Ветераны войны и представители общественности на пресс-конференции в Сухуме выразили свое отношение к заявлению экс-президента России Дмитрия Медведева о возможности присоединения Абхазии к Российской Федерации. Их коллективное мнение однозначно: суверенитет Абхазии не подлежит пересмотру, законы запрещают подвергать статус республики сомнению.

Встречу открыл ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Ахра Бжания, который выразил удовлетворение тем фактом, что сегодня власть и общественные организации прервали молчание и выступили против рассуждений экс-президента Дмитрия Медведева о возможности присоединения Абхазии к России.

Публичные заявления сделали секретарь Совета безопасности Сергей Шамба и министр иностранных дел Инал Ардзинба, их смысл заключается в том, что в Абхазии не существует «альтернативы суверенному, независимому правовому государству, этот статус избран народом и охраняется Конституцией»; никто в Абхазии не поднимал вопрос присоединения к России, здесь нет политических сил, которые бы выступали за подобное изменение государственного устройства. Против заявления Медведева выступили также партии и общественные организации: «Аруаа», «Форум народного единства», «Апсны», «Абхазское народное движение» и «Наша столица».

«Мы ничем никому не обязаны»

Ахра Бжания отметил, что отношения Российской Федерации и Абхазии выгодны обеим странам и не означают зависимость:

«Отношения Российской Федерации и Абхазии носят добрососедский характер. Абхазия предоставляет Российской Федерации территорию для военных баз, она радушно встречает российских туристов, здесь дружественное гуманитарное пространство. Российская Федерация, в свою очередь, оказывает содействие Абхазии в социально-экономическом развитии, но это не значит, что наши дружеские отношения строятся в формате, что кто-то кому-то чем-то обязан. У нас взаимовыгодные отношения, но мы ничем никому не обязаны, тем более мы не можем быть обязаны вопросами, которые вынесены в заголовок нашей Конституции, нашего главного общественного договора, статусом нашего суверенитета. Если кому-то здесь, внутри Абхазии в различных кругах или в Российской Федерации кажется, что наши отношения носят абсолютно зависимый характер и поэтому мы чем-то должны поступиться, хочу вас разочаровать: такого нет!»

«Альтернативы независимости Абхазии на территории Абхазии не может быть»

Категорически против пересмотра суверенного статуса Абхазии выступил и герой войны Аслан Кобахия:

«Я помню 2008 год, и Сергей Васильевич Багапш (экс-президент Абхазии) рассказывал нам, как им было сложно подойти к подписанию признания. Были разные формы и разные методы, но и тогда тоже была принципиальная позиция: кроме независимости другие варианты в Абхазии даже не будут рассматривать. И вот уже 30 лет прошло, я сегодня совершенно случайно наткнулся в интернете на интервью с Владиславом Ардзинба (первый президент Абхазии). Тогда мы еще не были признаны, мы были в жесточайшей блокаде, но он четко и жестко разъяснял, что мы с кем угодно готовы говорить на любую тему, но на тему, касающуюся нашей независимости, мы ни с кем не будем разговаривать. И мы своими действиями должны ежедневно доказывать, что альтернативы независимости Абхазии на территории Абхазии быть не может. И любой, кто от этой линии отвернется, я имею в виду политических деятелей Абхазии, просто станет изгоем в абхазском обществе».

Кобахия напомнил, что любой, кто рассуждает публично о пересмотре суверенитета, должен помнить, что существует закон, запрещающий это, а Генеральная прокуратура должна надзирать за его исполнением.

«Реакция на подобные высказывания должна быть незамедлительной»

Ветеран войны Лаша Зухба сказал о том, что в этом году Абхазия отмечает две знаменательные даты – пятнадцатилетие признания независимости и тридцатилетие победы в Отечественной войне народа Абхазии, поэтому особенно неприятно слышать от человека, который подписал указ о признании независимости Абхазии, слова о том, что ее статус может быть пересмотрен.

Лаша Зухба пояснил, почему ветераны и представители общественности вынуждены отвечать на заявление Дмитрия Медведева:

«Абхазы сами по себе народ, который ценит свободу больше жизни, тем более что здесь уже выросло целое поколение людей, которые просто не представляют себе другой жизни, кроме как в своем независимом государстве. Я вчера мониторил социальные сети и смотрел, будет ли реакция наших официальных властей, если будет, то какой она будет. И в силу того, что нам так и не довелось от них ничего услышать, приходится сегодня выступать и говорить те слова, которые мы говорим».

Общественный деятель Тенгиз Джопуа заверил, что вопрос независимости абхазского государства уже решен теми, кто погиб на войне, и больше не обсуждается. Однако его беспокоит тот факт, что инициативу ответа на заявление Медведева взяло на себя общество. Заявления официальных властей и общественных организаций появились не сразу, а после того, как начали выступать отдельные люди и была анонсирована пресс-конференция. Реакция должна следовать со стороны власти и политической элиты незамедлительно.

«У них мандраж»

Ветеран Батал Джопуа предположил, что абхазские чиновники своим поведением позволяют российским чиновникам в таком тоне рассуждать о независимости Абхазии:

«Раз такие заявления возникают со стороны руководства Российской Федерации, раз нас окликнули, мы же должны оглянуться?! И вот такая заторможенная реакция всей государственной и политической элиты, общественных структур Абхазии свидетельствует о том, что у них мандраж! И это поражает. Я полагаю, что возможность так говорить о нас даем мы сами, наше руководство. Они себя так ведут, принижая свой статус, не соблюдая никаких дипломатических протоколов, переваливаясь через российскую границу, чтобы там потусоваться или поехать на Красную Поляну. Они проводят там свое время так, как будто это тоже их огород. Вот это понижение государственного статуса нашими чиновниками, начиная от президента и заканчивая любым другим, приводит к тому, что с нами можно по-всякому, оказывается, разговаривать. Может быть, стоит уже просто как-то собраться и поговорить о моральном облике наших руководителей, о том, что они себе позволяют? И вот это молчание очень характерное в последнее время – что бы не произошло, нам приходится выскакивать и высказывать свое мнение, потому что общество, журналисты хотят услышать, что вы в ответ можете сказать. А тут тишина…»

«Мы предпочтем воевать, нежели вступить в состав России»

Юрист Ираклий Бжинава предположил, что кроется за словами Медведева «о веских причинах»:

«Обязательство защищать суверенитет Абхазии, в том числе и военным путем, Российская Федерация взяла на себя добровольно. И в случае возникновения любых веских причин эти обязательства действуют. Я не представляю себе ситуацию, при которой, чтобы защитить наш суверенитет, Дмитрий Анатольевич предполагает возможным его ликвидировать, мне это не совсем понятно. Веская причина, которая была озвучена и которой, возможно, с точки зрения Дмитрия Анатольевича, является открытие второго фронта, к которому призывались власти Грузии, в этом случае мы, безусловно, предпочтем воевать за свою независимость, нежели вступать в состав России, чтобы быть защищенными».

Ответ тем, кто не верит в будущее Абхазии

Завершая встречу, Ахра Бжания рассказал о собственном мониторинге социальных сетей, где ему попадались отдельные высказывания за вступление в состав России тех, кто считает, что развития страны не происходит, что Россия кормит Абхазию.

«Нет в истории примеров, когда государство, как по лакированному паркету, шло к своему благополучию. Всем странам приходилось тяжело, их сотрясали политические и социальные коллизии, но все они, как на маяк, ориентировались на свою свободу, на свою независимость, на свое право считать свою территорию суверенной собственностью. Выдержав все, они пришли к процветанию и благополучию. Вас не должны пугать временные трудности, вы не должны думать, что мы за тридцать лет ничего не достигли. Чтобы понять, что это не так, поживите хотя бы пять лет в другой стране, где вы почувствуете на себе юридический, правовой, экономический прессинг государства, ощутите на себе отсутствие у вас всяких прав, тогда вы поймете, что вы живете под крышей Абхазии и очень неплохо себя здесь чувствуете. Не забывайте об этом, особенно молодежь. Двигать страну вперед – это уже ваша работа!»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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