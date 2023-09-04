Изида Чаниа

На прошлой неделе наш президент впал в некоторую активность. Так иногда случается, когда идет подготовка к очередному безумному проекту или готовятся к выборам.

Нынешнее возвращение Аслана Бжания из Москвы и Сочи ознаменовалось тремя официальными визитами – в село Аракич, где после пожара усилиями национальной общины и частных лиц была отремонтирована школа, в свое родовое село Тамыш, где укладывается водопровод недалеко от туристического кемпинга, который является объектом повышенного внимания со стороны президента, и на ИнгурГЭС. Был еще один неофициальный визит – глава нашего государства возил богатых россиян в приграничное с Россией село Сальме (но к этому визиту мы еще когда-нибудь вернемся).

Первые два визита с натяжкой, но можно объяснить: время неуклонно движется к окончанию президентского срока, а Тамыш и Аракич – электоральные села Аслана Бжания. Но мы остановимся на визите на ИнгурГЭС. Здесь президент удивил тем, что с грузинскими энергетиками глава абхазского государства встречался без руководителя государственной энергетической компании «Черноморэнерго». Сопровождал президента депутат парламента и одновременно (по факту) директор частного энергетического объекта «СухумГЭС» Резо Зантария. Это частное предприятие, которое, понятно, работает сугубо на извлечение коммерческой выгоды. Приватизацию (если можно так назвать передачу ГЭС самому себе) данного объекта Резо Зантария осуществил, используя свое служебное положение в бытность руководителем «Черноморэнерго». Был еще целый каскад историй, связанных с поставкой счетчиков через дочерние фирмы, с продажей электроэнергии жителям приграничных районов Грузии, но все они зависли на стадии расследования в прокуратуре. Однако осадок остался, тем более что в абхазском обществе очень популярно подозрение, что часть абхазской квоты на электричество продается в Грузию. Возникло оно во времена, когда Резо Зантария возглавлял «Черноморэнерго». Но прокуратура, проводившая расследование в 2015 году, не смогла ни доказать, ни опровергнуть этого. Однако логика простых людей, задающих вопросы об энергодефиците, проста и логична. Электричества хватало, когда население страны было в два раза больше, когда круглосуточно работали заводы, производившие продукцию на весь Советский Союз, чайные фабрики, было больше детских садов и школ, больниц и поликлиник, санаториев и пансионатов, туристов, посещавших страну, и так далее. Вот с этим я и попробую разобраться, потому как совместное (грузино-абхазское) использование ИнгурГЭС – это хорошая основа для коррупционной схемы, и вполне возможно, что общественность права и абхазская квота в 40% электроэнергии используется нашей страной частично (благо всегда можно говорить о никак не обозначенных потерях в сети).

Ни для кого не секрет, что внутреннее потребление электроэнергии растет не только в Абхазии, но и в Грузии, сводки об отключениях электричества в городах и районах Грузии такая же обычная вещь, как и в Абхазии. Поэтому Грузия импортирует электроэнергию из разных стран, пытаясь перекрыть ее дефицит. Импортом электроэнергии занимаются посреднические компании, благодаря услугам которых цена на электричество в Грузии растет «не по дням, а по часам». Одним из импортеров электроэнергии из России в Грузию является посредник ООО «Люкс Энерджи Трейдинг», 50,01% которого принадлежит российской «Интер РАО», которая поставляет электроэнергию в Абхазию по перетоку. Но сейчас мы не о проблемах Грузии, поэтому возвращаемся в Абхазию.

У нас энергетика находится в собственности государства. Энергетический кризис обрушился на Абхазию внезапно, аккурат в период смены власти. С этого момента Абхазия большую часть электроэнергии потребляет по перетоку из России. С тех пор как власть в 2020 году сменилась, Абхазия почему-то не оплачивает электроэнергию, поступающую из России. Понять, почему вдруг Россия стала поставлять в Абхазию электричество бесплатно, невозможно, но мы попробуем разобраться с этой ситуацией, используя мизерную информацию, которая поступает(ла) из официальных источников. На заседании парламентского комитета в 2021 году министр экономики Кристина Озган сообщила, что с 2016 по 2020 год Абхазия платила за переток электричества из России. С 2020 года объемы перетока увеличиваются, а платить больше не надо. Цитирую министра Озган:

«С 2020 года по настоящее время общий объем перетока составил свыше 1 миллиарда киловатт/часов. Никаких обязательств по оплате России за потребленную энергию перед абхазской стороной не стоит».

Объяснить, почему «Россия не выставила счет», министр, курирующий энергетику, депутатам не смогла. Ее объяснение созрело только через два года, к маю 2023 года, когда потребление по перетоку из России составило более 2,2 миллиарда бесплатных кВт•ч электроэнергии. Отвечая на обвинения оппозиции, Кристина Озган наконец сообщила, что «объем «социальной поставки» определен планом мероприятий («дорожной картой») по оптимизации энергообеспечения Абхазии».

А теперь цифры с заседания парламентского комитета в 2021 году. Их озвучил депутат парламента Дмитрий Ардзинба:

«В 2017 году потребление электроэнергии увеличилось по сравнению с 2016 годом всего на 4,04%. С 2017 по 2018 год потребление сократилось на 4,06%. В 2019 году потребление увеличилось на 7%».

И тут в январе 2020 года (простите, еще раз напомню) происходит смена власти, и потребление электричества увеличивается в 10 раз. А вот какой был фон – пандемия, предприятия остановлены, не работает сфера услуг, школы, университеты, государственные организации на карантине, в стране введен график веерных отключений света, но потребление электричества растет. Признайтесь, что у вас тоже появилось ощущение, что абхазская квота на электричество частично уходит куда-то налево (не все же сжирают криптофермы, тем более что правительство бросило все силы на борьбу с ними). И очень похоже, что абхазская квота продается. На мой взгляд, арифметика простая: цена на электричество в Грузии выше чем в Абхазии, и не надо быть экономистом, чтобы понять, что на продаже абхазской доли электричества можно заработать так, что хватит и покрыть услуги посредника, и обеспечить безбедную жизнь отдельно взятым чиновникам. И тут даже очень удачно, что Грузия не признает Абхазию, поэтому говорить об официальном импорте электроэнергии из Абхазии нет никакого смысла. Подчеркну еще раз, что это мои выводы, основанные на нежелании власти объяснить бесплатные поставки электроэнергии из России начиная с 2020 года, представить общественности точные расчеты, назвать поставщиков электроэнергии, опубликовать договор, на основе которого осуществляется переток, обосновать непонятный скачок потребления электричества (особенно в пандемию) и многое другое, о чем говорят и пишут блогеры, пользователи социальных сетей, оппозиция. А еще есть необоснованное поднятие цен на электричество на фоне упорного нежелания власти вести учет потребляемой электроэнергии, проводить ремонт на ВЛ «Ачгуара», постоянная смена кадров в руководстве «Черноморэнерго» и передача энергетической компании в ведение Минэкономики.

Но это еще не все. Тем временем правительство объявляет «реформы» в энергетике, и в конце президентского тоннеля появляется призрак Чубайса (и не только в энергетике) – то есть приватизация отрасли. Вот и на нынешней встрече с грузинскими энергетиками Аслан Бжания говорит о том, что надо идти по пути Грузии в области энергетики – «другого варианта просто нет». Дальше идет текст, смысл которого прост – дальнейшее поднятие цен на электричество и загадочные «законы экономики», которые, как уверен наш президент, предполагают распродажу всего государственного иностранцам, потому что «государство – плохой менеджер». Это фраза Аслана Бжания, произнесенная перед продажей форелевого хозяйства, так роднит его с кубинским президентом Батистой, что невозможно не провести параллель. Напомню, что в период правления Батисты расхищение и незаконная передача государственных земель в руки иностранных компаний и частных лиц были типичными явлениями. К чему привела эта политика поощрения (все как у нас: налоги убрали, льготы и преференции предоставили) и привлечения иностранного капитала, мы все помним по школьной программе, – к колониальной зависимости, небывалой концентрации собственности в руках иностранных компаний (только три американские монополии имели земли в 2,5 раза больше, чем 62 тыс. кубинских крестьян) и, как следствие, к глубочайшему кризису, обнищанию страны и кровавой революции. То есть никакого положительного эффекта для страны эта политика распродажи национальных ресурсов не принесла ни в Кубе, ни в каком другом государстве. В том числе и в России, как показывают события, происходящие у нашего стратегического партнера.

Но каждый извлекает из истории что-то свое. Наш президент скрестил Батисту и Чубайса и, чтобы ему никто не мешал, избавился от раздражающих факторов: год назад расформировал комиссию по экономическим реформам, полгода назад – комиссию по конституционной реформе. Распределил должности по друзьям и знакомым и укрепил личную охрану и силовой блок.

Теперь распродавать все стратегически важные для страны объекты ничего не мешает.

Видимо, в понимании Аслана Бжания управлять государством может любая кухарка, потому как законы экономики ограничиваются тривиальной распродажей национальных ресурсов, а лучшая форма политического режима – диктатура. А сейчас, за полтора года до выборов, окрыленный удачей по аэропорту он уже готов давать новые обещания спонсорам грядущей предвыборной кампании. Думаю, они услышали и про поднятие цен на электроэнергию, и про «законы экономики».

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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