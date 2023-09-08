Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала своих недоброжелателей забыть о возможности ее отставки. В ответ сегодня представители «Грузинской мечты» вновь заявили, что доведут начатое до конца. Даже несмотря на предостережение Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля, который счел начинание власти контрпродуктивным.

В своем кратком выступлении Саломе Зурабишвили ясно дала понять, что подотчетна только народу, а не правящей команде. Единственной перспективой Грузии является членство в Евросоюзе, для достижения которого она пообещала приложить все усилия:

«Я никуда не ухожу, мечту о моей отставке все, думаю, должны позабыть. Я там, где я есть, но я буду присутствовать везде, куда буду считать необходимым направиться. Потому что это – мое высшее обязательство перед Конституцией. И если что, я защищаю Конституцию этой страны, поскольку я дала клятву в день моей инаугурации как президент Грузии, и буду верна этой клятве до конца».

Тему Конституции президент выделила неслучайно. Именно в нарушении норм основного закона обвиняет ее правящая партия. Сегодня «Грузинская мечта» продолжила атаку на президента, направленную на прекращение ее полномочий. По словам депутата Николоза Самхарадзе, действия Зурабишвили никак не вписываются в поведение европейского политика.

«Я не знаю, в какой европейский стиль вписывается, когда человек заявляет, что будет продолжать нарушать Конституцию – когда он говорит: «Я частично европеец», наверное, именно это он и имеет в виду. Президент должен согласовывать свои действия с правительством, как прописано в Конституции. Поэтому мы имеем дело с грубейшим нарушением основного закона. Мы обращаемся к Конституционному суду, чтобы он решил, нарушена Конституция или нет», – сказал Самхарадзе.

«В интриге с импичментом есть риск еще сильнее углубить поляризацию». С таким заявлением сегодня выступил находящийся с официальным визитом Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

Последний отреагировал весьма примирительно. По мнению премьера, они были вынуждены реагировать, так как уважают свое законодательство:

«Это чисто юридическая тема, на которую мы дали формальную реакцию. Мы объяснили, что несмотря на то, что мы знаем, что у нас нет достаточного количества голосов в парламенте для импичмента, мы уважаем и защищаем Конституцию нашей страны, имидж правового государства, мы были обязаны и вынуждены дать этот официальный ответ».

В оппозиции считают, что партия власти действует контрпродуктивно в этом вопросе. Депутат «За Грузию» Бека Лилуашвили напомнил, что «Грузинская мечта» не решилась даже на импичмент Михаила Саакашвили, который в течение года занимал пост президента после их прихода к власти.

«Власть, которая неоднократно наносила и продолжает наносить ущерб стране, должна прекратить дискредитировать институт президента и не пытаться объявить импичмент президенту – человеку, которого сама же поддержала на этом посту», – заявила Бека Лилуашвили.

Впрочем, некоторые оппозиционеры по некоторым вопросам присоединились к критике президента. По словам депутата Хатии Деканоидзе, Саломе Зурабишвили пора всенародно признать, что суть проблемы находится не в самой партии власти, а в системе неформального правления, выстроенной олигархом Бидзиной Иванишвили. По мнению депутата, без должного внимания этой проблемы позиция президента всегда будет уязвимой.

«Проукраинские и прозападные послания президента Грузии являются индикатором отношения «Грузинской мечты» к этому государственному институту. Президенту очень важно полностью обозначить проблему, которая есть у нас, – то, что в Грузии существует неформальная олигархия и клептократия, и что идея импичмента – это решение одного неформального правителя, который контролирует «Грузинскую мечту». И было бы хорошо, если бы президент публично обозначил проблему Бидзины Иванишвили. Это неизбежно, и я думаю, что этот момент обязательно наступит», – сказал Деканоидзе.

Напомним, правящая партия уже завершила сбор подписей, необходимых для парламентского обращения в Конституционный суд. Он в течение месяца должен представить заключение парламенту, и, если оно будет положительным, депутаты должны вынести политический вердикт в начале процедуры импичмента.

Впрочем, судя по раскладу, для объявления импичмента президенту Грузии требуется согласие 100 депутатов парламента. На сегодняшний день в парламенте Грузии насчитывается 140 действующих депутатов. В парламентское большинство входят 88 депутата, а в парламентскую оппозицию – 52.

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