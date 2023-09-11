Президент Грузии провела встречу с представителями оппозиции. Саломе Зурабишвили пригласила во Дворец Орбелиани - резиденцию президента - Саломе Самадашвили (партия «Лело»), Ану Бучукури и Натию Мезвришвили («За Грузию»), а также члена политической группы «Еврооптимисты» Хатию Деканоидзе, сообщает SOVA.

По итогам встречи политики заявили, что главной темой беседы с главой государства стал вопрос выполнения Грузией 12-ти рекомендаций Еврокомисии для получения статуса кандидата ЕС. Стороны обсуждали, что именно общество и народ могут сделать для того, чтобы «не упустить этот исторический шанс, несмотря на саботаж со стороны «Грузинской мечты», отметила Саломе Самадашвили.

«Мы надеемся, что, в силу геополитических причин, в конце концов, будет принято положительное решение и двери ЕС не будут закрыты для Грузии», - заявила Ана Бучукури.

Хатия Деканоидзе, отметила, что в очередной раз заявила президенту, что не поддержит процесс импичмента, потому что это одна из форм антизападной пропаганды: «Я сказала ей, что не поддерживаю импичмент, и это моя очень твердая позиция. Я думаю, что импичмент - это часть антизападной политики и пропаганды, которую проводит «Грузинская мечта». Президент продолжает активную международную кампанию и работу в контексте предоставления Грузии статуса кандидата. <> Не было разговоров ни о чем конкретном - просто обмен информацией».

Администрация президента пока не обнародовала официальную информацию о встрече с представителями «радикальной», как заявляют в партии власти, оппозиции.

В свою очередь, «Грузинская мечта» настаивает, что по части выполнения рекомендаций Еврокомиссии у Грузии все в порядке, хотя во время визита верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности было сказано, что Грузия выполнила только три рекомендации - полностью, и что есть время продолжить работу, чтобы получить в декабре 2023 года статус кандидата.

Сегодня, 11 сентября 80 депутатов парламентского большинства подписали заявку для Конституционного суда по импичменту президенту. Президент Саломе Зурабишвили, со своей стороны, подчеркнула в последнем выступлении, что намерена продолжить продвигать европейскую повестку в интересах Грузии и встречаться с европейскими лидерами, чтобы заручиться их поддержкой, поскольку Евросоюз - это «единственная перспектива» для граждан страны.