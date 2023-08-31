Коллегия судей Верховного суда Республики Абхазия оставила в силе решение Сухумского городского суда по иску общественной организации «Абхазское народное движение» против Генеральной прокуратуры. АНД подала жалобу на бездействие генерального прокурора Адгура Агрба и его заместителя Дамира Квициния в расследовании сообщения о факте завышения стоимости ремонтных работ на высоковольтной линии электропередач «Ачгуара». Лидер АНД Адгур Ардзинба в интервью «Эху Кавказа» рассказал о ходе судебного процесса.

– Скажите, пожалуйста, что стало причиной бездействия генерального прокурора Адгура Агрба?

– В ноябре прошлого года мы опубликовали материалы по ремонту высоковольтной линии «Ачгуара». В этих материалах было очевидно, что завышены цены, минимум на 50 миллионов рублей. Вы знаете, что после этого президент Аслан Бжания провел совещание и дал 15 суток Генеральной прокуратуре на выяснение обстоятельств. После того как прошло несколько месяцев, мы обратились в прокуратуру, чтобы узнать, что происходит. В итоге мы выяснили, что генеральный прокурор и его заместитель передали рассмотрение этого вопроса Управлению по надзору за исполнением законодательства, вместо того чтобы передать в Следственное управление. Разница в том, что деятельность Управления по надзору за законодательством не регламентирована. Оно может рассматривать этот вопрос год, два, три и более. А у Следственного управления есть четкий регламент: в срок до сорока дней они должны принять решение, будет возбуждаться уголовное дело или нет. Вот из-за этого мы и обратились в суд.

– Адгур, после того, как вы обратились в Сухумский городской суд, какое решение там было принято?

Конечно, у прокуратуры есть возможность опротестовать это решение в Президиуме Верховного суда, но мне кажется, что прокуратуре не стоит тратить на это энергию

– Сухумский городской суд отклонил нашу жалобу. Судья Джинджолия приняла такое, на наш взгляд, неправильное решение. Мы опротестовали это решение в Верховном суде, коллегия судей Верховного суда нас поддержала и вернула этот вопрос в городской суд. В городском суде при повторном рассмотрении судья Багателия Леварс Сергеевич поддержал нас и обязал прокуратуру устранить то нарушение, о котором я говорил выше. Прокуратура решила опротестовать это решение и обратилась в Верховный суд. Как известно, вчера Верховный суд отклонил жалобу прокуратуры и оставил в силе решение судьи городского суда Багателия. Теперь у прокуратуры есть двадцать дней с момента получения решения суда на его исполнение. Конечно, у прокуратуры есть возможность опротестовать это решение в Президиуме Верховного суда, но мне кажется, что прокуратуре не стоит тратить на это энергию, уже всем все понятно, это уже третья судебная инстанция, в которой мы выиграли. Лучше эту энергию направить на борьбу с коррупцией, в том числе и по вопросу ВЛ «Ачгуара».

– Что должно произойти и как генеральный прокурор должен исполнить решение суда?

– Генеральный прокурор должен передать все материалы по линии ВЛ «Ачгуара» из Управления по надзору за исполнением законодательства в Следственное управление. Следственное управление в течение установленных законодательством сорока суток, если я не ошибаюсь, должно дать ответ, будет оно возбуждать уголовное дело или нет. Если оно отказывается возбуждать уголовное дело, прокуратура должна объяснить нам всем, почему она отказалась это делать. Я хотел бы обратить внимание на еще один момент: когда этот вопрос рассматривался в городском суде, городской суд предписал прокуратуре предоставить полный объем материалов по линии «Ачгуара», который она уже изыскала, однако прокуратура эти материалы предоставить отказалась, поэтому у нас и возникли большие сомнения.

– Сомнения в чем?

Это же такая политика Аслана Бжания – политика двойных стандартов, когда одни люди отвечают перед законом, а другим можно все

– В том, что прокуратура этим вопросом вообще занимается, и насколько она хочет довести дело до конца. Ведь если посмотреть со стороны, то это же такая политика Аслана Бжания – политика двойных стандартов, когда одни люди отвечают перед законом, а другим можно все, в том числе и должностным лицам высшего уровня. У нас большие сомнения в объективности прокуратуры, в том, насколько она заинтересована этим заниматься. 7 августа в прокуратуре было совещание, на котором генеральный прокурор сказал, что, если не будут наказаны те судьи, которые освобождают коррупционеров, какие-то поправки он должен увидеть в законодательстве, то никакой активности по коррупционным делам не будет. Это что такое? Как это понимать? Закон будут нарушать, а он будет сам лично выбирать, какие дела расследовать, а какие не расследовать? Это вообще беспрецедентно!

– Адгур, в публичном пространстве была информация о том, что руководителем организации, которая закупала оборудование и материалы для ремонта ВЛ «Ачгуара», является близкий родственник президента Аслана Бжания. Связываете ли вы бездействие прокуратуры с этим фактом?

Мы живем в Абхазии, здесь все все знают, было бы желание, но желания, к сожалению, нет. Все друг друга прикрывают, круговая порука

– Да, мы связываем. Мы об этом говорили. Прямой родственник Аслана Бжания руководит подразделением РУП «Черноморэнерго», которое занимается закупками, в том числе и закупками для ремонта ВЛ «Ачгуара». Это не секрет. Если ретроспективно посмотреть на политику Бжания, где его окружению, его родственникам можно все, и все, что происходит, об этом говорится, то, конечно, выводы напрашиваются. И очень жаль, что генеральный прокурор, который подавал определенные надежды на первых этапах своей деятельности, стал частью этой политики, стал частью этой несправедливой машины. Мы можем только с сожалением это констатировать. Там все очевидно, все на поверхности, генеральной прокуратуре долго не придется искать, просто надо пойти и посмотреть, как эти люди стали жить, какие у них появились блага – недвижимое имущество, строительство домов. Это все очевидно, мы живем в Абхазии, здесь все все знают, было бы желание, но желания, к сожалению, нет. Все друг друга прикрывают, круговая порука. И почему мы настаиваем, чтобы этот вопрос быстрее рассматривался, потому что при истечении срока давности есть возможность скрыть следы преступления, переделать документацию и потом, когда пройдет три года, четыре года все будет исправлено и уже будет очень сложно докопаться до истины.

– Насколько мне известно, до сих пор не было прецедента, чтобы политик или общественная организация подавали в суд на генерального прокурора. Почему вы решили это сделать?

Это прецедент, которого в истории Абхазии никогда не было, чтобы на прокуратуру подавали в суд и выигрывали это дело, тем более оппозиционная организация

– Вы, правы, это прецедент, которого в истории Абхазии никогда не было, чтобы на прокуратуру подавали в суд и выигрывали это дело, тем более оппозиционная организация. Мы решили это сделать, потому что мы действуем в рамках закона, мы хотим использовать все имеющиеся законные возможности. К счастью для нас, городской суд и Верховный оказались объективными, за что судьям благодарность. Мы, со своей стороны, как общественная организация сделали все возможное: нашли материалы, которые свидетельствуют о завышении цен, опубликовали их и требуем от прокуратуры исполнения ее прямых обязанностей. Мы работаем системно и поступательно занимаемся этим и многими другими вопросами.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях