Изида Чаниа

Кадры решают все – эта фраза, приписываемая Сталину, означает (как можно было бы подумать) вовсе не способность людей эффективно и надежно исполнять свои функции, а всего-то личную преданность хозяину. Именно на этом единственном качестве чиновников разного уровня держится власть, и чем больше такого рода людей соберет вокруг себя тот или иной руководитель, тем надежней и безмятежней будет его нахождение во власти. Все что требуется от назначенцев – регулярно демонстрировать свою преданность на словах и на деле, и тогда можно получить должность, имея за спиной криминальное прошлое, непогашенные кредиты, использование должностных полномочий в личных целях и даже уголовщину.

Видимо, единственное, что пришло в голову молодому чиновнику после слухов о его отставке, воздать благодарение своему боссу за распродажу страны

Свое главное предназначение чиновники усвоили и подменили свои прямые обязанности демонстрацией преданности Аслану Бжания. Информационные ресурсы министерств и ведомств кишат благодарностями в адрес Аслана Бжания – за отремонтированную в селе дорогу, трансформатор, водопроводную трубу и даже за распродажу страны. Недавно к одам в адрес Бжания присоединился и глава МИД Инал Ардзинба. Видимо, единственное, что пришло в голову молодому чиновнику после слухов о его отставке, воздать благодарение своему боссу за распродажу страны. «Главу государства нужно поддержать», – провозгласил министр на встрече с активом одного из районов Абхазии. Только не спрашивайте, какое отношение к закону об апартаментах имеет глава внешнеполитического ведомства, потому как приличного объяснения здесь не найдется.

Общественность также гадает, зачем министру иностранных дел понадобилось совершать вояжи по районам и рассказывать об экономике Абхазии. И я бы остановилась на этом подробней, но таких невнятных вояжей, и не только по Абхазии, у наших чиновников масса. Самый близкий пример – делегация Абхазии в составе министра туризма Теймураза Хишба, председателя госкомитета по делам молодежи и спорту Тараща Хагба, представителей администрации Очамчырского района и Гагрского района на прошлой неделе путешествовала по Калуге. Их маршрут очень красноречивый – от музея космонавтики до мужского монастыря в Оптиной пустыне. Но даже такую развлекательную поездку информационные ресурсы преподносят как рабочую. Съездили за счет бюджета, пожили в дорогих гостиницах, полетали бизнес-классом, поели в ресторанах – ни в чем себе не отказывали. Никаких отчетов о результатах поездки нет. И было бы ладно, но в это же время социальные сети собирают «с миру по нитке» на лечение детей, а жители села останавливают правительственный кортеж или стоят у парадного подъезда, чтобы попросить премьера отремонтировать дорогу, выкачать воду из подвала жилого дома, заменить прохудившуюся канализационную трубу, выделить деньги на лечение за пределами Абхазии или просто на жизнь. Не дело премьера, но накануне выборов во всех игроках просыпается щедрость. Не за свой счет, конечно.

Чтобы на деятельность министерства или ведомства кто-то обратил внимание, надо не просто не соответствовать свой должности, надо довести растраты до грандиозного скандала

Система не работает или работает совсем не для того, для чего создают государство, в том числе и потому, что неэффективность чиновников (от президента до главы администрации), обоснованность их расходов должна вызывать вопросы не только у пользователей социальной сети, но, прежде всего, у фискальных органов, прокуратуры, СГБ. А у нас получается – чтобы на деятельность министерства или ведомства кто-то обратил внимание, надо не просто не соответствовать свой должности, надо довести растраты до грандиозного скандала, как это случилось пару лет назад с министром культуры Гудисой Агрба. Напомню, что министр проиграл зарплату своих сотрудников в казино, затем продал кому-то, чье имя держится в тайне, тарелку Пикассо.

Еще одним поводом для отставки должностного лица может оказаться его принципиальная позиция, намерение исполнять свои обязанности, защищать ведомственные и государственные интересы. Так случилось с председателем комитета по спорту Джемалом Губаз, который год назад, в декабре 2022 года был освобожден от должности без всяких оснований. Причиной отставки стал отказ подписывать документ о продаже спортбазы в Эшера. Как стало известно позже, со слов самого Джамала Губаз, президент планировал передать спортбазу в собственность бывшему губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву. Конечно, руководство страны никак не комментировало эту информацию, а просто сменило эффективного чиновника на преданного.

А вот деятельность (вернее – бездеятельность) министра просвещения нашего президента не интересует. Я говорю про министра просвещения, потому как считаю эту должность самой главной в стране. Для меня это самое возмутительное назначение, которое по определению не могло произойти, если бы глава государства уважал нашу страну. Чтобы понять несоответствие Инала Габлия занимаемой должности, надо просто заглянуть на его улучшенную биографию, вывешенную на сайте кабмина. С Абхазией молодого человека связывает только место рождения (из одного села с президентом), с Министерством просвещения еще меньше – обучался в «Высшей школе экономики» по специальности «регулирование внешнеэкономической деятельности». Сразу после «обучения» два года работал в московском филиале Акционерного общества «РусГидро Интернэшинл АГ», затем инженером в московской строительной компании, откуда («спасибо» Аслану Бжания) попал прямо на должность министра просвещения Абхазии и стал проблемой абхазской образовательной системы. Ощущение, что Габлия не понимает, чем ему заняться в министерстве, подтверждается не только его приказами (один из них отменил премьер), но и информационным ресурсом, принадлежащим Министерству просвещения, который на 90 процентов состоит из рекламы российских вузов, среди которых, конечно, и его alma mater. Пресс-конференций, интервью и даже комментариев Инал Габлия не дает, по школам не ездит, но иногда награждает и поздравляет учителей. Никаких предложений, связанных с реформированием системы образования, я от министра не слышала. За три года он засветился только в трех скандалах – пытался навязать родителям выбор школы, внедрить священное писание в школьную программу (чтобы ознакомиться с успешным опытом преподавания Библии, специально поехал Белоруссию) и публично поссорился с отделом образования столицы. Призывов об отставке министра просвещения президент Аслан Бжания не услышал.

Но от первых назначений сразу к последним, чтобы было понятно, что позиция президента в кадровых вопросах не меняется. Аслан Бжания начал готовиться к президентским выборам, до которых осталось менее двух лет, и провел новые кадровые рокировки – полковник Вальмер Бутба после того, как извинился перед ветеранами войны, был освобожден от должности министра внутренних дел, на его место назначен глава СГБ Роберт Киут, доказавший свою преданность президенту во время майского митинга оппозиции. На место полковника Киут назначен шурин президента – полковник Тимур Ахиба. Здесь все по-родственному понятно. От должности вице-премьера освобожден Сергей Пустовалов, ничем не отмеченный за три года вице-премьерства и отсидевший ее явно по национальной квоте. От должности главы администрации президента освобожден молодой чиновник Джансух Нанба, который весьма успешно и в соответствии со своим образованием работал министром по налогам и сборам, но три года назад зачем-то был переведен в администрацию президента. Джансух Нанба будет переведен на другую должность, которая, видимо, еще не освободилась. Он – «хороший парень», он – за закон об апартаментах.

Но сейчас речь не о его освобождении и будущем назначении, а о том, что на должность главы администрации президента назначен неудавшийся бизнесмен с непогашенными кредитами. В биографии Абессалома Кварчия нет ничего, что могло бы говорить о том, что он способен выполнять функции главы администрации главы государства – инженер-механик, работал на заводе строительных материалов в Ткуарчале, затем на мебельной фабрике, был гендиректором ТД «Сухум-Бабаевский», затем опустил планку до индивидуального предпринимателя. По президентской квоте более полугода назад назначен членом в Общественную палату. В общем, карьера коммерсанта не задалась, и теперь он будет обеспечивать деятельность президента Абхазии – заниматься подготовкой законопроектов, заключений на законопроекты, принятые в парламенте в первом и втором чтении, готовить указы, распоряжения, поручения, обращения президента, его ежегодные послания к парламенту, консультировать главу государства в вопросах безопасности и обороны, взаимодействовать с политическими партиями и общественными объединениями, государственными органами власти, консультировать президента в социально-экономических, политических и правовых процессах в стране и так далее. Тут бы опыт не помешал, хоть какой-то.

Никакой общественной пользы в бесконечных перестановках не видно

Не знаю, кто более несерьезно относится к нашей стране – президент или его назначенцы, но никакой общественной пользы в бесконечных перестановках не видно. Потому как такая же картина прослеживается и в других кадровых решениях президента (достаточно быть активным защитником президентских проектов), чтобы их все не анализировать по родовому, дружескому и коммерческому интересу, подведу итог русской народной поговоркой – «каков поп, таков приход…» Жаль только, что от этого попа и его прихода зависит состояние дел в нашей стране.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

Подписывайтесь на нас в соцсетях