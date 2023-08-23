Сегодня в деловом центре «Эверест» в Сухуме состоялась организованная Центром социально-экономических исследований беседа за круглым столом «Перспективы развития Абхазии (к 15-летию международного признания независимости)».

С докладом выступил руководитель ЦСЭИ, кандидат философских наук Олег Дамениа. Поражение Грузии в пятидневной войне не означало сохранения мира и стабильности в будущем, поэтому Россия, подчеркнул он, приняла политическое решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Это закрепило итоги войны и обеспечило безопасность двух республик.

Секретарь Совета безопасности РА, доктор исторических наук Сергей Шамба, который в 2008 году был министром иностранных дел республики, остановился, в частности, на том, что предшествовало указу президента России Дмитрия Медведева о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. В последние годы он уже не раз публично говорил, что после пятидневной августовской войны на Южном Кавказе в российском внешнеполитическом ведомстве возник некий план о конфедеративных отношениях Сухума и Цхинвала с возможностью присоединения к этой конфедерации других стран, включая Грузию, но абхазы и южные осетины решительно воспротивились. Сегодня он сделал предположение, что Москва предприняла такой шаг специально, чтобы показать Западу отношение к такому варианту этих малочисленных народов. И далее:

«И вот через некоторое время опять позвали в «Бочаров ручей» Багапша и Кокойты. И вот как мне рассказывал Багапш. Приехали, разговаривают. И потом говорит Дмитрий Анатольевич: «Я знаю, вы отказались подписывать этот проект… Ну, тогда, знаете, нам ничего не остается, как признать вашу независимость». И Кокойты говорит Багапшу на ухо: «Сергей, держи меня, я сейчас в обморок упаду». И Медведев: «Я вас прошу – несколько дней не оглашайте это, пожалуйста».

Член Общественной палаты Абхазии, бывший спикер парламента республики Сократ Джинджолия, проанализировав сделанное и несделанное за минувшие полтора десятилетия абхазским государством, высказал мысль, что для развития национальной экономики следует в три раза сократить чиновничий аппарат, сосредоточить усилия на противодействии коррупции и уделить больше внимания вопросам репатриации. Он заявил также:

«Вот если, предположим, мы не связаны с Россией договорами, общими интересами, нет у нас единого оборонного пространства, ну как мы, сколько мы сможем прожить в мире… Несколько дней, наверное, потому что никто не отменил намерение Грузии восстановить территориальную целостность, как они говорят об этом. Как они будут ее восстанавливать. Конечно, никаким переговорным путем они, известно, не могут это восстановить. Единственный путь остался – военный. Мы просто за этим занавесом защиты, который Россия для нас воздвигла, как-то самоуспокоились и говорим порой черт знает что, извините за это выражение. Что только не пишут и не говорят».

Советник президента Абхазии по вопросам национальной обороны и безопасности, генерал-майор Рауль Лолуа, говоря на ту же тему, отметил:

«Я думаю, что эти пятнадцать лет даром не прошли. Наша задача – укрепляться. Не только экономику укреплять, но и, конечно же, Вооруженные силы. Максимально серьезно подходить ко всем событиям, которые происходят. Мы прекрасно понимаем, что в случае смены правительства в Грузии, если придет то, старое правительство, которое до 2008 года занималось тем, что пыталось развязать войну, наверное, они с помощью Запада опять начнут эту авантюру. Ну, и когда я сказал, что нам, наверное, придется закончить войну победой в Тбилиси, я не просто так это говорю. Мы не сделали это в девяносто третьем году, мы не сделали это в восьмом… Ну, хватит уже… Я очень надеюсь, конечно, что они на это не решатся, но мы должны быть готовы. Абхазия должна быть готова. И, конечно же, нам надо в максимальной мере усиливать наши отношения в экономическом, политическом и военном плане с Российской Федерацией. Это залог нашего будущего, сохранения нашей стабильности и нашего суверенитета».

Руководитель Конгресса народа Абхазии, член Общественной палаты республики Давид Пилия коснулся в ходе своего выступления темы, о которой накануне круглого стола активно заговорили в абхазской общественности. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье для «Аргументов и Фактов», приуроченной к 15-летию войны на Южном Кавказе в 2008 году, заявил: «Нам не нужно повторения истории-2008. Мы по-прежнему готовы решать проблемы за столом переговоров в духе Устава ООН. Но если у нашей обеспокоенности возникнут реальные очертания - медлить не станем. В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна. И вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины». Пилия сказал:

«Что бы ни говорили… Вот статья Медведева, наверное, вы все читали… Ну, он может так сказать. Это, может, специально он так говорит, чтобы грузины немножко затормозили… Это тоже разволновало наше общество – то есть «нас хотят в качестве разменной монеты?» То, что Россия будет налаживать отношения с Грузией и будет в этом плане активно работать, – в этом нет сомнения. Конечно. И правильно делает Россия, ибо такая страна, как Российская Федерация, с ее огромной территорией, если рядом будет такая граница, как сегодня с Украиной, – ну какая перспектива у такой страны может быть…»

Один из участников разговора задал ему вопрос: а что если Россия настолько сблизится с Грузией, что решит отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии? Пилия переадресовал этот вопрос секретарю Совбеза, а Сергей Шамба сказал:

«Любая конфронтация, которая здесь происходит, она так или иначе нас касается. Поэтому если у России будут налаживаться отношения с Грузией, я вижу в этот только положительные моменты. Ну, а опасения, что эти отношения до такой степени улучшатся, что Россия может отказаться от признания Абхазии, – я это вообще исключаю. Потому что для этого такое должно произойти, это мы такое должны сотворить, чтобы Россия настолько разочаровалась… Мы должны такой повод дать, я даже не представляю, что мы могли бы сотворить… войну России объявить, чтобы она разорвала с нами политические отношения?»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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