4 июля Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия на своем заседании единогласно зарегистрировала инициативную группу, обратившуюся в ЦИК 27 июня, за восемь дней до этого, с предложением провести в республике референдум с вопросом «Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Республики Абхазия?» По законодательству члены инициативой группы, их было 36, имели затем право в течение двух месяцев собирать в поддержку подписи граждан, которых должно быть не менее десяти тысяч.

Задача, в принципе, вполне выполнимая, но некоторые эксперты, в частности Алхас Тхагушев, обращали внимание, что с инициативой референдума выступил лишь Союз ветеранов и граждан Абхазии «Аиааира», а остальные оппозиционные силы воздержались. К этому можно добавить, что на пресс-конференции лидеров оппозиции после митинга протеста 30 мая было упомянуто, что среди дальнейших их действий обсуждается проведение такого референдума, но тут нет единодушия. Многие наблюдатели также отмечали, что слишком уж поздно выглядит процесс инициирования такого референдума, когда при самом оперативном развитии всех этапов до очередных президентских выборов останется уже менее полутора лет из пятилетнего срока полномочий. И это при условии, что президент его назначит…

Спустя два месяца мы созвонились с Центральной избирательной комиссией. Выяснилось, что позавчера, 6 сентября, когда был последний день подачи подписных листов за проведение референдума, там ждали появления представителей инициативной группы до окончания рабочего дня, но никто от них в ЦИК так и не обратился.

Между тем Высший совет «Аиааира» еще 25 августа распространил в интернете обращение своего руководителя Героя Абхазии Вианора Ашба. Оно начинается так:

«9 июня организация ветеранов и граждан Абхазии «Аиааира» объявила о подготовке к проведению референдума о недоверии президенту Аслану Бжания. Напомним, что 4 июля ЦИК Республики Абхазия зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума. На сегодняшний день нами собрано более 10 тысяч подписей, и мы благодарим каждого, кто поддержал нас, и надеемся на вашу поддержку в дальнейшем. Хотим проинформировать вас, что в случае подачи подписных листов ЦИК процедура такова: еще месяц уйдет на рассмотрение подписей и принятие итогового протокола, две недели дается президенту для назначения даты проведения референдума, который должен пройти в течение трех месяцев. Однако последние события свидетельствуют о том, что у нас нет этих трех-четырех месяцев, потому как при поддержке Аслана Бжания началась дикая экспансия нашей страны олигархическими и мафиозными кастами. Ускоренными темпами ведется распродажа ресурсов страны. Власти будет достаточно этих четырех месяцев, чтобы осуществить свои намерения по уничтожению нашей страны».

Далее в обращении утверждается, что только за время, прошедшее с момента регистрации инициативной группы, властью было подписано, а парламентом ратифицировано «абсолютно невыгодное, ущербное соглашение, на основании которого в собственность частным лицам на кабальных условиях для нашей страны передан аэропорт им. В. Ардзинба. На очереди энергосистема страны, государственная дача «Пицунда», заповедник «Кодорское ущелье». Особую опасность для будущего Абхазии представляет и проект закона об апартаментах, который однозначно лоббирует лично президент Аслан Бжания». Если добавить к этому преследование политических оппонентов и так далее, очевидно, что «идет целенаправленное уничтожение страны».

И далее:

«Поэтому мы заявляем, что оставляем идею проведения референдума и переходим к активным действиям, направленным на сохранение Абхазии. Мы не позволим президенту и его окружению распродать нашу страну, за свободу и независимость которой мы отдавали наши жизни! Мы приступаем к проведению акций протеста в различной форме. О проведении мероприятий мы будем информировать общественность. Наша родина в опасности, и мы призываем всех истинных патриотов поддержать наши дальнейшие действия, направленные на сохранение АПСНЫ».

Единомышленники поддержали этот текст своими интернет-комментариями, но были в обществе и другие мнения. Некоторые задавались вопросами: а что, когда оппозиционеры выдвигали свою инициативу, они не знали о существующей процедуре проведения референдума и ее продолжительности и разве и до этого президент не лоббировал решения, которые им не нравятся, а также что мешает им проводить протестные акции параллельно развитию инициирования референдума? От сторонников власти доводилось даже слышать сомнения, что инициативной группе удалось собрать десять тысяч подписей…

Сегодня состоялось заседание ЦИК, на котором было принято решение о прекращении процесса инициирования референдума. Сразу после него «Эхо Кавказа» связалось с председателем Центризбиркома Дмитрием Маршаном, и вот что он сказал:

«Сегодня у нас было заседание Центральной избирательной комиссии. Мы рассмотрели данный вопрос – о прекращении избирательной кампании о прекращении по поводу дальнейшего проведения референдума в связи с непредоставлением в ЦИК необходимых документов и подписных листов в двухмесячный срок. Прекратили сбор подписей и аннулировали регистрацию данной инициативной группы».

Мы поинтересовались, читали ли в ЦИКе обращение Вианора Ашба почти двухнедельной давности. Маршан ответил:

«Я видеообращение его видел…

– Они считают, наверное, что этого достаточно…

– По всей видимости, да. Но если бы нас известили письменно… Потому что это не документ. Могут ведь и передумать. Прекращение – это когда юридически все оформлено».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях