Проведение референдума о недоверии президенту Абхазии не имеет смысла без внесения поправок в Конституцию республики. Так считает член инициативной группы по конституционной реформе, историк Анзор Маршан. В интервью «Эху Кавказа» Маршан предложил объявить мораторий на любые выборы до внесений поправок в основной закон.

На прошлой неделе Общественный Союз ветеранов и граждан Абхазии «Аиааира» объявил о подготовке к проведению референдума о недоверии президенту Аслану Бжания и «проводимой им антинародной политики». Эта идея вызвала противоречивые отклики в обществе. В частности, многие участники традиционного опроса «Эха Кавказа» на этой неделе выразили скептическое отношение к ней.

Однако, если большинство опрошенных выражали сомнения в способности консолидировать людей для участия в референдуме, то историк Анзор Маршан в комментарии к нашей публикации написал о юридическом аспекте. Он напомнил, что, согласно Конституции Абхазии, президентский срок составляет пять лет, и нет никаких статей, в которых бы говорилось о возможности путем референдума отстранить главу государства от власти.

«В Конституции РА четко написано, в каких случаях президент может оставить свой пост. Поэтому сокращать президентский срок путем референдума – я думаю, что в законодательном плане невозможно. И поэтому проведение референдума не даст никаких плодов. Для отрешения президента от должности законным путем необходимо внести поправки в законодательство – в Конституцию и другие законы, – и этого, к сожалению, у нас пока не сделано. Мы знаем, что были попытки проведения референдума, когда нынешняя власть была в оппозиции, и этот референдум, можно сказать, провалился. Я думаю, что нечто подобное будет и сейчас. Поэтому я считаю, что нужны другие подходы, другие методы для того, чтобы власть стала работать эффективнее, требовать от власти исполнения и законов, и Конституции, и вообще улучшения благосостояния нашего общества», – отметил историк.

Анзор Маршан считает, что необходимо объявить мораторий на любые выборы до внесения изменений и поправок в Конституцию. По его словам, причиной неоднократных политических кризисов в стране является несовершенство законов. Он считает, что в Абхазии президентская власть доминирует над остальными ветвями власти – законодательной и судебной.

«Пока мы не выровняем эти власти в своих полномочиях, ни о каких изменениях не может идти речи. Для того чтобы исправить ситуацию, мне кажется, надо остановить все выборы, любые выборы на любом уровне. Создать комитет по реформированию Конституции РА, куда должны войти представители всех трех ветвей власти, партий, общественных организаций, эксперты, правоведы, юристы, может быть, представители нашей диаспоры из-за рубежа, и нам надо прийти к консенсусу, нам надо изменить правила игры. Это сделано во многих странах мира, в том числе у наших соседей, это и в Армении, и в других странах. Они просто уменьшили полномочия президента. И нам тоже надо пойти по этому пути. Об этом многие говорят, многие инициативы, которые у нас есть, к сожалению, пока натыкаются на барьер, и продвигать эту идею у нас становится очень сложно».

Анзор Маршан является инициатором проекта поправок в абхазскую Конституцию. Несколько лет назад проект был направлен в парламент, администрацию президента, в Комиссию по конституционной реформе при президенте. После обсуждений проект был подписан 21 депутатом шестого созыва парламента. Затем его направили в Конституционный суд для получения заключения. Но КС отклонил эту инициативу.

Маршан подчеркнул, что это не был проект к принятию, это был проект для начала обсуждения изменений поправок в основной закон. Инициативная группа предлагала, в том числе, ввести смешанную систему выборов в парламент, однако по этому вопросу, как отметил историк, Конституционный суд в своем заключении не написал ничего.

Анзор Маршан сообщил и о других предложениях:

«Мы предлагали, чтобы каждый руководитель, который вступает в должность, написал программу действий и ознакомил с ней парламент. И по истечении одного года, чтобы парламент решал их судьбу – они будут дальше работать или нет – по итогам этих планов, которые наметили бы руководители. Это и министры, руководители госкомпаний и т.д. И еще очень важный аспект, который мало кто рассматривает, – это то, что президент практически единолично решает, кого направить в парламент для утверждения в качестве судей. И только президент может поставить вопрос об их отрешении. Эта ситуация ставит в зависимое положение от президента, хотя у нас в Конституции четко написано, что все три ветви власти самостоятельны».

Историк добавил, что президент может на свое усмотрение проводить кадровую политику, назначать людей на высшие должности (министров, заместителей и т.д.) независимо от их квалификации, опыта работы. Анзор Маршан считает, что необходимо сократить полномочия президента.

«Времена меняются, новые веяния, новые требования, и мы должны делать поправки в Конституцию. Речь не идет о том, чтобы поменять всю Конституцию, это исключено. У нас в Конституции есть статьи, которые вообще нельзя трогать. И их никто не собирается трогать. Но что касается деятельности президента, парламента, судебной ветви власти, то эти реформы просто необходимо проводить. Мы должны понять, что сначала реформы, потом выборы, иначе у нас ничего не изменится. Мы все, все общество и власти, и партии, организации должны прийти к пониманию, что без реформ у нас ничего не может измениться», – заключил Анзор Маршан.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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