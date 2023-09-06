По информации пресс-службы президента, пропуски будут выдавать одноразовые, в соответствии со списком, согласованным с КГБ республики, сроком на три месяца. Это означает, что после его получения в течение трех месяцев можно будет один раз навестить стариков. Время пребывания, судя по всему, ограничивается сроком действия пропуска. На неформальном уровне сотрудники ведомства говорят, что тем, кто возьмет документ, но не воспользуется им, пропуск больше не дадут.

История странная, если учесть, что президент Гаглоев обещал снабдить ленингорцев постоянными, а не одноразовыми пропусками. Во время своей предвыборной кампании он говорил ленингорцам, что они имеют право беспрепятственно навещать своих родственников по обе стороны от границы, и он, если будет избран президентом, снимет запрет Анатолия Бибилова и откроет пункты пропуска.

18 августа прошлого года Совбез объявил об открытии двух пунктов пересечения границы: «Переу» в Дзауском районе и «Раздахан» в Ленингорском. Вскоре обнаружилась другая проблема – за три года, пока граница была закрыта, сроки действия пропусков истекли, нужно выдавать новые. Выдачу пропусков поручили районной администрация, но она, надо признать, эту работу завалила.

Ленингорцы по три-четыре раза собирали документы (справка о месте жительства, копия паспорта, фотография и т.п.), но всякий раз им сообщали, что документы утеряны и нужно собирать их снова. Пропуски в основном получали беженцы из Церовани, их документы чудесным образом не терялись.

Ленингорцы утверждают, что никакого чуда здесь нет – просто церованцы платят по сто баксов за пропуск, в то время как местные «подмазывать» начальство отказываются, полагая, что им как постоянным жителями района пропуск должны выдать бесплатно. Но, как оказалось, у сотрудников районной администрации другое мнение…

18 июля, когда Алан Гаглоев встречался с жителями Ленингора, ему подробно об этом рассказали. Президент снова пообещал решить проблему. Он попросил граждан еще раз собрать документы и заверил собравшихся, что больше проблем с получением документов не будет. После этого за полтора месяца пропуски никто не получил. Зато теперь Совбез выкатывает решение об одноразовых документах для ухаживающих за одинокими стариками. А как быть тем, у кого за границей дети, братья, сестры? Что им делать? Ждать старости? Никаких объяснений этому явлению нет. Жители района заполнили этот вакуум конспирологическими версиями.

Версия номер один: выдавать пропуски Гаглоеву запретила Москва. Вторая – выдачу пропусков саботирует КГБ, дескать, между «конторой» и президентом пробежала черная кошка, и теперь ведомство выставляет Гаглоева беспомощным руководителем, неспособным держать слово даже по такому пустяковому делу.

Но если все так, то почему в ночь перед приездом Гаглоева раздали двадцать пропусков для тех, кто собрался устроить акцию протеста? Ночью сотрудники районной администрации разносили документы по домам бузотеров с одной лишь просьбой – не устраивайте Гаглоеву скандал. Значит, можно выдавать! Нет никакого запрета! Тогда в чем дело? По мнению цхинвальских чиновников, чехарда с пропусками является результатом совокупности факторов.

Фактор первый: нет четкого регламента или правил выдачи пропусков. Правда, регламент был. Он появился при Анатолии Бибилове и просуществовал некоторое время до окончания его срока.

После серии коррупционных скандалов, в которые оказались вовлечены сотрудники ленингорской администрации и районного отделения КГБ, функционал передали столичной «конторе». И жизнь сразу наладилась. Никаких поборов и затягиваний, никаких потерянных документов. Один раз в неделю по средам из Цхинвала приезжали вежливые мужчины в штатском. В здании поселковой администрации они принимали заявления, проверяли, все ли необходимые документы собраны, и увозили их в Цхинвал. В течение месяца после этого заявитель мог обнаружить свое имя в одном из списков, вывешенных на стене поселковой администрации, в т.н. белом – кому пропуск уже привезли, или в черном – кому в получении отказано. Недовольные были и тогда, но никаких затягиваний и поборов не было.

Президент Гаглоев почему-то передал функционал районной администрации и получил в принципе нерешаемую ситуацию, которую мы сейчас и наблюдаем. Районные деятели оказались неспособны организовать документооборот, элементарный учет и хранение заявлений. Никто не несет ответственность за их сохранность, никаких ограничений по времени рассмотрения заявлений.

По новому правилу выдача документов все-таки согласовывается с КГБ – комитет вправе зарубить пропуск, если посчитает, что заявитель не должен по служебным причинам выезжать в Грузию или если нежелателен его въезд в республику, когда речь идет о пропусках для церованцев. Но и здесь, как отмечают чиновники, не налажено взаимодействие инстанций, в первую очередь по вине администрации.

Не лучшим образом сказывается на этом процессе конфликт главы района Иллариона Гагиева и его заместителя Резо Девидзе. Весь коллектив администрации и все сферы деятельности районной власти, в том числе и история с пропусками, заложники этого, с позволения сказать, «соцсоревнования».

И, наконец, коррупция! В условиях описанного выше хаоса личная заинтересованность распределяющего является единственной мотивацией для выдачи пропуска или отказа. Поэтому платите или, если вы человек со связями и влиянием, попросите, и мы подружимся.

Но чтобы за пропуск платили или просили важные по местным меркам товарищи, вначале необходимо сделать так, чтобы документ стал труднодоступным. Это как создание искусственного дефицита, логика та же.

С начала выдачи пропусков в сентябре прошлого года и до начала августа этого года выдачу документов курировал Резо Девидзе. Чиновник проявил гибкий подход – брал все, что дают: доллары, лари, рубли. Если нет денег, можно заплатить бараном, сыром, импортным алкоголем…

Знающие люди утверждают, что заявления он не терял, все документы, собранные по три раза, лежат в целости и сохранности. Но нельзя же вот так задаром раздавать пропуски?!

После общения Алана Гаглоева с жителями Ленингора функционал хоть и оставили за администрацией, но передали другому человеку – заместителю начальника по кадрам Эдуарду Алборову. По уверениям сотрудников администрации, якобы он сам решений не принимает, просто собирает документы и передает их в КГБ. Почему так решили, не вполне понятно.

Но это и не важно. Тут главное другое – решение Совбеза выдавать одноразовые пропуски выглядит как выход из затруднительного положения, созданного не бог весть какими начальничками.

Мотивация благородная – помочь одиноким старикам, но выглядит она как бессилие, как неспособность Совета безопасности республики справиться с бардаком в отдельно взятой районной администрации.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

Подписывайтесь на нас в соцсетях