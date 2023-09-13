Сборная Грузии по футболу уступила Норвегии

Матч Норвегия-Грузия квалификации чемпионата Европы по футболу-2024, прошедший в Осло, завершился победой хозяев со счетом 2:1.

На 25-й минуте встречи счёт в матче открыл форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд. На 33-й минуте Мартин Эдегор удвоил преимущество хозяев. Гол престижа в составе грузинской сборной в дополнительное время забил Буду Зивзивадзе.

В другом матче группы сборная Испании разгромила команду Кипра на своём поле со счётом 6:0. Ранее Испания выиграла у Грузии 7:1.

Турнирную таблицу в группе возглавляет Шотландия, набравшая максимальное количество очков в пяти матчах – 15. Испания на втором месте (9), Норвегия вышла на третье (7). Далее идет Грузия (4), замыкает таблицу Кипр (0).