сцену служба городского надзора потребовала демонтировать за два часа. И все – из-за нежелания власти создавать дискомфорт российским туристам, заявил ТВ «Пирвели» активист Ника Кашибадзе:

«Причиной всего этого стало то, что мы не должны были раздражать российских гостей Батуми, чтобы не было какой-то провокации и противостояния. Но эти доводы для нас абсолютно неприемлемы, нам предложили не упоминать Россию, не говорить о войне, не транслировать видеообращения украинских и грузинских военных. Мы не могли на это согласиться».

Мэр Батуми Арчил Чиковани, поздравив украинский народ с Днем независимости, обвинил местных активистов и оппозиционеров в попытке устроить провокацию с целью дестабилизации.

С поздравлением Украины с Днем независимости из представителей власти опередила всех президент Саломе Зурабишвили:

«Поздравляю Украину с Днем независимости! Украинский народ показал всему миру достойную борьбу за свободу и независимость. Грузия и Украина близкие, братские народы с одной и той же борьбой. Мы знаем цену независимости. Мы всегда будем вместе. Слава Украине!» – написала Зурабишвили в Twitter.

Затем были поздравления от спикера парламента Шалвы Папуашвили и премьер-министра Ираклия Гарибашвили:

«Поздравляю Украину с Днем независимости! В этот сложный период войны желаем мира и благополучия Украине и украинскому народу!» – написал Гарибашвили в Twitter. А генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе в поздравительном тексте отметил также «вечность дружбы грузинского и украинского народов».

Только утверждения Каладзе о вечности дружбы для критиков не вписываются в недавнее решение грузинских властей приостановить программу по предоставлению бесплатного жилья украинским беженцам. Их попросили покинуть гостиницы. С первого августа им будут выдавать компенсацию в размере 120 долларов США, что ничтожно мало для проживания в Тбилиси и Батуми. За обустройство быта украинских беженцев взялись волонтеры.

Но это не единственная причина, почему многих коробит позиция грузинских властей. Сегодня никто из них не упомянул о том, что прошло ровно шесть месяцев с того дня, как Россия вторглась в Украину, и за это время Тбилиси и Киев все больше отдаляются друг от друга. Почти шесть месяцев, как президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла Украины из Грузии Юрия Долгова. В Киеве не спешат подыскать ему замену. И в Тбилиси не намерены менять риторику: представители власти продолжают говорить о стремлении украинских чиновников, западных партнеров и местной оппозиции втянуть Грузию в войну, продолжают утверждать, что со стороны «определенных сил» идет давление на грузинских властей из-за их решения не вводить двусторонние санкции против России в ответ на ее вторжение в Украину.

О решении не вводить санкции против России премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил на второй же день после российской интервенции в Украину, 25 февраля. Тогда же из-за этой позиции тысячи собравшихся в центре Тбилиси людей потребовали его отставки.

Правительство «Грузинской мечты» вступило в открытую конфронтацию по этому поводу и с президентом Саломе Зурабишвили. И она не осталась в долгу, раскритиковав власть с трибуны парламента за ее «нерешительное, недостойное грузинских ценностей поведение».

«Власть грешит, когда не смеет высказать то, что диктуют нам наша история и достоинство, этому нет оправдания. Никакая осторожность или страх не оправдывает то, что мы уклоняемся достойно, хотя бы словесно, стоять там, где этого требуют совесть и грузинство», – заявила Саломе Зурабишвили 14 марта во время ежегодного выступления в парламенте. Разгневала президент тогда же правящую «Грузинскую мечту» и тем, что в знак солидарности с Украиной вошла в парламентский зал вместе с исполняющим обязанности посла Украины в Грузии Андреем Касьяновым.

О том, что эта война настигнет всех и каждого, в том числе и Грузию, если не будет присоединения к санкциям, говорил в коридорах парламента украинский дипломат Андрей Касьянов. Он заверил грузинских журналистов, что украинский народ видит и ценит все то, что делает грузинский народ. И что вместе их ждет победа:

«Слава Украине! Слава Грузии!» – так эмоционально на грузинском языке заключил тогда украинский дипломат.

«Мы ожидали от Грузии большей помощи», – скажет спустя четыре месяца, 21 июля, временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов во время выступления на мероприятии по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

«Сегодня, когда Россия начала войну на мирной украинской земле, мы ожидали, что Грузия последует примеру Украины и окажет нам более эффективную помощь. К сожалению, этого не произошло и, к сожалению, не совпали наши представления о том, что такое стратегическое партнерство. Опыт наших братских отношений дает нам абсолютную уверенность, что Украина и Грузия вместе с дружественными странами продолжат движение вперед ради светлого будущего наших народов», – отметил Касьянов.

«Грузия оказывает (Украине) посильную помощь», – утверждал все это время глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили.

«Мы уже выделили семь миллионов долларов США, продолжаем помогать пострадавшим в результате войны и находящимся в Грузии двадцати восьми тысячам украинцев. Воздушными и наземными путями в Украину были отправлены более 500 тонн гуманитарной помощи. Мое правительство помогает беженцам из Украины: мы обеспечиваем граждан этой страны кровлей, необходимыми продуктами, одеждой, питанием, медицинской помощью, а также делаем доступными детские сады и школы. Мы продолжаем помогать нашему братскому народу, и с этой целью до конца 2022 года дополнительно выделим еще семь миллионов долларов США», – убеждал Гарибашвили западных партнеров 5 мая на международной донорской конференции высокого уровня в Польше.

Однако со временем риторика главы правительства и других лидеров партии власти стала жестче. Это случилось после того, как в июне ЕС решил предоставить статус кандидата на членство в ЕС Киеву и Кишиневу, а Тбилиси – так называемую европейскую перспективу из 12 необходимых для выполнения до конца года рекомендаций.

От Гарибашвили можно было услышать, что Грузия больше заслуживала статус кандидата, чем Украина и Молдова, что страна уже заплатила сполна во время августовской войны 2008-го с Россией и что тогда Тбилиси не так помогали, как сейчас Киеву. А председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе утверждал, что статус кандидата Грузии был бы гарантирован, если бы она ввязалась в войну.

Но на этом открытая полемика между представителями грузинской и украинской властей не закончилась. Лидер фракции «Слуга народа» в Раде Украины Давид Арахамия неоднократно выступал за введение санкций против основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал его «очень четко выраженным пророссийским олигархом». Не раз были слышны и обвинения из Киева в адрес Тбилиси по поводу попытки грузинских властей помочь России обойти западные санкции. Тбилиси отвергает обвинения Киева в сотрудничестве с Москвой, заявляя, что не было представлено ни одного доказательства. На это обратила внимание и посол США в Грузии Келли Дегнан, призвав стороны решать разногласия путем переговоров, а не с помощью публичных заявлений. Такая ситуация, по словам американского дипломата, на руку лишь Кремлю.

Однако в этом направлении стороны пока не демонстрируют готовность. Мало кому видится, как в ближайшем будущем пожимают друг другу руки президент Зеленский и премьер-министр Гарибашвили. За шесть месяцев российского вторжения в Украину лишь однажды, 17 апреля, Киев официально посетила парламентская делегация во главе со спикером Шалвой Папуашвили.

Позиция грузинских властей по украинскому вопросу после российской интервенции в Украину усилила предположения грузинских наблюдателей и западных партнеров по поводу приверженности «Грузинской мечты» к евроатлантической интеграции на словах, а не на деле. Тем не менее от правящей силы все еще ждут смены риторики, четкости и ясности в заявлениях.

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