Россия корректирует позицию по закрытию Черного моря. После критики со стороны ООН и явного недовольства Китая и Турции, Москва отзывает угрозы рассматривать любое судно, идущее к берегам Украины, как законную военную цель. Но в Кремле продолжают заверять, что готовы к длительному противостоянию с Западом. Правда, ситуация в самой России, по информации западных спецслужб, довольно нестабильна. Вертикаль власти, построенная Владимиром Путиным, оказалась не столь монолитной, как было принято считать.

Россия будет рассматривать все суда, следующие по акватории Черного моря, как несущие военные грузы, однако, прежде чем предпринимать какие-либо меры, будет их досматривать. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.

«Имеется в виду, мы должны убедиться, что судно идет с чем-то плохим, это означает запрос, осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так это или не так. Я думаю, что это логично, особенно после произошедших терактов. Вы знаете, что произошло? Было как минимум несколько терактов. Потому что у нас был гуманитарный морской коридор из Стамбула, скажем, в Одессу, Черноморск, Южный, по которому могли и должны были ходить суда, и который не находился под военным воздействием извне. Но, как мы знаем, и мы уже говорили, он использовался для организации терактов. Так что сошлось много факторов».

Разъяснение было сделано после того, как ООН жестко раскритиковала угрозы со стороны российского Минобороны, подчеркнувшего, что из-за выхода России из зерновой сделки, «страны флага» судов, следующих в украинские порты, будут считаться вовлеченными в «украинский конфликт» на стороне Киева.

Сам Киев тоже не остался в стороне и пообещал предпринимать аналогичные меры по отношению к судам, следующим в российские порты и порты на оккупированных Москвой украинских территориях, «со всеми соответствующими рисками».

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик от имени своего шефа назвал действия России грубейшим нарушением международного права:

«Генеральный секретарь решительно осуждает атаки России на портовые сооружения в Одессе и другие украинские порты на Черном море. Эти атаки противоречат обязательствам Российской Федерации по Меморандуму о взаимопонимании с Организацией Объединенных Наций. Генеральный секретарь также напоминает, что разрушение гражданской инфраструктуры может представлять собой нарушение международного гуманитарного права. Эти атаки имеют последствия далеко за пределами Украины. Вчера мы видели заявление России об угрозе кораблям в Черном море. Сегодня мы видели ответ Украины. Все это еще больше уводит нас от наших усилий по открытию этих путей и доставке на рынок всего, что нам нужно, то есть украинских и российских продуктов питания и удобрений».

В Москве поспешили заверить: все еще можно изменить, и вопросы транзита кораблей в Черном море будут обсуждаться в ходе возможных новых контактов Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана:

«Тот формат, который вы предлагаете, наверное, возможен. Но только после того, как будут выполнены требования, которые были озвучены президентом. Если они будут выполнены, то мы готовы рассматривать любые варианты. Мы готовы рассматривать любые варианты, которые позволили бы продолжить поставки зерна на мировые рынки. И зерна, и удобрений. С Турцией у нас традиционно тесное сотрудничество».

По мнению аналитиков, Москва вынуждена объяснять свою позицию не столько из-за недовольства ООН, сколько из-за вопросов со стороны тех стран, от которых сегодня напрямую зависит российская экономическая стабильность. В частности, последний ракетный удар по Одессе затронул генконсульство Китая, и российскому МИДу пришлось давать объяснения Пекину. А учитывая заявление президента Украины Владимира Зеленского, что в ходе ударов по портовой инфраструктуре было уничтожено в том числе зерно, предназначавшееся для отправки в Китай, то вопросов у Пекина явно немало. Да и Анкара вряд ли довольна прекращением «зерновой сделки», а у Эрдогана, считают наблюдатели, есть способы выразить свое недовольство в понятной для Кремля форме.

Впрочем, президент России Владимир Путин продолжает настаивать: Москва готова к длительному противостоянию и соответствующим издержкам.

«Весь мир видит, что хваленая западная якобы неуязвимая техника горит, а по своим тактико-техническим данным она часто даже уступает некоторым образцам вооружения еще советского производства. Да, конечно, западное вооружение можно еще дополнительно поставить и бросить в бой. Это, конечно, наносит нам определенный ущерб и затягивает конфликт».

Но Запад тоже не собирается уступать. По словам верховного комиссара ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, Европа намерена вложить в украинскую армию по меньшей мере 20 миллиардов евро. Программа, подчеркнул Боррель, рассчитана на годы:

«Мы предлагаем создать специальный раздел в рамках Европейского фонда мира, чтобы выделять до 5 миллиардов евро в год в течение следующих 4 лет на оборонные нужды Украины».

При этом на Западе отмечают, что позиции Владимира Путина гораздо слабее, чем он пытается показать. Глава ЦРУ Уильям Бернс, в частности, считает, что мятеж ЧВК «Вагнер» довольно наглядно показал неустойчивость выстроенной Путиным вертикали власти в России:

«Я думаю, во многих отношениях это обнажило некоторые существенные слабости системы, которую построил Путин, слабости, которые уже были вскрыты катастрофической и глубоко разрушительной войной, которую Путин начал 18 месяцев назад в Украине. Эти слабости были выявлены мятежом Пригожина, но я думаю, что еще глубже они были выявлены из-за неправильного суждения Путина с тех пор, как он начал это вторжение. Я думаю, что существует связь между полем битвы на Украине и тем, что происходит внутри России, в том смысле, что если и когда украинцы добьются дальнейшего прогресса на поле боя, это приведет к тому, что все больше и больше россиян внутри элиты и вне ее будут обращать внимание на критику войны Пригожиным. Правда в том, что в России сейчас много недовольства, в том числе в элите, и мы, как разведывательная служба, не упускаем возможности, чтобы попытаться ею воспользоваться».

Этого в Москве явно опасаются. «Зачистка» недовольных в России вышла на новый уровень. Если раньше дела об экстремизме и дискредитации армии возбуждали в отношении противников войны в Украине, то теперь досталось и ярым сторонникам. Сотрудниками силовых структур задержан Игорь Стрелков (Гиркин), печально прославившийся во время начала конфликта в Донбассе и заочно приговоренный Международным уголовным судом к пожизненному заключению за причастность к гибели малазийского Боинга МН17 в июле 2014 года.

В последнее время Стрелков жестко критиковал российское руководство, в особенности военное командование, за неудачи в ходе боевых действий в Украине. Задержание бывшего офицера ФСБ по делу об экстремизме произошло спустя несколько дней после того, как на его соратника, бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова также завели дело о дискредитации армии. Вместе они являются учредителями т.н. «Клуба рассерженных патриотов» и все последние месяцы не стеснялись в выражениях в адрес российского военного командования и самого президента Путина, комментируя ход боевых действий.

Все это время, по мнению наблюдателей, Стрелков считался неприкосновенным за свои прошлые «заслуги» по подрывной деятельности на востоке Украины в 2014 году. Но после мятежа ЧВК «Вагнер» и публичных критических выступлений некоторых генералов, в Кремле, видимо, больше не уверены в непоколебимости собственных позиций.

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