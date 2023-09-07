Боррель призывает Грузию соблюдать внешнюю политику ЕС

В преддверии визита в Грузию Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель дал интервью порталу Ассоциации ООН Civil.ge. Глава дипломатии Евросоюза говорит, что Грузия стоит перед исторической возможностью сделать шаг на пути к вступлению в ЕС. По его словам, ответственность за то, чтобы эта возможность не была упущена, лежит на всех действующих лицах, особенно на правительстве.

В интервью Боррель раскритиковал Грузию за низкий уровень соблюдения внешней политики и политики безопасности ЕС. Ранее с таким заявлением выступал и пресс-спикер Службы внешних связей Еврокомиссии.

«Мы ожидаем, что Грузия должна соответствовать решениям и действиям внешней политики ЕС. Есть страны, готовящиеся вступить в ЕС, которые выполняют это обязательство на 100%. В прошлом году уровень соответствия (внешней политике ЕС) у Грузии уже был на низком уровне в 44%, а в настоящее время составляет 43%. Это имеет большое значение для ЕС, поскольку наша внешняя политика определяется консенсусом. При низком уровне соответствия в 43% Грузия показывает, что у нее есть потенциал подорвать такой консенсус. И это не то, что государства-члены воспринимают легкомысленно», – заявил Жозеп Боррель.

Политик также прокомментировал решение Тбилиси и Пекина повысить уровень отношений до стратегического партнерства.

«Установление более глубоких отношений с зарубежными партнерами является прерогативой страны. Как страна, стремящаяся к членству в ЕС, мы ожидаем, что Грузия обеспечит соответствие всех аспектов ее стратегического сотрудничества правилам и политике ЕС, а также ее обязательствам на пути ЕС. Ожидается, что страны, желающие вступить в ЕС, будут постепенно согласовывать с ЕС свою внешнюю политику и политику безопасности», – отметил Боррель.

Европейский политик также выразил сожаление в связи с решением грузинского правительства «разрешить возобновление авиасообщения с Россией и позволить лицам, находящимся под санкциями, въезжать на территорию Грузии».

«Эти решения противоречат политике ЕС и международным усилиям по изоляции России на международном уровне из-за ее незаконной войны и зверств в Украине», – добавил он.

Жозеп Боррель проведет встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, главой МИД Ильей Дарчиашвили, депутатами парламента и представителями гражданского общества. Он также посетит разделительную линию и встретится с представителями Миссии наблюдателей ЕС, которая была развернута в Грузии 15 лет назад.