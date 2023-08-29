В Грузии разгорелась политическая дискуссия после заявления главы Совета Европы Шарля Мишеля. На Международном стратегическом форуме в словенском городе Блед 28 августа он назвал дату расширения ЕС – 2030-й год. В этом контексте Шарль Мишель в первую очередь упомянул Украину и Молдову. Не забыл он и про Грузию, но, как обычно, на слова главы совета в правящей «Грузинской мечте» и оппозиции отреагировали по-разному.

Многие в Грузии расценили это как прорыв, ведь ранее в Брюсселе по расширению ЕС точных дат, даже отдаленных, не называли. Балканские и другие страны, обладая статусом кандидата многие годы, терпеливо ждут, когда настанет час икс и в списке стран - членов организации появится и их государство. Вторжение России в Украину, пандемия, другие события мирового масштаба стали вескими доводами для председателя Совета Европы Шарля Мишеля призвать лидеров ЕС и желающих оказаться в нем стран быть готовыми к расширению европейской организации к 2030 году. Об этом он заявил накануне в словенском городе Блед:

«Пока мы говорим, народ Украины героически защищает свою страну. Кремль нападает не только на свободного и суверенного соседа. Кремль атакует все, во что мы верим, – свободу, демократию, процветание и сотрудничество. Так, в июне прошлого года мы предоставили статус кандидата Украине и Молдове. И такой же статус ждет Грузию, когда она сделает необходимые шаги. Так что теперь расширение больше не является мечтой. Пришло время двигаться вперед. Предстоит еще много работы. Это будет сложно, а иногда и болезненно. Для будущих стран-членов и для ЕС. Я считаю, что для того, чтобы вызвать доверие, нам следует поговорить о сроках и домашних заданиях. И у меня есть предложение. Готовя следующую стратегическую повестку дня ЕС, мы должны поставить перед собой четкую цель. Я считаю, что мы должны быть готовы – с обеих сторон – к расширению к 2030 году».

По мнению Мишеля, этот амбициозный план даст стимул всем для осуществления реформ, инвестиций, лучшего взаимопонимания и совместной работы.

«Окно возможностей открыто. Нам нужно действовать в соответствии с этим. Именно поэтому лидеры ЕС обсудят расширение на наших следующих заседаниях Европейского совета. Мы займем позицию по началу переговоров с Украиной и Молдовой. И я также ожидаю, что Босния и Герцеговина и Грузия вернутся за стол переговоров», – продолжил Шарль Мишель.

В Тбилиси ухватились за слова председателя Совета Европы. Только по-разному: в оппозиции обратили внимание на то, что в Брюсселе готовы уже в ближайшем будущем открыть переговоры с Украиной и Молдовой по членству в ЕС, а от Грузии все еще ждут выполнения 12 пунктов европейских перспектив, необходимых для получения статуса кандидата. По промежуточной оценке Еврокомиссии в июне Тбилиси за год из 12 выполнила пока три, а для выполнения остальных есть всего один месяц. Именно по этой причине лидер политической группы «Еврооптимисты» депутат Хатия Деканоидзе не испытывает оптимизма по поводу того, что грузинские власти воспользуются этой инициативой Шарля Мишеля:

«В условиях (правления) «Грузинской мечты» и (ее основателя) Бидзины Иванишвили Грузии очень сложно принять активное участие в расширении ЕС. Потому что вместо активности в этом направлении грузинская власть делает все, чтобы в стране посеять евроскептицизм, и это в первую очередь входит в интересы России, Кремля».

Оппонентам несложно найти аргументы: антизападная риторика «Грузинской мечты», интенсивные экономические связи с Россией на фоне западных санкций против нее из-за вторжения в Украину, а главное – полная непримиримость с оппозицией и гражданским сектором в вопросах реформ, входящих в 12 пунктов для получения статуса кандидата.

«Оппозиция не настроена скептически, оппозиция настроена вредительски», – парировал вице-спикер Гия Вольский, утверждая, что власть выполнила добросовестно почти все 12 пунктов.

«Если кто и будет готов к вступлению в ЕС в 2030 году, так это – Грузия», – заверил в свою очередь председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. К этому сроку у «Грузинской мечты» с подачи Бидзины Иванишвили – особое отношение. В бытность премьер-министром, Иванишвили подсчитал, что его партия к 2030 году приведет страну к процветанию и демократии, да еще такой, что «сами европейцы удивятся». Об этом сегодня Кобахидзе не вспоминал, но ранее он и другие лидеры правящей силы неоднократно заявляли, что их партия одержит победу на парламентских выборах не только в 2024-м, но и в последующие годы. Лидер «Грузинской мечты», оценив позитивно название даты расширения Шарлем Мишелем, все-таки пожелал уточнений, дав повод оппонентам предположить, что в правящей силе не очень-то заинтересованы в успехе:

«Название конкретной даты было важно, но оно было общее, и интересно, кого коснется этот 2030 год. Есть страны, которые статус кандидата получили 18, 12 лет назад. Если речь идет об этих странах, в основном балканских, это другое дело. Если это обещание касается страны, которая получила статус 18 лет тому назад и через семь лет станет членом ЕС, – это не дает большого повода для оптимизма».

Поэтому Кобахидзе пожелал больше конкретики от Брюсселя. Но там уже давно сказали Тбилиси, и вчера то же было в посыле Шарля Мишеля – следовать фундаментальным реформам в судебной и избирательной системах, верховенству закона, гарантировать полную свободу СМИ, искоренить поляризацию и оградить ветви власти от неформального влияния лиц, приближенных к партии власти. Иными словами – осуществить деолигархизацию, под чем оппоненты чаще всего подразумевают неформальное правление Бидзины Иванишвили.

В основанной же им партии – в «Грузинской мечте» – олигархами называют бывшего президента Михаила Саакашвили, экс-министра обороны и владельца ТВ «Формула» Давида Кезерашвили, а также лидеров «Лело» Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

Несмотря на политику «Грузинской мечты», не проявляющей сильного рвения для выполнения 12 рекомендаций, часть грузинских наблюдателей все же надеются, что в октябре Еврокомиссия все-таки предоставит Грузии статус кандидата, но с еще большими домашними заданиями. В то же время у них нет полной уверенности в том, что даже после этого правящая сила будет активно добиваться вхождения в ЕС.

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