Грузия вводит безвизовый режим для граждан Китая

С сегодняшнего дня Грузия вводит безвизовый режим для граждан Китайской Народной Республики. Об этом объявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Глава грузинского правительства рассказал о важности развития торгово-экономических связей с Китаем и привлечения туристов из этой страны. Гарибашвили надеется на увеличение числа прямых авиарейсов из КНР.

«У меня был очень успешный визит в Китай – страну, которая сегодня является второй по величине экономикой в мире, сильнейшей экономикой. С наших интересах – укрепить торгово-экономические отношения с Китаем, привлечь больше инвестиций из Китая, привлечь больше туристов в Грузию», – сказал он на заседании правительства.

Гарибашвили добавил, что китайские туристы считаются «самыми желанными туристами в мире».

В конце июля текущего года Тбилиси и Пекин объявили о решении повысить уровень отношений до стратегического партнерства. Посол США Келли Дегнан призвала Тбилиси с осторожностью относиться к политическим обязательствам перед Китаем. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, комментируя решение, заявил, что Грузия должна согласовывать с ЕС свою внешнюю политику и политику безопасности.