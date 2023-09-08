На фоне стартовавшего в Индии саммита «Большой двадцатки» Россия продолжает массированные обстрелы Украины. В этот раз атаке подвергся Кривой Рог – родной город президента Зеленского. За два дня до этого под удар попал населенный пункт Константиновка. Погибли более полутора десятков человек. Но Москва продолжает настаивать: война развязана Западом и это часть стратегии Вашингтона и его союзников по выдавливанию России из международной политики. И частично ей удается убедить в этом некоторых представителей международного сообщества.

Один человек погиб и около 60 получили ранения в результате обстрела Кривого Рога. Российские войска нанесли ракетный удар по родному городу президента Украины Владимира Зеленского, попав в административное здание. Спасательные работы завершены, большинство пострадавших удалось извлечь из-под завалов живыми. По словам главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, несколько человек доставлены в больницу в тяжелом состоянии:

«Продолжаем бороться с последствиями обстрелов. К сожалению, один человек погиб. 19 человек находятся в больнице, трое из них – тяжелые. Они имеют множественные ранения и отправлены в хирургию. Все наши подразделения продолжают работы по ликвидации последствий этого нападения».

Атака на Кривой Рог произошла спустя двое суток после трагедии в Константиновке, когда в результате ракетного удара по местному рынку погибли 17 человек. Госсекретарь США Энтони Блинкен, посетивший с визитом Киев, назвал действия Москвы варварством:

«Зверства России, начавшиеся со дня вторжения, и влияние, которое они оказывают на украинцев всех возрастов, продолжаются по сей день. Буквально вчера мы видели бомбардировку рынка – погибло 17 или более человек. Многие другие получили ранения. Рынок. Для чего? Это то, в каких условиях украинцы живут каждый день».

Москва отрицает удары по городам и объектам гражданской инфраструктуры, однако многочисленные доказательства подобных действий российской армии не позволяют Кремлю переложить ответственность за продолжающиеся уже более полутора лет боевые действия на Киев и его западных союзников.

Тем не менее Россия продолжает настаивать, что войну начала именно Украина по инициативе США и Европы. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который заменяет, по сути, ставшего невыездным Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» в Индии, все это часть глобальной стратегии Вашингтона по выдавливанию Москвы из международной политики:

«Думаю, если мы проанализируем все, что делают Соединенные Штаты и их союзники для продвижения своих интересов, используя свою так называемую Индо-Тихоокеанскую стратегию, мы поймем, что, конечно, одна из их главных целей – это сдерживание Китая и изоляция России в регионе. Но все это является частью глобального процесса расширения НАТО, возглавляемого Вашингтоном».

Усталость от войны тем не менее ощущается – пока западные союзники Украины заверяют, что готовы поддерживать Киев до его безоговорочной победы, другие представители международного сообщества не готовы к полной изоляции России. На то, что нынешний саммит G20 не столь однозначен в плане единой позиции, осуждающей Москву за ее агрессию, посетовал председатель Европейского Совета Шарль Мишель:

«Мы поддерживаем все усилия, предпринимаемые индийским председательством, но позиция ЕС кристально ясна – мы осуждаем российскую агрессию и безоговорочно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы поддерживаем Формулу справедливого мира, предложенную президентом Зеленским, и мы всегда будем очень активно защищать эти принципы и эти ценности во всех форматах, в том числе на этой встрече G20. Трудно предсказать, удастся ли договориться о декларации. Просто отмечу, что в прошлый раз, когда у нас была последняя встреча «Большой двадцатки», мы добились успеха, когда у нас было общее заявление, у нас была декларация. И я заметил, что некоторым странам сегодня труднее договориться о четкой позиции, осуждающей, а также налагающей санкции на Россию за ее решение начать войну против Украины».

Индия, которая сейчас председательствует в Группе 20 крупнейших экономик мира, не скрывает, что предпочитает, чтобы итоговое коммюнике саммита – т.н. декларация лидеров – учитывало точку зрения России и Китая, которые заблокировали попытки западных стран включить резкое осуждение российской агрессии.

В Киеве же настаивают: Россия и ее немногочисленные союзники бросили вызов не только независимости и суверенитету одной европейской страны, но и всему мировому порядку, включая международное право, гуманитарные институты и институты безопасности. И сможет ли цивилизованный мир предотвратить третью мировую войну, будет зависеть от его реакции на действия России и от того, как закончится война в Украине.

«Достижение результатов – это то, что сейчас нужно Украине от всех. На всех уровнях. От всех, кто борется за Украину, кто работает для Украины, кто поддерживает нас в мире. Слава всем, кто своими индивидуальными результатами вносит свой вклад в нашу общую победу!» – заявил президент страны Владимир Зеленский.

В Украине уверены: заморозка конфликта, перемирие или уступки не остановят Россию. Москва требует признания оккупированных украинских территорий своими в обмен на прекращение войны. Но лишь ради одной цели – выиграть время, перегруппироваться и «наконец-то решить украинский вопрос», используя новые ресурсы. Ссылаясь на многочисленные высказывания президента Путина и других представителей российского руководства, в Киеве подчеркивают: Москва не признает существование Украины и украинского народа и ее основная цель – разрушение украинской государственности и ассимиляция украинцев.

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