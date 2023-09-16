«Платформа победы» начинает кампанию «Европейский союз для Грузии»

Участники «платформы победы» подняли флаги Грузии и Евросоюза в Цхалтубском районе. Это мероприятие ознаменовало старт кампании «Европейский союз для Грузии», в рамках которой участники платформы посетят разные районы и села страны и пообщаются с местным населением на тему стремления Грузии в ЕС, заявил председатель партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе:

«Мы начинаем кампанию – «Европейский союз для Грузии». Мы посетим каждое село и символически поднимем флаги Грузии и Евросоюза, поскольку Евросоюз необходим для укрепления сел и (создания) рабочих мест, для возвращения людей в Грузию. Я хочу сказать общественности, что откуда бы вы нам ни написали, мы придем и поднимем флаги.

Начнем с этого села, в том числе, и потому, что «Грузинская мечта» не побеждала здесь на выборах с 2012 года.

России никогда не будет в Грузии, и мы всегда должны двигаться в сторону Европы, у нас часто проводятся подобные символические мероприятия, таким образом мы посылаем сигнал нашим европейским партнерам, что грузинское общество хочет Евросоюза», - сказал Вашадзе.