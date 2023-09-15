Правящей партии уже несколько дней приходится оправдываться из-за полета премьер-министра Ираклия Гарибашвили с сыном в Европу. Возможно, в качестве ответного удара Минобороны начало рассекречивать сведения об авиаперелетах экс-президента Михаила Саакашвили. Впрочем, эти аргументы в оппозиции называют смехотворными.

Оборонное ведомство сообщило, что намерено снять гриф «секретно» с документов, связанных с авиаперелетами экс-президента в 2010-2012 годах.

Детали пока неясны. В министерстве лишь пишут, что «за раскрытием информации в соответствии с законом следит специальная комиссия. На основании, как утверждает ведомство, «соответствующего приказа» министра обороны от 2012 года два контракта, подписанные с авиакомпанией, уже рассекречены. Эти соглашения обошлись бюджету в 14 миллионов лари, утверждают в оборонном ведомстве.

Пока неизвестно, будет ли по этому поводу начато отдельное расследование. Прокуратура пока не комментировала ситуацию, однако лидеры «Мечты» уже квалифицировали полеты Михаила Саакашвили как преступление. Вот что заявил по этому поводу лидер партии Ираклий Кобахидзе:

«Они рассматривали государство как свою собственность. Разумеется, окончательный ответ должно дать следствие, но уже очевидно, что Михаил Саакашвили тратил на свое благополучие миллионы бюджетных средств».

Как образцовый пример политической коррупции расценил деятельность экс-президента Саакашвили спикер парламента Шалва Папуашвили.

«Мы слышали, что он оплачивал все из бюджета, начиная с личного медицинского обслуживания, заканчивая оплатой школы собственного сына из бюджета, что, безусловно, является позорным поступком. До сих пор неизвестно, как он использовал государственный самолет, бюджетные деньги для организации частных туристических поездок на чью-то могилу или к достопримечательностям. Теперь общественность будет знать, что представляет собой этот «светоч демократии», которого различные политические группы и сети, связанные с политической коррупцией извне, пытаются как-то вызволить из тюрьмы. Давайте посмотрим, чем еще занимался этот любящий роскошь человек за счет денег нашего народа», – заявил Папуашвили журналистам.

Тему развил вице-спикер парламента Гия Вольский. По его утверждению, только стоимость гардероба одежды матери Михаила Саакашвили перевесит траты на полет Ираклия Гарибашвили в США. Доводы власти считают в оппозиции смехотворными. Независимый депутат Теона Акубардия задается вопросом, почему лишь спустя 11 лет мы узнаем о предполагаемом факте коррупции экс-президента?

«Я хочу поблагодарить Ираклия Гарибашвили за то, что он слетал с сыном в Европу чартером, вероятно, на средства семьи. Ведь не озвучив этот скандал, мы бы не знали, что Михаил Саакашвили, по «секретной» информации Минобороны, тоже летал за счет бюджета. Честно говоря, это очень смешно. Если бы не этот громкий коррупционный скандал, мы бы не знали, что у Минобороны есть отдельные скрытые факты против Михаила Саакашвили. Это расследование в отношении бывшего президента затевается исключительно ради самосохранения, а не ради справедливости, которую обещала «Грузинская мечта» в 2012 году. Почему мы это узнаем на 11-м году существования «Грузинской мечты»? А потому, что теперь этот вопрос им понадобилось для сохранения поста Ираклия Гарибашвили. Не в расследовании проблема, а в том, что, когда «Грузинской мечте» понадобилось спасти премьера от правосудия, тогда оно и началось».

Решение Минобороны о рассекречивании договоров 11-летней давности бывший глава Службы государственной охраны Темур Джанашия в интервью Радио Свобода оценил как «слабую попытку прикрыть историю с «прогулкой сына Гарибашвили».

По его словам, Михаил Саакашвили был президентом и Верховным главнокомандующим, и, соответственно, его обслуживал борт N1, находившийся на балансе Минобороны. Следовательно, все расходы ложились на военное ведомство. Все полеты в то время – официальные, деловые визиты или внутренние – были законными и служили интересам государства, так как были направлены на осуществление полномочий президента, напомнил Джанашия:

«Полномочия Саакашвили на посту президента продолжались до ноября 2013 года и, следовательно, полеты осуществлялись даже тогда, когда сменилось правительство, Бидзина Иванишвили стал премьер-министром, а нынешний глава агентства государственной охраны Анзор Чубинидзе находился на том же посту. Если все это было незаконно, почему правительство оплачивало эти расходы?»

Кроме кнута, власти не забывают раздавать пряники, констатируют в оппозиции. Именно этим объясняют неожиданное решение властей компенсировать тысячам студентов учебные задолженности, которые образовались из-за нехватки средств. Об этом сегодня перед началом заседания правительства сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

«Тем студентам, чей статус прекращен из-за финансовой задолженности, будет аннулирован долг. Они смогут, если захотят, восстановить свой статус и продолжить обучение в своих вузах. Это примерно 40 миллионов лари», – сказал Гарибашвили.

На данный момент неизвестно число студентов, которых коснется это решение. Оппозиционные партии много лет требовали от правительства такого решения. Постановление правительства прокомментировали в соцсетях:

«Спасибо отцу премьера, если бы не этот рейс, я бы не смог продолжить учебу», – написал студент.

«Еще пару таких рейсов, глядишь, и пенсию удвоят», – вторил ему пенсионер.

В целом, по мнению политолога Гии Хухашвили, в данном случае «цель этой политтехнологии в том, чтобы отвлечь внимание от поступка премьер-министра на факты времен прежней власти и сказать: да, может быть, что-то и происходит, но предыдущий был хуже, и задобрить электорат подарками из бюджета.

Однако, полагает политолог, таким решением правительство фактически поставило знак равенства между Гарибашвили и Саакашвили. «У людей, которые в состоянии сделать собственные выводы, это вызовет обратный эффект», – предположил в интервью Радио Свобода эксперт.

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