Снаряды с сердечником из обедненного урана могут вывести украинский конфликт на новый уровень – Москва увидела в намерении Лондона обеспечить предоставляемые Украине тяжелые танки соответствующим боекомплектом угрозу ядерного загрязнения. Кремль обвинил Запад в желании использовать в войне «грязную бомбу» и вновь обратился к ядерной риторике. Не смутило президента России Владимира Путина присутствие в Москве китайского коллеги Си Цзиньпина, который все это время подчеркнуто дистанцируется от военной риторики и настаивает на том, что Китай привержен мирному урегулированию и Уставу ООН.

Снаряды с начинкой из обедненного урана – новая глава в российско-украинской войне. В Лондоне подтвердили, что Великобритания готова передать Киеву подобные боеприпасы в качестве боекомплекта к своим танкам «Челленджер». Реакция Москвы оказалась предсказуемой. Владимир Путин в присутствии своего китайского коллеги Си Цзиньпина, который, помимо прочего, декларирует мирный путь разрешения конфликта, вновь повторил свой излюбленный тезис о войне до последнего украинца:

«Стало известно, что Великобритания устами заместителя главы Министерства обороны этой страны объявила не только о поставках танков на Украину, но и снарядов с обедненным ураном. Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца – уже не на словах, а на деле. Но хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать. Имею в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом».

Ядерная риторика главы Кремля стала уже привычной. Наличие слова «уран» в характеристиках боеприпасов, безусловно, вызывает настороженность. Но, в отличие от обогащенного, обедненный уран хоть и является токсичным и канцерогенным, тем не менее не обладает высокой радиоактивностью и не относится к категории ядерного оружия. Это в первую очередь бронебойные снаряды, предназначенные для уничтожения тяжелой техники. В условиях же, когда Киев настаивает на увеличении поставок боеприпасов, чтобы сдержать российское наступление, шаг Лондона выглядит не столь безрассудным, как пытаются представить в Москве.

«Один из вопросов, которому всегда максимум внимания, – это поставка боеприпасов, поддержка от наших партнеров. Ожидаем увеличения поставок именно того, что нам нужно именно сейчас», – говорит президент Украины Владимир Зеленский.

Боеприпасы с применением обедненного урана применялись в ходе войн в Персидском заливе, а также в Югославии. При этом их использование изначально вызывало опасения относительно угрозы для здоровья в результате воздействия распыленного урана. И именно на этом делают акцент в Москве.

«Это шаг к дальнейшей эскалации, к серьезной и количественной эскалации. Были заявления некоторых западных представителей о том, что ничего страшного в этом нет, что снаряды с обедненным ураном не запрещены, что они не нарушают никаких конвенций, но все помнят, к каким результатам привело применение снарядов с обедненным ураном в Югославии или Ираке. Когда пострадали десятки тысяч мирных жителей и солдат НАТО, использовавших эти снаряды с обедненным ураном. Произошел всплеск онкологических и других опасных заболеваний. Почва была отравлена ​на ​десятилетия», – заявил глава МИД России Сергей Лавров.

К слову, в резолюции о применении обедненного урана, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 2018 году, сказано со ссылкой на исследования МАГАТЭ, что радиологическая угроза для населения и окружающей среды, создаваемая в результате локального загрязнения территории мелкими частицами обедненного урана, высвободившимися в результате применения соответствующих боеприпасов, «не является значительной». Однако потенциальная опасность радиационного воздействия на людей, «находящихся в непосредственном контакте с такими фрагментами или боеприпасами», все же существует.

В результате Кремль заявил, что расценит использование таких боеприпасов в Украине как «грязную бомбу». При этом сама Россия также имеет на вооружении подобные боеприпасы. А реакция министра обороны Сергея Шойгу, что «еще одна из немногих оставшихся ступенек пройдена», позволяет предположить, что Москва, со своей стороны, готова еще сильнее повысить градус эскалации. Да и Сергей Лавров недвусмысленно дал понять, что слова президента Путина и министра Шойгу прозвучали не просто так:

«Что касается нашей реакции, конечно, мы ее учтем при принятии мер. Мы соблюдаем международные нормы и правила ведения боевых действий. У нас есть собственная военная доктрина. Как уже сказали президент и министр обороны, нам придется это учитывать, учитывая тот факт, что наши британские коллеги выводят эту эскалацию на новый и очень серьезный уровень».

По мнению экспертов, подобная риторика на фоне визита китайского лидера в Москву – попытка Кремля продемонстрировать надежность собственных позиций. Особенно учитывая главный тезис товарища Си о том, что Китай находится на правильной стороне истории:

«В прошлом месяце Китай опубликовал документ под названием «Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса». Я хочу подчеркнуть, что в украинском кризисе Китай всегда придерживался целей и принципов Устава ООН, придерживался объективной и беспристрастной позиции, активно поощрял мирные переговоры, основывал свою позицию на существе вопроса как таковом и твердо стоял за мир и диалог и был на правильной стороне истории».

На правильной стороне истории хочет быть и Москва. Во всяком случае, в Кремле не упускают возможности обвинить во всем, что произошло за минувший год, своих западных визави. Но в Вашингтоне на это своя точка зрения. Если Китай действительно на правильной стороне истории и защищает принципы Устава ООН, то Пекин должен разъяснить Москве, в чем именно эти принципы заключаются. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби:

«Отмечу, что обе стороны заявили, цитирую, что цели и принципы Устава ООН должны соблюдаться, международное право должно соблюдаться. Что ж, мы согласны. Следование Уставу ООН будет означать, что Россия должна уйти со всей территории Украины, территории другого государства-члена ООН. И если Китай хочет сыграть конструктивную роль в этом конфликте, он должен оказать давление на Россию, чтобы она вывела свои войска с суверенной территории Украины. Они должны убедить президента Путина прекратить бомбардировки городов, больниц и школ, остановить военные преступления и зверства и положить конец войне сегодня».

При этом в Вашингтоне дали понять: несмотря на тосты и взаимные комплименты Владимира Путина и Си Цзиньпина, считать визит китайского лидера в Москву актом дружбы не стоит:

«Я думаю, вы видели, как за эти годы эти две страны сблизились. Но я бы не стал называть это союзом. Я назвал бы это браком по расчету. Потому что это так и есть».

Что же касается непосредственно боеприпасов с содержанием обедненного урана и гуманности их использования, то для тех, кто находится в танке, в который попал такой снаряд, возможная токсичность его сердечника – наименьшая из проблем, которые он может причинить. Так что, судя по всему, резкую реакцию российского руководства вызвало не столько присутствие обедненного урана в составе снарядов для британских танков, сколько то, что они смогут более эффективно поражать российские.

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