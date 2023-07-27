Западные СМИ раскрыли направление главного удара ВСУ – сразу несколько влиятельных изданий написали о начале новой фазы украинского контрнаступления. По распространенной информации, украинские силы с большой долей вероятности сумели прорвать первую линию российской обороны на Запорожском направлении. В Москве успехи ВСУ отрицают, заявляя о больших потерях наступающих.

Украина активизировала наступательные действия на юге, а контрнаступление в целом стало набирать обороты – сразу несколько влиятельных американских СМИ сообщили о переходе начавшейся в июне операции в новую фазу. По данным источников The New York Times, украинское командование проинформировало Вашингтон о направлении главного удара – к югу от Орехова в Запорожской области. В случае прорыва российских оборонительных рубежей это позволит ВСУ двигаться на Токмак и далее на Мелитополь у Азовского моря. Выйдя на оперативный простор, свежие украинские бригады также могут угрожать российской группировке в Крыму. На такой вариант развития событий, в частности, намекнул президент Украины Владимир Зеленский:

«Собственно, уже сейчас оккупантам стоит подумать там, в Крыму, что, пока Крымский мост еще хоть кое-как работает, надо им возвращаться домой, в Россию. Крым, как и вся Украина, будет свободен – свободен от всего российского зла, начиная от российских ракет и заканчивая каждым российским оккупантом. Россия проиграет эту войну, и ни одна ракета ее не спасет».

До сих пор украинская армия вела наступательные действия сразу на нескольких участках фронта. По мнению экспертов, эта тактика позволила выявить уязвимые места в российской обороне и оттянуть по меньшей мере часть резервов Москвы от предполагаемого места прорыва.

О том, что украинцы стянули к Орехову дополнительные ресурсы, сообщают и представители других западных СМИ, отмечая скопление техники и живой силы на этом направлении. Особо подчеркивается, что речь идет о свежих бригадах, подготовленных при помощи Запада специально для развития успеха после прорыва оборонительных линий:

«В пользу активизации украинского наступления работают три фактора: во-первых, продвижение через минные поля шло хотя и медленно, но стабильно. Во-вторых, можно воспользоваться последствиями увольнения генерала Попова, популярного среди российских солдат, действующих на этом участке. И в-третьих, постоянные украинские удары по российской тыловой инфраструктуре привели к перебоям в снабжении фронта, в том числе и боеприпасами. Живой силы также не хватает», – пишет The New York Times.

По мнению источников издания в Пентагоне, для Украины «это будет главным тестом».

Информацию газеты подтверждает агентство Bloomberg, а американский Институт изучения войны отмечает, что признаки новой фазы наступления налицо. По данным аналитиков, 26 июля ВСУ начали контрнаступательную операцию на западе Запорожской области с задействованием техники и, по всей видимости, проломили отдельные подготовленные российские оборонительные позиции к югу от Орехова. В частности, сообщается, что северо-восточнее села Работино в 10 км от Орехова украинские силы сумели дойти до точки, которая находится за первой линией российских укреплений. Информацию косвенно подтверждают и т.н. военкоры. В Москве активизацию ВСУ на запорожском направлении также подтверждают, однако у президента Путина другое мнение насчет успешности действий Киева. По словам главы Кремля, наступление в Запорожье не только отбито, но и стоило украинцем больших потерь в живой силе и технике:

«Что касается последних дней – да, действительно, мы подтверждаем, что боевые действия активизированы, и существенным образом. Основные боестолкновения проходили на направлении, как говорят на Западе, основного, главного удара – Запорожском направлении. Без всякого преувеличения могу сказать, что наши солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма. Противник применил большое количество бронетехники – это 50 единиц. Из них 39 единиц, включая 26 танков и 13 бронемашин, были уничтожены. Ни на одном из участков боестолкновений противник успеха не имел. Все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен с большими потерями. Кроме боевой техники, конечно, у противника очень большие потери личного состава – свыше двухсот человек. К сожалению, без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная, в разы – более чем в десять раз у нас меньше, чем у противника».

Однако, если информация о прорыве подтвердится, то, по мнению экспертов, это будет означать, что ВСУ выполнили одну из самых сложных задач, стоявших перед ними. В Институте изучения войны считают, что следующие рубежи обороны, вероятнее всего, менее насыщены живой силой, чем передовая позиция.

При этом аналитики подчеркивают, что распространенная СМИ информация относительно направления главного удара вряд ли поможет украинским войскам. Скорее, наоборот:

«Разговоры источников западных СМИ в Пентагоне о «главном ударе» мало помогают Украине, поскольку завышают ожидания от дальнейшего хода наступления, которые вряд ли оправдаются, и раньше времени раскрывают направления дальнейшего движения», – говорится в заключении специалистов.

При этом Институт изучения войны прогнозирует, что украинские силы способны отвоевать значительную территорию, но это наступление, вероятно, будет длиться еще долго, а прорывы будут перемежаться с затишьями и периодами более тяжелого и медленного продвижения.

Эксперты согласны в одном: неудачи на первом этапе контрнаступления заставили Украину сменить тактику.

Как отмечает британская газета Financial Times, первые дни контрнаступления опрошенные ею украинские военные описывают как «хаос»:

«Продвижение сопровождалось инцидентами с дружественным огнем, а попытки атаковать превращались в спасательные операции после того, как украинцев останавливали минные поля, противотанковые ракеты и атаки российских вертолетов Ка-52».

На этом этапе, по данным Financial Times, Украина потеряла примерно пятую часть вооружения, предоставленного странами НАТО. В итоге Киев сменил тактику, и это, по словам украинских командиров, похоже, позволяет добиться некоторых ощутимых результатов на поле боя.

Вместо штурмовых действий украинские военные перешли к массированному использованию артиллерии, превосходящей российскую по дальности и точности. Это позволяет обеспечивать продвижение передовых групп и добиваться тактических успехов без больших потерь.

Впрочем, к этой стратегии у стран Запада тоже есть вопросы – прежде всего, сможет ли Украина придерживаться ее достаточно долго или же добиться такого военного прорыва, который заставит Москву сесть за стол переговоров. Существуют опасения, что украинские вооруженные силы слишком быстро расходуют свои запасы артиллерийских снарядов, а из-за слишком медленного продвижения военных у России может появиться время, чтобы окопаться и обучить свежие силы.

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