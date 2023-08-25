Абхазский лидер Аслан Бжания встретился с Дмитрием Медведевым

Абхазский лидер Аслан Бжания встретился с зампредом Совета безопасности России Дмитрием Медведевым, который поздравил Абхазию с 15-летием признания независимости самопровозглашенной республики Российской Федерацией, сообщает «Апсныпресс»:

«Это было не самое простое решение, которое Россия приняла в 2008 году, но которое обеспечило мир на Кавказе, обеспечило защиту жизни и здоровья жителей республик и решение больших задач. С тех пор наши отношения развиваются успешно, у нас союзнические, очень добрые отношения, и это развитие обязательно продолжится. Я хочу поздравить жителей ваших республик с обретением независимости, с появлением тогда новых субъектов международного права и пожелать вам, и в вашем лице жителям республик, благополучия и успехов. Так что поздравляю вас с наступающей важной датой», - цитирует Медведева издание.

В свою очередь, Бжания поблагодарил зампреда Совета безопасности России за «обеспечение прочного мира» в Абхазии.

«Вы внесли огромный вклад в развитие абхазской государственности, признав независимость нашей республики. Вы очень хорошо знаете, что в период с 1993 по 2008 год в Галском районе Абхазии от терактов погибли несколько сотен наших граждан, и все это прекратилось, граница укреплена. У нас появилась реальная возможность заниматься созидательным трудом, восстановлены в огромном количестве детские сады и школы, театры и все это благодаря миру и поддержке Российской Федерации. Народ Абхазии всегда это будет помнить, потому что выше ценности, чем мир, нет».

Аслан Бжания также выразил надежду на то, что стоящие на повестке дня вопросы в ближайшее время будут решены, а совместные проекты будут развиваться дальше.